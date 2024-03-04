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В Саратове завели уголовное дело после нападения льва на школьницу
В Саратове завели уголовное дело после нападения льва на школьницу - РИА Новости, 04.03.2024
В Саратове завели уголовное дело после нападения льва на школьницу
Следователи возбудили уголовное дело об оказании небезопасных услуг по факту госпитализации девочки после нападения льва, который содержится в вольере на... РИА Новости, 04.03.2024
2024-03-04T16:44
2024-03-04T16:44
2024-03-04T17:06
происшествия
саратов
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САРАТОВ, 4 мар - РИА Новости. Следователи возбудили уголовное дело об оказании небезопасных услуг по факту госпитализации девочки после нападения льва, который содержится в вольере на территории предприятия в Саратове, сообщило региональное управление СК РФ в Telegram-канале. Ранее следствие сообщило о том, что 14-летняя девочка доставлена в больницу с травмами рук после нападения льва, которого содержат в вольере на территории одного из предприятий Саратова. По данным прокуратуры, лев 2 марта укусил девочку за обе руки. "Возбуждено уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей - часть 1 статьи 238 УК РФ. По предварительным данным, 2 марта 2024 года на территории одного из предприятий Саратова содержащийся в вольере лев причинил телесные повреждения проходившей мимо клетки 14-летней девочке. С травмами рук пострадавшая доставлена в медицинское учреждение, где ей оказывается необходимая помощь", - говорится в сообщении. Прокуратура области в Telegram-канале уточняет, что ход расследования дела ведомство взяло на контроль. "Надзорное ведомство с привлечением соответствующих специалистов продолжают проверку законности содержания дикого зверя, а также требований законодательства об ответственном обращении с животными. Вопрос о принятии мер реагирования будет рассмотрен по её результатам", - отмечается в сообщении. Источник в силовых структурах уточнил РИА Новости, что, предварительно, молодой лев, принадлежащий частному лицу, из вольера лапой притянул девочку к себе и покусал ей руки.
https://ria.ru/20240211/delo-1926698405.html
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происшествия, саратов
В Саратове завели уголовное дело после нападения льва на школьницу
СК: в Саратове завели уголовное дело после нападения льва на школьницу
САРАТОВ, 4 мар - РИА Новости.
Следователи возбудили уголовное дело об оказании небезопасных услуг по факту госпитализации девочки после нападения льва, который содержится в вольере на территории предприятия в Саратове, сообщило региональное управление СК РФ в Telegram-канале
.
Ранее следствие сообщило о том, что 14-летняя девочка доставлена в больницу с травмами рук после нападения льва, которого содержат в вольере на территории одного из предприятий Саратова. По данным прокуратуры, лев 2 марта укусил девочку за обе руки.
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"Возбуждено уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей - часть 1 статьи 238 УК РФ. По предварительным данным, 2 марта 2024 года на территории одного из предприятий Саратова содержащийся в вольере лев причинил телесные повреждения проходившей мимо клетки 14-летней девочке. С травмами рук пострадавшая доставлена в медицинское учреждение, где ей оказывается необходимая помощь", - говорится в сообщении.
Прокуратура области в Telegram-канале уточняет, что ход расследования дела ведомство взяло на контроль.
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"Надзорное ведомство с привлечением соответствующих специалистов продолжают проверку законности содержания дикого зверя, а также требований законодательства об ответственном обращении с животными. Вопрос о принятии мер реагирования будет рассмотрен по её результатам", - отмечается в сообщении.
Источник в силовых структурах уточнил РИА Новости, что, предварительно, молодой лев, принадлежащий частному лицу, из вольера лапой притянул девочку к себе и покусал ей руки.
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