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ЛДПР наградит доверенное лицо Слуцкого после дебатов в эфире липецкого ТВ
ЛДПР наградит доверенное лицо Слуцкого после дебатов в эфире липецкого ТВ - РИА Новости, 04.03.2024
ЛДПР наградит доверенное лицо Слуцкого после дебатов в эфире липецкого ТВ
Доверенное лицо Леонида Слуцкого Николай Кургузов рассказал РИА Новости, что ЛДПР наградит его парой кроссовок за то, что он раскритиковал других участников... РИА Новости, 04.03.2024
2024-03-04T16:59
2024-03-04T16:59
2024-03-04T17:02
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ВОРОНЕЖ, 4 мар - РИА Новости. Доверенное лицо Леонида Слуцкого Николай Кургузов рассказал РИА Новости, что ЛДПР наградит его парой кроссовок за то, что он раскритиковал других участников дебатов в эфире липецкого ТВ. Доверенные лица кандидатов в президенты встретились в эфире липецкого телеканала в рамках предвыборных дебатов. Во время дискуссии Кургузов раскритиковал оппонентов, которые в гололед пришли "на шпильках" и в "осенней обуви", спросив: "Как вы можете говорить о каких-то вещах, там про липчан, как они живут, если вы даже по улицам не ходите?". Также Кургузов не оставил без внимания проблему цен на куриные яйца, спев частушку под аккомпанемент баяна. "Меня партия решила поощрить, об этом пока никто не знает. Мне подарят фирменную обувь ЛДПР — кроссовки, в которых тренируется наша футбольная команда. С логотипом от Леонида Эдуардовича", - сказал Кургузов. Он поблагодарил партию за поддержку и заверил, что и дальше будет использовать любую возможность и площадку, "чтобы говорить правду".
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политика, леонид слуцкий (политик), лдпр
Выборы президента России — 2024, Политика, Леонид Слуцкий (политик), ЛДПР
ЛДПР наградит доверенное лицо Слуцкого после дебатов в эфире липецкого ТВ
ЛДПР наградит кроссовками доверенное лицо Слуцкого Николая Кургузова
ВОРОНЕЖ, 4 мар - РИА Новости. Доверенное лицо Леонида Слуцкого Николай Кургузов рассказал РИА Новости, что ЛДПР наградит его парой кроссовок за то, что он раскритиковал других участников дебатов в эфире липецкого ТВ.
Доверенные лица кандидатов в президенты встретились в эфире липецкого телеканала в рамках предвыборных дебатов. Во время дискуссии Кургузов раскритиковал оппонентов, которые в гололед пришли "на шпильках" и в "осенней обуви", спросив: "Как вы можете говорить о каких-то вещах, там про липчан, как они живут, если вы даже по улицам не ходите?". Также Кургузов не оставил без внимания проблему цен на куриные яйца, спев частушку под аккомпанемент баяна.
«
"Меня партия решила поощрить, об этом пока никто не знает. Мне подарят фирменную обувь ЛДПР — кроссовки, в которых тренируется наша футбольная команда. С логотипом от Леонида Эдуардовича", - сказал Кургузов.
Он поблагодарил партию за поддержку и заверил, что и дальше будет использовать любую возможность и площадку, "чтобы говорить правду".