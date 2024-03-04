https://ria.ru/20240304/bkl-1931009181.html
Собянин оценил прибыль федерального бюджета от проекта БКЛ
Собянин оценил прибыль федерального бюджета от проекта БКЛ - РИА Новости, 04.03.2024
Собянин оценил прибыль федерального бюджета от проекта БКЛ
Мэр Москвы Сергей Собянин доложил президенту РФ Владимиру Путину о том, что федеральный бюджет получил с начала строительства Большой кольцевой линии от проекта РИА Новости, 04.03.2024
2024-03-04T13:52
2024-03-04T13:52
2024-03-04T13:52
экономика
россия
сергей собянин
владимир путин
москва
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/1d/1892864419_0:81:3236:1901_1920x0_80_0_0_c09235973572f55495de43f91acb92c8.jpg
МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Мэр Москвы Сергей Собянин доложил президенту РФ Владимиру Путину о том, что федеральный бюджет получил с начала строительства Большой кольцевой линии от проекта уже больше триллиона рублей. "Если посмотреть экономическую отдачу, федеральный бюджет за счет БКЛ получил уже больше триллиона рублей - федеральный бюджет и внебюджетные фонды экономического эффекта, бюджетного эффекта", - сказал Собянин. Он уточнил, что это цифры с момента начала строительства БКЛ.
https://ria.ru/20240303/bkl-1930806962.html
россия
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/1d/1892864419_505:0:3236:2048_1920x0_80_0_0_97e3f55c519a6b0abffe4c3c03ef9da0.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, сергей собянин, владимир путин, москва
Экономика, Россия, Сергей Собянин, Владимир Путин, Москва
Собянин оценил прибыль федерального бюджета от проекта БКЛ
Собянин: федеральный бюджет получил от проекта БКЛ больше триллиона рублей