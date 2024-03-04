https://ria.ru/20240304/blagoustroystvo-1931062564.html
Малков: 19 рязанских муниципалитетов выберут объекты для благоустройства
Малков: 19 рязанских муниципалитетов выберут объекты для благоустройства - РИА Новости, 04.03.2024
Малков: 19 рязанских муниципалитетов выберут объекты для благоустройства
Девятнадцать муниципалитетов Рязанской области примут участие во Всероссийском голосовании за объекты благоустройства, которое начнется 15 марта, сообщил... РИА Новости, 04.03.2024
2024-03-04T17:09
2024-03-04T17:09
2024-03-04T17:09
рязанская область
павел малков
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благоустройство
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РЯЗАНЬ, 4 мар - РИА Новости. Девятнадцать муниципалитетов Рязанской области примут участие во Всероссийском голосовании за объекты благоустройства, которое начнется 15 марта, сообщил губернатор Павел Малков. "Всероссийское голосование за объекты благоустройства начнётся 15 марта… В этом году в Рязанской области в голосовании примут участие 19 муниципалитетов. Большинство проектов направлены на обновление парков, скверов, набережных", - написал губернатор в своем Telegram-канале. Он отметил, что выбор территорий, которые будут благоустроены на следующий год, проводится жителями в рамках федерального проекта "Формирование комфортной городской среды". С 2018 года в Рязанской области обновили уже более 170 общественных пространств. По итогам голосования прошлого года благоустроят 28 территорий в 15 муниципальных образованиях. Работы начнутся в ближайшее время. "Недавно президент объявил о продлении программы до 2030 года. В своём послании он поручил правительству РФ оказать дополнительную поддержку регионам, которые реконструируют набережные, парки, скверы и исторические центры городов. Обязательно воспользуемся этой возможностью, чтобы красивых, комфортных общественных территорий в Рязанской области становилось всё больше", - подчеркнул Павел Малков.
https://ria.ru/20240229/natsproekty-1930342371.html
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РИА Новости
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павел малков, россия, благоустройство
Рязанская область, Павел Малков, Россия, Благоустройство
РЯЗАНЬ, 4 мар - РИА Новости. Девятнадцать муниципалитетов Рязанской области примут участие во Всероссийском голосовании за объекты благоустройства, которое начнется 15 марта, сообщил губернатор Павел Малков.
"Всероссийское голосование за объекты благоустройства начнётся 15 марта… В этом году в Рязанской области в голосовании примут участие 19 муниципалитетов. Большинство проектов направлены на обновление парков, скверов, набережных", - написал губернатор в своем Telegram-канале.
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Он отметил, что выбор территорий, которые будут благоустроены на следующий год, проводится жителями в рамках федерального проекта "Формирование комфортной городской среды". С 2018 года в Рязанской области обновили уже более 170 общественных пространств. По итогам голосования прошлого года благоустроят 28 территорий в 15 муниципальных образованиях. Работы начнутся в ближайшее время.
"Недавно президент объявил о продлении программы до 2030 года. В своём послании он поручил правительству РФ
оказать дополнительную поддержку регионам, которые реконструируют набережные, парки, скверы и исторические центры городов. Обязательно воспользуемся этой возможностью, чтобы красивых, комфортных общественных территорий в Рязанской области становилось всё больше", - подчеркнул Павел Малков.