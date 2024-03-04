Рейтинг@Mail.ru
Малков: 19 рязанских муниципалитетов выберут объекты для благоустройства - РИА Новости, 04.03.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Рязанская область
Рязанская область
 
17:09 04.03.2024
https://ria.ru/20240304/blagoustroystvo-1931062564.html
Малков: 19 рязанских муниципалитетов выберут объекты для благоустройства
Малков: 19 рязанских муниципалитетов выберут объекты для благоустройства - РИА Новости, 04.03.2024
Малков: 19 рязанских муниципалитетов выберут объекты для благоустройства
Девятнадцать муниципалитетов Рязанской области примут участие во Всероссийском голосовании за объекты благоустройства, которое начнется 15 марта, сообщил... РИА Новости, 04.03.2024
2024-03-04T17:09
2024-03-04T17:09
рязанская область
павел малков
россия
благоустройство
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/04/1931063751_0:133:1280:853_1920x0_80_0_0_a8419682046671e84c5453943e7b9e1d.jpg
РЯЗАНЬ, 4 мар - РИА Новости. Девятнадцать муниципалитетов Рязанской области примут участие во Всероссийском голосовании за объекты благоустройства, которое начнется 15 марта, сообщил губернатор Павел Малков. "Всероссийское голосование за объекты благоустройства начнётся 15 марта… В этом году в Рязанской области в голосовании примут участие 19 муниципалитетов. Большинство проектов направлены на обновление парков, скверов, набережных", - написал губернатор в своем Telegram-канале. Он отметил, что выбор территорий, которые будут благоустроены на следующий год, проводится жителями в рамках федерального проекта "Формирование комфортной городской среды". С 2018 года в Рязанской области обновили уже более 170 общественных пространств. По итогам голосования прошлого года благоустроят 28 территорий в 15 муниципальных образованиях. Работы начнутся в ближайшее время. "Недавно президент объявил о продлении программы до 2030 года. В своём послании он поручил правительству РФ оказать дополнительную поддержку регионам, которые реконструируют набережные, парки, скверы и исторические центры городов. Обязательно воспользуемся этой возможностью, чтобы красивых, комфортных общественных территорий в Рязанской области становилось всё больше", - подчеркнул Павел Малков.
https://ria.ru/20240229/natsproekty-1930342371.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Артем Смирнов
Артем Смирнов
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/04/1931063751_78:0:1215:853_1920x0_80_0_0_bcd7a025b00f073f364125b3f76ce5cf.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
павел малков, россия, благоустройство
Рязанская область, Павел Малков, Россия, Благоустройство

Малков: 19 рязанских муниципалитетов выберут объекты для благоустройства

© Фото : Правительство Рязанской областиБлагоустройство общественных территорий в Рязанской области
Благоустройство общественных территорий в Рязанской области - РИА Новости, 1920, 04.03.2024
© Фото : Правительство Рязанской области
Благоустройство общественных территорий в Рязанской области
Читать ria.ru в
РЯЗАНЬ, 4 мар - РИА Новости. Девятнадцать муниципалитетов Рязанской области примут участие во Всероссийском голосовании за объекты благоустройства, которое начнется 15 марта, сообщил губернатор Павел Малков.
"Всероссийское голосование за объекты благоустройства начнётся 15 марта… В этом году в Рязанской области в голосовании примут участие 19 муниципалитетов. Большинство проектов направлены на обновление парков, скверов, набережных", - написал губернатор в своем Telegram-канале.
Губернатор Рязанской области Павел Малков
Глава Рязанской области поручил принять участие во всех новых нацпроектах
29 февраля, 19:50
Он отметил, что выбор территорий, которые будут благоустроены на следующий год, проводится жителями в рамках федерального проекта "Формирование комфортной городской среды". С 2018 года в Рязанской области обновили уже более 170 общественных пространств. По итогам голосования прошлого года благоустроят 28 территорий в 15 муниципальных образованиях. Работы начнутся в ближайшее время.
"Недавно президент объявил о продлении программы до 2030 года. В своём послании он поручил правительству РФ оказать дополнительную поддержку регионам, которые реконструируют набережные, парки, скверы и исторические центры городов. Обязательно воспользуемся этой возможностью, чтобы красивых, комфортных общественных территорий в Рязанской области становилось всё больше", - подчеркнул Павел Малков.
 
Рязанская областьПавел МалковРоссияБлагоустройство
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала