https://ria.ru/20240304/bayden-1930910342.html
Чемпион по отжиманиям. В США высмеяли пресс-секретаря Байдена
Чемпион по отжиманиям. В США высмеяли пресс-секретаря Байдена - РИА Новости, 04.03.2024
Чемпион по отжиманиям. В США высмеяли пресс-секретаря Байдена
Американское шоу Saturday Night Live выпустило скетч про соратников президента США Джо Байдена, включая пресс-секретаря Белого дома Карин Жан-Пьер. РИА Новости, 04.03.2024
2024-03-04T05:22
2024-03-04T05:22
2024-03-04T11:29
в мире
сша
джо байден
карин жан-пьер
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МОСКВА, 4 мар — РИА Новости. Американское шоу Saturday Night Live выпустило скетч про соратников президента США Джо Байдена, включая пресс-секретаря Белого дома Карин Жан-Пьер.Людей из окружения американского лидера спародировали актеры, они утрированно утверждали, что, несмотря на мнение граждан США в соцопросах, Байден не слишком стар, чтобы отработать еще один президентский срок. Скетч имитирует "выпуск" программы телеканала CNN, "ведущая" которой общается с приближенными президента, одним из них была актриса в роли Жан-Пьер."Приятно поговорить с вами о самом энергичном человеке, которого я когда-либо знала, Джо Байдене", — заявила "Жан-Пьер" в своей привычной манере. На удивленный вопрос "ведущей", так ли это, она ответила: "Абсолютно. Я только что была у него, а за закрытыми дверями он вихрь".Далее она показала график президента, в котором с самого утра фигурирует высокоинтенсивная велотренировка, которую он "ведет", игра в быстрые шахматы, где "президент" побеждает за две минуты, приговаривая "в следующий раз, молодежь".После этого "Байден", согласно сюжету, встречается с высшим армейским руководством для обсуждения военной стратегии и "соревнования по отжиманиям", в котором он также побеждает.Когда "ведущая" напомнила, что главе Белого дома исполнился 81 год, и задала вопрос, "не беспокоит ли это немного", "пресс-секретарь" ответила: "Только если вы боитесь мудрости".Байден — старейший президент США, 20 ноября ему исполнился 81 год. Если он выиграет выборы в 2024 году, то на момент вступления в должность ему будет 82, а на момент завершения второго срока — 86. Сам президент США считает свой возраст доказательством опыта и настаивает на отсутствии значимых проблем со здоровьем. При этом в его окружении регулярно принимают превентивные меры, чтобы снизить риск очередного падения на публике или проявления забывчивости.Как свидетельствуют результаты опубликованного в начале марта социологического опроса, проведенного газетой The New York Times совместно с исследовательской организацией Sienna College, большинство американцев, поддержавших Байдена на выборах в 2020 году, теперь считают его слишком старым для эффективной работы на посту.
https://ria.ru/20240301/gumpomosch-1930613662.html
https://ria.ru/20240228/bayden-1930098429.html
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в мире, сша, джо байден, карин жан-пьер
В мире, США, Джо Байден, Карин Жан-Пьер
Чемпион по отжиманиям. В США высмеяли пресс-секретаря Байдена
Американское шоу SNL выпустило скетч про окружение Джо Байдена
МОСКВА, 4 мар — РИА Новости.
Американское шоу Saturday Night Live
выпустило скетч про соратников президента США Джо Байдена, включая пресс-секретаря Белого дома Карин Жан-Пьер.
Людей из окружения американского лидера спародировали актеры, они утрированно утверждали, что, несмотря на мнение граждан США
в соцопросах, Байден
не слишком стар, чтобы отработать еще один президентский срок. Скетч имитирует "выпуск" программы телеканала CNN, "ведущая" которой общается с приближенными президента, одним из них была актриса в роли Жан-Пьер.
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"Приятно поговорить с вами о самом энергичном человеке, которого я когда-либо знала, Джо Байдене", — заявила "Жан-Пьер" в своей привычной манере. На удивленный вопрос "ведущей", так ли это, она ответила: "Абсолютно. Я только что была у него, а за закрытыми дверями он вихрь".
Далее она показала график президента, в котором с самого утра фигурирует высокоинтенсивная велотренировка, которую он "ведет", игра в быстрые шахматы, где "президент" побеждает за две минуты, приговаривая "в следующий раз, молодежь".
После этого "Байден", согласно сюжету, встречается с высшим армейским руководством для обсуждения военной стратегии и "соревнования по отжиманиям", в котором он также побеждает.
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Когда "ведущая" напомнила, что главе Белого дома исполнился 81 год, и задала вопрос, "не беспокоит ли это немного", "пресс-секретарь" ответила: "Только если вы боитесь мудрости".
Байден — старейший президент США, 20 ноября ему исполнился 81 год. Если он выиграет выборы в 2024 году, то на момент вступления в должность ему будет 82, а на момент завершения второго срока — 86. Сам президент США считает свой возраст доказательством опыта и настаивает на отсутствии значимых проблем со здоровьем. При этом в его окружении регулярно принимают превентивные меры, чтобы снизить риск очередного падения на публике или проявления забывчивости.
Как свидетельствуют результаты опубликованного в начале марта социологического опроса, проведенного газетой The New York Times совместно с исследовательской организацией Sienna College, большинство американцев, поддержавших Байдена на выборах в 2020 году, теперь считают его слишком старым для эффективной работы на посту.
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