https://ria.ru/20240304/biznes-1931023311.html

Ушедшему иностранному бизнесу будет нелегко вернуться, предупредил Мантуров

Ушедшему иностранному бизнесу будет нелегко вернуться, предупредил Мантуров - РИА Новости, 04.03.2024

Ушедшему иностранному бизнесу будет нелегко вернуться, предупредил Мантуров

Иностранным компаниям, ушедшим из РФ, будет достаточно непросто вернуться обратно: их ниши уже заняты либо отечественным предприятиями, либо технологическими... РИА Новости, 04.03.2024

2024-03-04T14:39

2024-03-04T14:39

2024-03-04T15:09

экономика

россия

денис мантуров

министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)

санкции в отношении россии

всемирный фестиваль молодежи — 2024

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МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Иностранным компаниям, ушедшим из РФ, будет достаточно непросто вернуться обратно: их ниши уже заняты либо отечественным предприятиями, либо технологическими партнерами из других дружественных стран, сообщил глава Минпромторга РФ - вице-премьер Денис Мантуров. "Мы точно никого не выталкивали, более того, двери не закрыты, при определенных условиях можно и вернуться. Другое дело, что это будет уже сделать достаточно непросто, места уже заняты либо отечественным предприятиями, либо технологическими партнерами из других дружественных стран", - сказал он, выступая на марафоне "Знание.Первые" в рамках Всемирного фестиваля молодежи. Мантуров также напомнил, что часто уход иностранцев был продиктован влиянием их политического истеблишмента. Ранее в феврале вице-премьер отмечал, что в целом Россия интересна для европейского бизнеса: всего 100 крупных компаний из 500 ушли из страны, многие из них с опционом обратного выкупа активов. Всемирный фестиваль молодежи пройдет с 1 по 7 марта на федеральной территории Сириус по указу президента России Владимира Путина. Организатором фестиваля выступает Росмолодежь. РИА Новости – генеральный информационный партнер Всемирного фестиваля молодежи-2024.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

экономика, россия, денис мантуров, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), санкции в отношении россии, всемирный фестиваль молодежи — 2024