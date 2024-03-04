Рейтинг@Mail.ru
В Албании открылась первая авиабаза НАТО на Западных Балканах - РИА Новости, 04.03.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:32 04.03.2024 (обновлено: 18:15 04.03.2024)
https://ria.ru/20240304/aviabaza-1931069566.html
В Албании открылась первая авиабаза НАТО на Западных Балканах
В Албании открылась первая авиабаза НАТО на Западных Балканах - РИА Новости, 04.03.2024
В Албании открылась первая авиабаза НАТО на Западных Балканах
В Албании открылась первая авиабаза НАТО на Западных Балканах, заявили в Североатлантическом альянсе. РИА Новости, 04.03.2024
2024-03-04T17:32
2024-03-04T18:15
в мире
албания
эди рама
нато
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/04/1931079203_0:302:3072:2030_1920x0_80_0_0_a3833a080f20bf3caa98f58bd7bec977.jpg
БРЮССЕЛЬ, 4 мар — РИА Новости. В Албании открылась первая авиабаза НАТО на Западных Балканах, заявили в Североатлантическом альянсе."В понедельник (4 марта 2024 года) Албания официально открыла авиабазу Кучова, превратив ее в современный центр для будущих воздушных операций НАТО", — говорится в релизе. База расположена в 80 километрах к югу от Тираны, в округе Берат, на месте старого военного аэродрома в городе Кучова (с 1950 по 1990 год носил название Сталин). Строительство велось с 2019-го.Это крупнейший проект альянса в Албании — НАТО профинансировала модернизацию базы на 50 миллионов евро. Предполагается, что она будет обслуживать Албанию и обеспечивать логистическую поддержку, воздушные операции и учения военного блока.
https://ria.ru/20240304/nato-1931030737.html
албания
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/04/1931079203_95:0:2826:2048_1920x0_80_0_0_754f3e69bd539d0ea6aa6705f9b22479.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, албания, эди рама, нато
В мире, Албания, Эди Рама, НАТО
В Албании открылась первая авиабаза НАТО на Западных Балканах

К югу от столицы Албании открылась первая авиабаза НАТО на Западных Балканах

© AP Photo / Armando BabaniАвиабаза НАТО Кучова в Албании. 4 марта 2024
Авиабаза НАТО Кучова в Албании. 4 марта 2024 - РИА Новости, 1920, 04.03.2024
© AP Photo / Armando Babani
Авиабаза НАТО Кучова в Албании. 4 марта 2024
Читать ria.ru в
БРЮССЕЛЬ, 4 мар — РИА Новости. В Албании открылась первая авиабаза НАТО на Западных Балканах, заявили в Североатлантическом альянсе.
"В понедельник (4 марта 2024 года) Албания официально открыла авиабазу Кучова, превратив ее в современный центр для будущих воздушных операций НАТО", — говорится в релизе.
База расположена в 80 километрах к югу от Тираны, в округе Берат, на месте старого военного аэродрома в городе Кучова (с 1950 по 1990 год носил название Сталин). Строительство велось с 2019-го.
Это крупнейший проект альянса в Албании — НАТО профинансировала модернизацию базы на 50 миллионов евро. Предполагается, что она будет обслуживать Албанию и обеспечивать логистическую поддержку, воздушные операции и учения военного блока.
Французские военные во время учений - РИА Новости, 1920, 04.03.2024
"Это страшно". В Чехии предупредили о тайных планах НАТО против России
Вчера, 15:05
 
В миреАлбанияЭди РамаНАТО
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала