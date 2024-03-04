https://ria.ru/20240304/belorussiya-1931065052.html

Лукашенко уточнил порядок перевода госорганов Белоруссии на военное время

Лукашенко уточнил порядок перевода госорганов Белоруссии на военное время - РИА Новости, 04.03.2024

Лукашенко уточнил порядок перевода госорганов Белоруссии на военное время

Президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал указ, которым совершенствует порядок перевода государственных органов с работы в условиях мирного времени на... РИА Новости, 04.03.2024

2024-03-04T17:12

2024-03-04T17:12

2024-03-04T17:12

в мире

белоруссия

александр лукашенко

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МИНСК, 4 мар – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал указ, которым совершенствует порядок перевода государственных органов с работы в условиях мирного времени на работу в условиях военного времени, сообщила в понедельник пресс-служба главы белорусского государства. "Президент Беларуси Александр Лукашенко подписал указ "О переводе государственных органов и иных организаций на работу в условиях военного времени". Документ совершенствует порядок перевода государственных органов и иных организаций с работы в условиях мирного времени на военное, обеспечения их согласованного и эффективного взаимодействия при возникновении угроз национальной безопасности с учетом изменения военно-политических условий", - говорится в сообщении. Отмечается, что указом определен круг государственных органов, на которые распространяется его действие, в том числе он дополнен Всебелорусским народным собранием, палатами Национального собрания, Конституционным и Верховным судами. Предусмотрена также возможность присвоения при введении военного положения руководителям отдельных государственных органов и ряда организаций воинских званий. "Издание указа позволит обеспечить системное и бесперебойное функционирование государственного аппарата в период нарастания военной угрозы и в военное время", - подчеркивается в сообщении.

https://ria.ru/20240220/lukashenko-1928480106.html

https://ria.ru/20240216/belorussiya-1927759318.html

белоруссия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, белоруссия, александр лукашенко