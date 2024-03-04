https://ria.ru/20240304/armeniya-1931011551.html
Большинство жителей Армении выступили против разрыва диалога с Россией
Большинство жителей Армении выступили против разрыва диалога с Россией - РИА Новости, 04.03.2024
Большинство жителей Армении выступили против разрыва диалога с Россией
Свыше 58% жителей Армении считают, что вероятный разрыв отношений с Россией не соответствует интересам республики, таковы результаты опроса, представленного... РИА Новости, 04.03.2024
2024-03-04T14:02
2024-03-04T14:02
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ЕРЕВАН, 4 мар – РИА Новости. Свыше 58% жителей Армении считают, что вероятный разрыв отношений с Россией не соответствует интересам республики, таковы результаты опроса, представленного компанией MPG, армянского представительства Gallup International Association. "Отвечая на вопрос, соответствует ли возможный разрыв армянско-российских отношений стратегическим интересам Армении и армянского народа, 23,2% опрошенных заявили, что "полностью соответствует". "Скорее, соответствует" ответили 13,9%, "Скорее, не соответствует" - 16,1%, "Абсолютно не соответствует" - 42%. Затруднились ответить 4,8% опрошенных", - сообщил журналистам компании Арам Навасардян, представляя результаты исследования. При этом, по его словам, 40,3% респондентов считают, что Армении не следует участвовать в каком-либо военно-политическом блоке, соблюдая нейтралитет; 28% полагают, что республика должна оставаться в ОДКБ; 22,5% видят страну в НАТО. Затруднились ответить на этот вопрос 9,2%. Вместе с тем, согласно результатам опроса, 56,2% респондентов полностью положительно относятся к активизации военного сотрудничества с Францией, скорее положительно - 25,9% скорее отрицательно- 4,7%, абсолютно отрицательно - 9,6%. В телефонном опросе, проведенном 26-28 февраля, приняли участие 1,1 тысячи человек. Статистическая погрешность составила 3%. В четверг спикер армянского парламента Ален Симонян заявил, что Армения готова к углублению связей с ЕС ради своей безопасности. А 1 марта секретарь совета безопасности страны Армен Григорян назвал "стратегической ошибкой" сильную зависимость республики от России с 1991 года. Ранее премьер Армении Никол Пашинян заявил, что договор о коллективной безопасности в отношении Армении не был выполнен, Ереван заморозил свое участие в ОДКБ.
https://ria.ru/20240302/armeniya-1930701771.html
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армения, россия, франция, армен григорян, одкб, нато
Армения, Россия, Франция, Армен Григорян, ОДКБ, НАТО
Большинство жителей Армении выступили против разрыва диалога с Россией
Опрос: почти 60 процентов граждан Армении выступили против разрыва диалога с РФ
ЕРЕВАН, 4 мар – РИА Новости.
Свыше 58% жителей Армении считают, что вероятный разрыв отношений с Россией не соответствует интересам республики, таковы результаты опроса, представленного компанией MPG
, армянского представительства Gallup International Association.
«
"Отвечая на вопрос, соответствует ли возможный разрыв армянско-российских отношений стратегическим интересам Армении и армянского народа, 23,2% опрошенных заявили, что "полностью соответствует". "Скорее, соответствует" ответили 13,9%, "Скорее, не соответствует" - 16,1%, "Абсолютно не соответствует" - 42%. Затруднились ответить 4,8% опрошенных", - сообщил журналистам компании Арам Навасардян, представляя результаты исследования.
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При этом, по его словам, 40,3% респондентов считают, что Армении не следует участвовать в каком-либо военно-политическом блоке, соблюдая нейтралитет; 28% полагают, что республика должна оставаться в ОДКБ; 22,5% видят страну в НАТО. Затруднились ответить на этот вопрос 9,2%.
Вместе с тем, согласно результатам опроса, 56,2% респондентов полностью положительно относятся к активизации военного сотрудничества с Францией, скорее положительно - 25,9% скорее отрицательно- 4,7%, абсолютно отрицательно - 9,6%.
В телефонном опросе, проведенном 26-28 февраля, приняли участие 1,1 тысячи человек. Статистическая погрешность составила 3%.
В четверг спикер армянского парламента Ален Симонян заявил, что Армения готова к углублению связей с ЕС ради своей безопасности. А 1 марта секретарь совета безопасности страны Армен Григорян назвал "стратегической ошибкой" сильную зависимость республики от России с 1991 года. Ранее премьер Армении Никол Пашинян заявил, что договор о коллективной безопасности в отношении Армении не был выполнен, Ереван заморозил свое участие в ОДКБ.
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