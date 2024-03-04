https://ria.ru/20240304/aviabaza-1931069566.html

В Албании открылась первая авиабаза НАТО на Западных Балканах

В Албании открылась первая авиабаза НАТО на Западных Балканах - РИА Новости, 04.03.2024

В Албании открылась первая авиабаза НАТО на Западных Балканах

В Албании открылась первая авиабаза НАТО на Западных Балканах, заявили в Североатлантическом альянсе. РИА Новости, 04.03.2024

2024-03-04T17:32

2024-03-04T17:32

2024-03-04T18:15

в мире

албания

эди рама

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БРЮССЕЛЬ, 4 мар — РИА Новости. В Албании открылась первая авиабаза НАТО на Западных Балканах, заявили в Североатлантическом альянсе."В понедельник (4 марта 2024 года) Албания официально открыла авиабазу Кучова, превратив ее в современный центр для будущих воздушных операций НАТО", — говорится в релизе. База расположена в 80 километрах к югу от Тираны, в округе Берат, на месте старого военного аэродрома в городе Кучова (с 1950 по 1990 год носил название Сталин). Строительство велось с 2019-го.Это крупнейший проект альянса в Албании — НАТО профинансировала модернизацию базы на 50 миллионов евро. Предполагается, что она будет обслуживать Албанию и обеспечивать логистическую поддержку, воздушные операции и учения военного блока.

https://ria.ru/20240304/nato-1931030737.html

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в мире, албания, эди рама, нато