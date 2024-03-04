https://ria.ru/20240304/bespilotnik-1931010885.html

ПВО сбила украинский беспилотник над Брянской областью

ПВО сбила украинский беспилотник над Брянской областью - РИА Новости, 04.03.2024

ПВО сбила украинский беспилотник над Брянской областью

Дежурные средства российской ПВО уничтожили украинский беспилотник над Брянской областью, сообщили в понедельник в Минобороны РФ. РИА Новости, 04.03.2024

2024-03-04T13:57

2024-03-04T13:57

2024-03-04T14:07

специальная военная операция на украине

брянская область

россия

безопасность

александр богомаз

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МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Дежурные средства российской ПВО уничтожили украинский беспилотник над Брянской областью, сообщили в понедельник в Минобороны РФ."Четвертого марта около 13.30 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации", - говорится в сообщении.Отмечается, что дежурные средства ПВО уничтожили украинский беспилотник над территорией Брянской области.Как сообщил в Telegram-канале губернатор Брянской области Александр Богомаз, беспилотник был уничтожен над Стародубским муниципальным округом."Пострадавших и разрушений нет. Оперативные службы работают на месте", - написал он.

https://ria.ru/20240302/porazhenie-1930602841.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

брянская область

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брянская область, россия, безопасность, александр богомаз