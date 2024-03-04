https://ria.ru/20240304/balitskiy-1930906844.html
Балицкий объяснил удары ВСУ по гражданской инфраструктуре
Балицкий объяснил удары ВСУ по гражданской инфраструктуре - РИА Новости, 04.03.2024
Балицкий объяснил удары ВСУ по гражданской инфраструктуре
Украинские войска атакуют гражданскую инфраструктуру из-за отсутствия успехов на фронте, заявил "Известиям" губернатор Запорожской области Евгений Балицкий. РИА Новости, 04.03.2024
2024-03-04T03:45
2024-03-04T03:45
2024-03-04T10:27
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запорожская область
днепр (город)
евгений балицкий
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МОСКВА, 4 мар — РИА Новости. Украинские войска атакуют гражданскую инфраструктуру из-за отсутствия успехов на фронте, заявил "Известиям" губернатор Запорожской области Евгений Балицкий."Сегодня они бьют именно по инфраструктуре, потому что у них нет побед на фронте", — пояснил он.По его словам, ВСУ таким образом стараются хоть как-нибудь досадить региону, "вокруг этого все и крутится".При этом, как отметил Балицкий, на данный момент на линии фронта происходят достаточно серьезные изменения и продвижения."И как только эти продвижения немножко усилятся, чтобы мы отодвинули врага хотя бы на уровень Запорожья, — обстрелы с такой интенсивностью если не прекратятся, то по крайней мере в значительной степени будут ограничены", — указал губернатор.Ранее Балицкий сообщил РИА Новости, что украинские войска на Запорожском направлении находятся в условиях российского наката, трудно сказать, как они себя поведут.Запорожская область — регион России, расположенный в нижнем течении Днепра. Стал частью России по итогам референдума в сентябре 2022 года. Киев не признает его результаты и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится более 70 процентов Запорожской области, остальную часть, в том числе областной центр, город Запорожье, удерживают украинские войска. С марта 2023 года административным центром области временно стал город Мелитополь.
https://ria.ru/20240302/desant-1930630633.html
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россия, запорожская область, днепр (город), евгений балицкий, вооруженные силы украины
Россия, Запорожская область, Днепр (город), Евгений Балицкий, Вооруженные силы Украины
Балицкий объяснил удары ВСУ по гражданской инфраструктуре
Балицкий: ВСУ атакуют инфраструктуру из-за отсутствия успехов на фронте
МОСКВА, 4 мар — РИА Новости.
Украинские войска атакуют гражданскую инфраструктуру из-за отсутствия успехов на фронте, заявил "Известиям
" губернатор Запорожской области Евгений Балицкий.
«
"Сегодня они бьют именно по инфраструктуре, потому что у них нет побед на фронте", — пояснил он.
Десантники взяли штурмом опорные пункты ВСУ на Запорожском направлении
По его словам, ВСУ таким образом стараются хоть как-нибудь досадить региону, "вокруг этого все и крутится".
При этом, как отметил Балицкий, на данный момент на линии фронта происходят достаточно серьезные изменения и продвижения.
"И как только эти продвижения немножко усилятся, чтобы мы отодвинули врага хотя бы на уровень Запорожья, — обстрелы с такой интенсивностью если не прекратятся, то по крайней мере в значительной степени будут ограничены", — указал губернатор.
Ранее Балицкий сообщил РИА Новости, что украинские войска на Запорожском направлении находятся в условиях российского наката, трудно сказать, как они себя поведут.
Запорожская область
— регион России
, расположенный в нижнем течении Днепра
. Стал частью России по итогам референдума в сентябре 2022 года. Киев
не признает его результаты и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится более 70 процентов Запорожской области, остальную часть, в том числе областной центр, город Запорожье
, удерживают украинские войска. С марта 2023 года административным центром области временно стал город Мелитополь
.
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