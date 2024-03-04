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ПВО сбила украинский беспилотник над Брянской областью
ПВО сбила украинский беспилотник над Брянской областью - РИА Новости, 04.03.2024
ПВО сбила украинский беспилотник над Брянской областью
Дежурные средства российской ПВО уничтожили украинский беспилотник над Брянской областью, сообщили в понедельник в Минобороны РФ. РИА Новости, 04.03.2024
2024-03-04T13:57
2024-03-04T13:57
2024-03-04T14:07
специальная военная операция на украине
брянская область
россия
безопасность
александр богомаз
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МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Дежурные средства российской ПВО уничтожили украинский беспилотник над Брянской областью, сообщили в понедельник в Минобороны РФ."Четвертого марта около 13.30 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации", - говорится в сообщении.Отмечается, что дежурные средства ПВО уничтожили украинский беспилотник над территорией Брянской области.Как сообщил в Telegram-канале губернатор Брянской области Александр Богомаз, беспилотник был уничтожен над Стародубским муниципальным округом."Пострадавших и разрушений нет. Оперативные службы работают на месте", - написал он.
https://ria.ru/20240302/porazhenie-1930602841.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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брянская область, россия, безопасность, александр богомаз
Специальная военная операция на Украине, Брянская область, Россия, Безопасность, Александр Богомаз
ПВО сбила украинский беспилотник над Брянской областью
МО: ПВО сбила украинский беспилотник над Брянской областью