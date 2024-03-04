https://ria.ru/20240304/biznes-1931023311.html
Ушедшему иностранному бизнесу будет нелегко вернуться, предупредил Мантуров
Ушедшему иностранному бизнесу будет нелегко вернуться, предупредил Мантуров - РИА Новости, 04.03.2024
Ушедшему иностранному бизнесу будет нелегко вернуться, предупредил Мантуров
Иностранным компаниям, ушедшим из РФ, будет достаточно непросто вернуться обратно: их ниши уже заняты либо отечественным предприятиями, либо технологическими... РИА Новости, 04.03.2024
2024-03-04T14:39
2024-03-04T14:39
2024-03-04T15:09
экономика
россия
денис мантуров
министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
санкции в отношении россии
всемирный фестиваль молодежи — 2024
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МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Иностранным компаниям, ушедшим из РФ, будет достаточно непросто вернуться обратно: их ниши уже заняты либо отечественным предприятиями, либо технологическими партнерами из других дружественных стран, сообщил глава Минпромторга РФ - вице-премьер Денис Мантуров. "Мы точно никого не выталкивали, более того, двери не закрыты, при определенных условиях можно и вернуться. Другое дело, что это будет уже сделать достаточно непросто, места уже заняты либо отечественным предприятиями, либо технологическими партнерами из других дружественных стран", - сказал он, выступая на марафоне "Знание.Первые" в рамках Всемирного фестиваля молодежи. Мантуров также напомнил, что часто уход иностранцев был продиктован влиянием их политического истеблишмента. Ранее в феврале вице-премьер отмечал, что в целом Россия интересна для европейского бизнеса: всего 100 крупных компаний из 500 ушли из страны, многие из них с опционом обратного выкупа активов. Всемирный фестиваль молодежи пройдет с 1 по 7 марта на федеральной территории Сириус по указу президента России Владимира Путина. Организатором фестиваля выступает Росмолодежь. РИА Новости – генеральный информационный партнер Всемирного фестиваля молодежи-2024.
https://ria.ru/20240301/zapchasti-1930047521.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, денис мантуров, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), санкции в отношении россии, всемирный фестиваль молодежи — 2024
Экономика, Россия, Денис Мантуров, Министерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России), Санкции в отношении России, Всемирный фестиваль молодежи — 2024
Ушедшему иностранному бизнесу будет нелегко вернуться, предупредил Мантуров
Мантуров: ниши ушедшего из России иностранного бизнеса уже давно заняты
МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Иностранным компаниям, ушедшим из РФ, будет достаточно непросто вернуться обратно: их ниши уже заняты либо отечественным предприятиями, либо технологическими партнерами из других дружественных стран, сообщил глава Минпромторга РФ - вице-премьер Денис Мантуров.
"Мы точно никого не выталкивали, более того, двери не закрыты, при определенных условиях можно и вернуться. Другое дело, что это будет уже сделать достаточно непросто, места уже заняты либо отечественным предприятиями, либо технологическими партнерами из других дружественных стран", - сказал он, выступая на марафоне "Знание.Первые" в рамках Всемирного фестиваля молодежи. Мантуров также напомнил, что часто уход иностранцев был продиктован влиянием их политического истеблишмента.
Ранее в феврале вице-премьер отмечал, что в целом Россия интересна для европейского бизнеса: всего 100 крупных компаний из 500 ушли из страны, многие из них с опционом обратного выкупа активов.
Всемирный фестиваль молодежи пройдет с 1 по 7 марта на федеральной территории Сириус по указу президента России Владимира Путина
. Организатором фестиваля выступает Росмолодежь
.
РИА Новости – генеральный информационный партнер Всемирного фестиваля молодежи-2024.
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