https://ria.ru/20240304/delo-1931057182.html

В Саратове завели уголовное дело после нападения льва на школьницу

В Саратове завели уголовное дело после нападения льва на школьницу - РИА Новости, 04.03.2024

В Саратове завели уголовное дело после нападения льва на школьницу

Следователи возбудили уголовное дело об оказании небезопасных услуг по факту госпитализации девочки после нападения льва, который содержится в вольере на... РИА Новости, 04.03.2024

2024-03-04T16:44

2024-03-04T16:44

2024-03-04T17:06

происшествия

саратов

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САРАТОВ, 4 мар - РИА Новости. Следователи возбудили уголовное дело об оказании небезопасных услуг по факту госпитализации девочки после нападения льва, который содержится в вольере на территории предприятия в Саратове, сообщило региональное управление СК РФ в Telegram-канале. Ранее следствие сообщило о том, что 14-летняя девочка доставлена в больницу с травмами рук после нападения льва, которого содержат в вольере на территории одного из предприятий Саратова. По данным прокуратуры, лев 2 марта укусил девочку за обе руки. "Возбуждено уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей - часть 1 статьи 238 УК РФ. По предварительным данным, 2 марта 2024 года на территории одного из предприятий Саратова содержащийся в вольере лев причинил телесные повреждения проходившей мимо клетки 14-летней девочке. С травмами рук пострадавшая доставлена в медицинское учреждение, где ей оказывается необходимая помощь", - говорится в сообщении. Прокуратура области в Telegram-канале уточняет, что ход расследования дела ведомство взяло на контроль. "Надзорное ведомство с привлечением соответствующих специалистов продолжают проверку законности содержания дикого зверя, а также требований законодательства об ответственном обращении с животными. Вопрос о принятии мер реагирования будет рассмотрен по её результатам", - отмечается в сообщении. Источник в силовых структурах уточнил РИА Новости, что, предварительно, молодой лев, принадлежащий частному лицу, из вольера лапой притянул девочку к себе и покусал ей руки.

https://ria.ru/20240211/delo-1926698405.html

https://ria.ru/20240226/napadenie-1929455911.html

https://ria.ru/20240228/zaderzhanie-1930031491.html

саратов

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происшествия, саратов