https://ria.ru/20240304/balet-1930910191.html
Балет "Кострома" выступил на сцене Центрального Дома Российской Армии
Балет "Кострома" выступил на сцене Центрального Дома Российской Армии - РИА Новости, 04.03.2024
Балет "Кострома" выступил на сцене Центрального Дома Российской Армии
Русский национальный балет "Кострома" выступил в Москве на сцене Центрального Дома Российской Армии (ЦДРА) в поддержку военнослужащих, сообщили журналистам в... РИА Новости, 04.03.2024
2024-03-04T05:17
2024-03-04T05:17
2024-03-04T05:17
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МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Русский национальный балет "Кострома" выступил в Москве на сцене Центрального Дома Российской Армии (ЦДРА) в поддержку военнослужащих, сообщили журналистам в Минобороны России. Как отметили в ведомстве, 3 марта в рамках патриотического проекта "Поет Россия Армии Победу" балет "Кострома" представил на сцене ЦДРА "Национальное шоу России". "Спектакли балета "Кострома" рассказывают о величии нашей страны с ее многовековой историей и этническом разнообразием, об уникальности ее культуры, особом менталитете и неповторимом духовном коде. Патриотические эмоции и чувство принадлежности к единому многонациональному народу дают понимание женам, матерям и детям, за что сегодня сражаются их мужья и отцы, какие ценности они отстаивают в ходе специальной военной операции", - сказала президент АНО "Национальный балет "Кострома" Елена Царенко. Этот спектакль знакомит с народными традициями нашего многонационального государства. Во время постановки происходит путешествие во времени, зрители видят картины из жизни народов Центральной России, Сибири, Кавказа, Крайнего Севера, Бурятии, Татарстана в разных эпохах. Коллектив "Костромы" ведет в своем регионе активную работу по поддержке военнослужащих. Артисты собирают средства на приобретение медикаментов для 331-го Костромского парашютно-десантного полка. За прошедший год для участников СВО и их семей, сотрудников оборонных предприятий на благотворительной основе балет показал спектакль "Домой с Победой!". Масштабные исторические постановки бесплатно смогли увидеть более 6 тысяч зрителей. Акция "Поёт Россия Армии Победу" проводится ЦДРА для того, чтобы выразить поддержку российским военнослужащим, участвующим в специальной военной операции, продемонстрировать консолидацию и единство граждан России и рассказать о самобытных творческих коллективах регионов страны.
https://ria.ru/20240303/nagrazhdenie-1930790034.html
https://ria.ru/20231225/svo-1917464259.html
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россия, москва, кавказ
Балет "Кострома" выступил на сцене Центрального Дома Российской Армии
Балет "Кострома" выступил в Москве на сцене ЦДРА в поддержку военнослужащих
МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Русский национальный балет "Кострома" выступил в Москве на сцене Центрального Дома Российской Армии (ЦДРА) в поддержку военнослужащих, сообщили журналистам в Минобороны России.
Как отметили в ведомстве, 3 марта в рамках патриотического проекта "Поет Россия Армии Победу" балет "Кострома" представил на сцене ЦДРА "Национальное шоу России".
Артистов ансамбля песни и пляски ЦВО наградили в зоне спецоперации
"Спектакли балета "Кострома" рассказывают о величии нашей страны с ее многовековой историей и этническом разнообразием, об уникальности ее культуры, особом менталитете и неповторимом духовном коде. Патриотические эмоции и чувство принадлежности к единому многонациональному народу дают понимание женам, матерям и детям, за что сегодня сражаются их мужья и отцы, какие ценности они отстаивают в ходе специальной военной операции", - сказала президент АНО "Национальный балет "Кострома" Елена Царенко.
Этот спектакль знакомит с народными традициями нашего многонационального государства. Во время постановки происходит путешествие во времени, зрители видят картины из жизни народов Центральной России, Сибири, Кавказа
, Крайнего Севера, Бурятии, Татарстана в разных эпохах.
Вместе со своими: какие артисты выступают в зоне СВО
Коллектив "Костромы" ведет в своем регионе активную работу по поддержке военнослужащих. Артисты собирают средства на приобретение медикаментов для 331-го Костромского парашютно-десантного полка. За прошедший год для участников СВО и их семей, сотрудников оборонных предприятий на благотворительной основе балет показал спектакль "Домой с Победой!". Масштабные исторические постановки бесплатно смогли увидеть более 6 тысяч зрителей.
Акция "Поёт Россия Армии Победу" проводится ЦДРА для того, чтобы выразить поддержку российским военнослужащим, участвующим в специальной военной операции, продемонстрировать консолидацию и единство граждан России и рассказать о самобытных творческих коллективах регионов страны.
"Мосфильм" начал съемки фильма про спецоперацию