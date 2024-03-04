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Собянин оценил прибыль федерального бюджета от проекта БКЛ - РИА Новости, 04.03.2024
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13:52 04.03.2024
https://ria.ru/20240304/bkl-1931009181.html
Собянин оценил прибыль федерального бюджета от проекта БКЛ
Собянин оценил прибыль федерального бюджета от проекта БКЛ - РИА Новости, 04.03.2024
Собянин оценил прибыль федерального бюджета от проекта БКЛ
Мэр Москвы Сергей Собянин доложил президенту РФ Владимиру Путину о том, что федеральный бюджет получил с начала строительства Большой кольцевой линии от проекта РИА Новости, 04.03.2024
2024-03-04T13:52
2024-03-04T13:52
экономика
россия
сергей собянин
владимир путин
москва
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МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Мэр Москвы Сергей Собянин доложил президенту РФ Владимиру Путину о том, что федеральный бюджет получил с начала строительства Большой кольцевой линии от проекта уже больше триллиона рублей. "Если посмотреть экономическую отдачу, федеральный бюджет за счет БКЛ получил уже больше триллиона рублей - федеральный бюджет и внебюджетные фонды экономического эффекта, бюджетного эффекта", - сказал Собянин. Он уточнил, что это цифры с момента начала строительства БКЛ.
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экономика, россия, сергей собянин, владимир путин, москва
Экономика, Россия, Сергей Собянин, Владимир Путин, Москва
Собянин оценил прибыль федерального бюджета от проекта БКЛ

Собянин: федеральный бюджет получил от проекта БКЛ больше триллиона рублей

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкБКЛ
БКЛ - РИА Новости, 1920, 04.03.2024
© РИА Новости / Максим Блинов
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БКЛ. Архивное фото
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МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Мэр Москвы Сергей Собянин доложил президенту РФ Владимиру Путину о том, что федеральный бюджет получил с начала строительства Большой кольцевой линии от проекта уже больше триллиона рублей.
«
"Если посмотреть экономическую отдачу, федеральный бюджет за счет БКЛ получил уже больше триллиона рублей - федеральный бюджет и внебюджетные фонды экономического эффекта, бюджетного эффекта", - сказал Собянин.
Он уточнил, что это цифры с момента начала строительства БКЛ.
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ЭкономикаРоссияСергей СобянинВладимир ПутинМосква
 
 
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