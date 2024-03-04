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Стоимость биткоина превысила 67 тысяч долларов
Стоимость биткоина превысила 67 тысяч долларов - РИА Новости, 04.03.2024
Стоимость биткоина превысила 67 тысяч долларов
Стоимость биткоина в понедельник вечером ускорила рост почти до 8% за последние сутки, впервые с первой половины ноября 2021 года превысив отметку в 67 тысяч... РИА Новости, 04.03.2024
2024-03-04T20:48
2024-03-04T20:48
2024-03-04T20:51
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МОСКВА, 4 мар — РИА Новости. Стоимость биткоина в понедельник вечером ускорила рост почти до 8% за последние сутки, впервые с первой половины ноября 2021 года превысив отметку в 67 тысяч долларов, следует из данных торгов. На крупнейшей по объему торгов криптовалютами бирже Binance биткоин по состоянию на 20.37 мск дорожал на 7,57% за сутки — до 67 321 доллара. Показатель превысил отметку в 67 тысяч долларов впервые с 10 ноября 2021 года. По данным портала CoinMarketCap, рассчитывающего среднюю цену более чем по 20 биржам, стоимость биткоина росла на 7,61% — в среднем до 67 391,56 доллара. Динамика также приводится за сутки. Таким образом, криптовалюта приближается к историческому максимуму - 69 тысяч долларов, который был установлен также 10 ноября 2021 года. Биткоин дорожает вторую неделю подряд, с 25 февраля его стоимость выросла более чем на 30%.
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экономика
Ситуация с курсами валют и ценами на нефть, Экономика
Стоимость биткоина превысила 67 тысяч долларов
Стоимость биткоина превысила 67 тысяч долларов впервые с 10 ноября 2021 года
МОСКВА, 4 мар — РИА Новости. Стоимость биткоина в понедельник вечером ускорила рост почти до 8% за последние сутки, впервые с первой половины ноября 2021 года превысив отметку в 67 тысяч долларов, следует из данных торгов.
На крупнейшей по объему торгов криптовалютами бирже Binance биткоин по состоянию на 20.37 мск дорожал на 7,57% за сутки — до 67 321 доллара. Показатель превысил отметку в 67 тысяч долларов впервые с 10 ноября 2021 года.
По данным портала CoinMarketCap, рассчитывающего среднюю цену более чем по 20 биржам, стоимость биткоина росла на 7,61% — в среднем до 67 391,56 доллара. Динамика также приводится за сутки.
Таким образом, криптовалюта приближается к историческому максимуму - 69 тысяч долларов, который был установлен также 10 ноября 2021 года.
Биткоин дорожает вторую неделю подряд, с 25 февраля его стоимость выросла более чем на 30%.
Центробанк считает возможным инвестирование в криптовалюту