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Лукашенко уточнил порядок перевода госорганов Белоруссии на военное время - РИА Новости, 04.03.2024
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17:12 04.03.2024
https://ria.ru/20240304/belorussiya-1931065052.html
Лукашенко уточнил порядок перевода госорганов Белоруссии на военное время
Лукашенко уточнил порядок перевода госорганов Белоруссии на военное время - РИА Новости, 04.03.2024
Лукашенко уточнил порядок перевода госорганов Белоруссии на военное время
Президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал указ, которым совершенствует порядок перевода государственных органов с работы в условиях мирного времени на... РИА Новости, 04.03.2024
2024-03-04T17:12
2024-03-04T17:12
в мире
белоруссия
александр лукашенко
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МИНСК, 4 мар – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал указ, которым совершенствует порядок перевода государственных органов с работы в условиях мирного времени на работу в условиях военного времени, сообщила в понедельник пресс-служба главы белорусского государства. "Президент Беларуси Александр Лукашенко подписал указ "О переводе государственных органов и иных организаций на работу в условиях военного времени". Документ совершенствует порядок перевода государственных органов и иных организаций с работы в условиях мирного времени на военное, обеспечения их согласованного и эффективного взаимодействия при возникновении угроз национальной безопасности с учетом изменения военно-политических условий", - говорится в сообщении. Отмечается, что указом определен круг государственных органов, на которые распространяется его действие, в том числе он дополнен Всебелорусским народным собранием, палатами Национального собрания, Конституционным и Верховным судами. Предусмотрена также возможность присвоения при введении военного положения руководителям отдельных государственных органов и ряда организаций воинских званий. "Издание указа позволит обеспечить системное и бесперебойное функционирование государственного аппарата в период нарастания военной угрозы и в военное время", - подчеркивается в сообщении.
https://ria.ru/20240220/lukashenko-1928480106.html
https://ria.ru/20240216/belorussiya-1927759318.html
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в мире, белоруссия, александр лукашенко
В мире, Белоруссия, Александр Лукашенко
Лукашенко уточнил порядок перевода госорганов Белоруссии на военное время

Лукашенко подписал указ о новом порядке перевода госорганов на военное время

© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко
Президент Белоруссии Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 04.03.2024
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Президент Белоруссии Александр Лукашенко. Архивное фото
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МИНСК, 4 мар – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал указ, которым совершенствует порядок перевода государственных органов с работы в условиях мирного времени на работу в условиях военного времени, сообщила в понедельник пресс-служба главы белорусского государства.
"Президент Беларуси Александр Лукашенко подписал указ "О переводе государственных органов и иных организаций на работу в условиях военного времени". Документ совершенствует порядок перевода государственных органов и иных организаций с работы в условиях мирного времени на военное, обеспечения их согласованного и эффективного взаимодействия при возникновении угроз национальной безопасности с учетом изменения военно-политических условий", - говорится в сообщении.
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Отмечается, что указом определен круг государственных органов, на которые распространяется его действие, в том числе он дополнен Всебелорусским народным собранием, палатами Национального собрания, Конституционным и Верховным судами. Предусмотрена также возможность присвоения при введении военного положения руководителям отдельных государственных органов и ряда организаций воинских званий.
"Издание указа позволит обеспечить системное и бесперебойное функционирование государственного аппарата в период нарастания военной угрозы и в военное время", - подчеркивается в сообщении.
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