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Ушедшему иностранному бизнесу будет нелегко вернуться, предупредил Мантуров - РИА Новости, 04.03.2024
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14:39 04.03.2024 (обновлено: 15:09 04.03.2024)
https://ria.ru/20240304/biznes-1931023311.html
Ушедшему иностранному бизнесу будет нелегко вернуться, предупредил Мантуров
Ушедшему иностранному бизнесу будет нелегко вернуться, предупредил Мантуров - РИА Новости, 04.03.2024
Ушедшему иностранному бизнесу будет нелегко вернуться, предупредил Мантуров
Иностранным компаниям, ушедшим из РФ, будет достаточно непросто вернуться обратно: их ниши уже заняты либо отечественным предприятиями, либо технологическими... РИА Новости, 04.03.2024
2024-03-04T14:39
2024-03-04T15:09
экономика
россия
денис мантуров
министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
санкции в отношении россии
всемирный фестиваль молодежи — 2024
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МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Иностранным компаниям, ушедшим из РФ, будет достаточно непросто вернуться обратно: их ниши уже заняты либо отечественным предприятиями, либо технологическими партнерами из других дружественных стран, сообщил глава Минпромторга РФ - вице-премьер Денис Мантуров. "Мы точно никого не выталкивали, более того, двери не закрыты, при определенных условиях можно и вернуться. Другое дело, что это будет уже сделать достаточно непросто, места уже заняты либо отечественным предприятиями, либо технологическими партнерами из других дружественных стран", - сказал он, выступая на марафоне "Знание.Первые" в рамках Всемирного фестиваля молодежи. Мантуров также напомнил, что часто уход иностранцев был продиктован влиянием их политического истеблишмента. Ранее в феврале вице-премьер отмечал, что в целом Россия интересна для европейского бизнеса: всего 100 крупных компаний из 500 ушли из страны, многие из них с опционом обратного выкупа активов. Всемирный фестиваль молодежи пройдет с 1 по 7 марта на федеральной территории Сириус по указу президента России Владимира Путина. Организатором фестиваля выступает Росмолодежь. РИА Новости – генеральный информационный партнер Всемирного фестиваля молодежи-2024.
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экономика, россия, денис мантуров, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), санкции в отношении россии, всемирный фестиваль молодежи — 2024
Экономика, Россия, Денис Мантуров, Министерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России), Санкции в отношении России, Всемирный фестиваль молодежи — 2024
Ушедшему иностранному бизнесу будет нелегко вернуться, предупредил Мантуров

Мантуров: ниши ушедшего из России иностранного бизнеса уже давно заняты

© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкМинистр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров выступает с лекцией в рамках Всемирного фестиваля молодежи на федеральной территории "Сириус"
Министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров выступает с лекцией в рамках Всемирного фестиваля молодежи на федеральной территории Сириус - РИА Новости, 1920, 04.03.2024
© РИА Новости / Павел Бедняков
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Министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров выступает с лекцией в рамках Всемирного фестиваля молодежи на федеральной территории "Сириус"
Читать ria.ru в
МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Иностранным компаниям, ушедшим из РФ, будет достаточно непросто вернуться обратно: их ниши уже заняты либо отечественным предприятиями, либо технологическими партнерами из других дружественных стран, сообщил глава Минпромторга РФ - вице-премьер Денис Мантуров.
"Мы точно никого не выталкивали, более того, двери не закрыты, при определенных условиях можно и вернуться. Другое дело, что это будет уже сделать достаточно непросто, места уже заняты либо отечественным предприятиями, либо технологическими партнерами из других дружественных стран", - сказал он, выступая на марафоне "Знание.Первые" в рамках Всемирного фестиваля молодежи. Мантуров также напомнил, что часто уход иностранцев был продиктован влиянием их политического истеблишмента.
Ранее в феврале вице-премьер отмечал, что в целом Россия интересна для европейского бизнеса: всего 100 крупных компаний из 500 ушли из страны, многие из них с опционом обратного выкупа активов.
Всемирный фестиваль молодежи пройдет с 1 по 7 марта на федеральной территории Сириус по указу президента России Владимира Путина. Организатором фестиваля выступает Росмолодежь.
РИА Новости – генеральный информационный партнер Всемирного фестиваля молодежи-2024.
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ЭкономикаРоссияДенис МантуровМинистерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России)Санкции в отношении РоссииВсемирный фестиваль молодежи — 2024
 
 
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