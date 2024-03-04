https://ria.ru/20240304/bayden-1930910342.html

Чемпион по отжиманиям. В США высмеяли пресс-секретаря Байдена

Чемпион по отжиманиям. В США высмеяли пресс-секретаря Байдена - РИА Новости, 04.03.2024

Чемпион по отжиманиям. В США высмеяли пресс-секретаря Байдена

Американское шоу Saturday Night Live выпустило скетч про соратников президента США Джо Байдена, включая пресс-секретаря Белого дома Карин Жан-Пьер. РИА Новости, 04.03.2024

2024-03-04T05:22

2024-03-04T05:22

2024-03-04T11:29

в мире

сша

джо байден

карин жан-пьер

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МОСКВА, 4 мар — РИА Новости. Американское шоу Saturday Night Live выпустило скетч про соратников президента США Джо Байдена, включая пресс-секретаря Белого дома Карин Жан-Пьер.Людей из окружения американского лидера спародировали актеры, они утрированно утверждали, что, несмотря на мнение граждан США в соцопросах, Байден не слишком стар, чтобы отработать еще один президентский срок. Скетч имитирует "выпуск" программы телеканала CNN, "ведущая" которой общается с приближенными президента, одним из них была актриса в роли Жан-Пьер."Приятно поговорить с вами о самом энергичном человеке, которого я когда-либо знала, Джо Байдене", — заявила "Жан-Пьер" в своей привычной манере. На удивленный вопрос "ведущей", так ли это, она ответила: "Абсолютно. Я только что была у него, а за закрытыми дверями он вихрь".Далее она показала график президента, в котором с самого утра фигурирует высокоинтенсивная велотренировка, которую он "ведет", игра в быстрые шахматы, где "президент" побеждает за две минуты, приговаривая "в следующий раз, молодежь".После этого "Байден", согласно сюжету, встречается с высшим армейским руководством для обсуждения военной стратегии и "соревнования по отжиманиям", в котором он также побеждает.Когда "ведущая" напомнила, что главе Белого дома исполнился 81 год, и задала вопрос, "не беспокоит ли это немного", "пресс-секретарь" ответила: "Только если вы боитесь мудрости".Байден — старейший президент США, 20 ноября ему исполнился 81 год. Если он выиграет выборы в 2024 году, то на момент вступления в должность ему будет 82, а на момент завершения второго срока — 86. Сам президент США считает свой возраст доказательством опыта и настаивает на отсутствии значимых проблем со здоровьем. При этом в его окружении регулярно принимают превентивные меры, чтобы снизить риск очередного падения на публике или проявления забывчивости.Как свидетельствуют результаты опубликованного в начале марта социологического опроса, проведенного газетой The New York Times совместно с исследовательской организацией Sienna College, большинство американцев, поддержавших Байдена на выборах в 2020 году, теперь считают его слишком старым для эффективной работы на посту.

https://ria.ru/20240301/gumpomosch-1930613662.html

https://ria.ru/20240228/bayden-1930098429.html

https://ria.ru/20240207/bayden-1925820908.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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в мире, сша, джо байден, карин жан-пьер