https://ria.ru/20240304/blagoustroystvo-1931062564.html

Малков: 19 рязанских муниципалитетов выберут объекты для благоустройства

Малков: 19 рязанских муниципалитетов выберут объекты для благоустройства - РИА Новости, 04.03.2024

Малков: 19 рязанских муниципалитетов выберут объекты для благоустройства

Девятнадцать муниципалитетов Рязанской области примут участие во Всероссийском голосовании за объекты благоустройства, которое начнется 15 марта, сообщил... РИА Новости, 04.03.2024

2024-03-04T17:09

2024-03-04T17:09

2024-03-04T17:09

рязанская область

павел малков

россия

благоустройство

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РЯЗАНЬ, 4 мар - РИА Новости. Девятнадцать муниципалитетов Рязанской области примут участие во Всероссийском голосовании за объекты благоустройства, которое начнется 15 марта, сообщил губернатор Павел Малков. "Всероссийское голосование за объекты благоустройства начнётся 15 марта… В этом году в Рязанской области в голосовании примут участие 19 муниципалитетов. Большинство проектов направлены на обновление парков, скверов, набережных", - написал губернатор в своем Telegram-канале. Он отметил, что выбор территорий, которые будут благоустроены на следующий год, проводится жителями в рамках федерального проекта "Формирование комфортной городской среды". С 2018 года в Рязанской области обновили уже более 170 общественных пространств. По итогам голосования прошлого года благоустроят 28 территорий в 15 муниципальных образованиях. Работы начнутся в ближайшее время. "Недавно президент объявил о продлении программы до 2030 года. В своём послании он поручил правительству РФ оказать дополнительную поддержку регионам, которые реконструируют набережные, парки, скверы и исторические центры городов. Обязательно воспользуемся этой возможностью, чтобы красивых, комфортных общественных территорий в Рязанской области становилось всё больше", - подчеркнул Павел Малков.

https://ria.ru/20240229/natsproekty-1930342371.html

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

павел малков, россия, благоустройство