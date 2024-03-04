https://ria.ru/20240304/bkl-1931009181.html

Собянин оценил прибыль федерального бюджета от проекта БКЛ

Собянин оценил прибыль федерального бюджета от проекта БКЛ - РИА Новости, 04.03.2024

Собянин оценил прибыль федерального бюджета от проекта БКЛ

Мэр Москвы Сергей Собянин доложил президенту РФ Владимиру Путину о том, что федеральный бюджет получил с начала строительства Большой кольцевой линии от проекта РИА Новости, 04.03.2024

2024-03-04T13:52

2024-03-04T13:52

2024-03-04T13:52

экономика

россия

сергей собянин

владимир путин

москва

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МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Мэр Москвы Сергей Собянин доложил президенту РФ Владимиру Путину о том, что федеральный бюджет получил с начала строительства Большой кольцевой линии от проекта уже больше триллиона рублей. "Если посмотреть экономическую отдачу, федеральный бюджет за счет БКЛ получил уже больше триллиона рублей - федеральный бюджет и внебюджетные фонды экономического эффекта, бюджетного эффекта", - сказал Собянин. Он уточнил, что это цифры с момента начала строительства БКЛ.

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экономика, россия, сергей собянин, владимир путин, москва