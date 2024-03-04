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Суд вынес приговор родственникам бывшего сенатора Арашукова - РИА Новости, 04.03.2024
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16:25 04.03.2024 (обновлено: 17:52 04.03.2024)
https://ria.ru/20240304/arashukov-1931051346.html
Суд вынес приговор родственникам бывшего сенатора Арашукова
Суд вынес приговор родственникам бывшего сенатора Арашукова - РИА Новости, 04.03.2024
Суд вынес приговор родственникам бывшего сенатора Арашукова
Преображенский суд Москвы отправил в колонию на 16,5 и 16 лет двух братьев бывшего сенатора от Карачаево-Черкесии Рауфа Арашукова по делу о преступном... РИА Новости, 04.03.2024
2024-03-04T16:25
2024-03-04T17:52
происшествия
россия
рауф арашуков
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МОСКВА, 4 мар — РИА Новости. Преображенский суд Москвы отправил в колонию на 16,5 и 16 лет двух братьев бывшего сенатора от Карачаево-Черкесии Рауфа Арашукова по делу о преступном сообществе на юге России, передает корреспондент РИА Новости из зала суда. "Окончательно назначить Арашукову Руслану Михайловичу… 16 лет 6 месяцев с отбыванием в колонии строгого режима", - огласила решение судья Вероника Сиратегян. Руслан Арашуков - двоюродный брат бывшего сенатора Рауфа Арашукова. Он занимал пост генерального директора ООО "Газпром межрегионгаз Майкоп" и АО "Газпром газораспределение Майкоп". Троюродный брат экс-сенатора Беслан Арашуков осужден на 16 лет. Остальным 12 фигурантам суд назначил сроки от 5 лет условно до 19 лет колонии строгого режима.От отбывания наказания суд освободил бывшего инженера-метролога Юрия Акулича, оправдав его по статье об участии в ОПГ и сочтя назначенные 6 лет лишения свободы отбытыми. Также из суда восвояси отправится экс-менеджер филиала ООО "Газпром межрегионгаз Ставрополь" в Минераловодском районе Ирина Валешная.Алан Кятов и Уали Евгамуков, напротив, были взяты под стражу в зале суда.Подсудимые, в зависимости от их роли, были признаны виновными в участии в преступном сообществе, хищениях у структур "Газпрома" на юге России и превышении полномочий. Преображенский райсуд рассматривает дело с сентября 2021 года. Рауфа Арашукова его отца Рауля уже осудили к пожизненным срокам за заказные убийства, их дело слушалось отдельно, еще четверо фигурантов получили сроки от 5 до 22 лет. Приговор вступил в законную силу.
https://ria.ru/20220923/draka-1819082572.html
https://ria.ru/20221227/arashukovy-1841724747.html
https://ria.ru/20240109/sud-1920273063.html
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происшествия, россия, рауф арашуков
Происшествия, Россия, Рауф Арашуков
Суд вынес приговор родственникам бывшего сенатора Арашукова

Суд дал 16,5 и 16 лет двоюродному и троюродному братьям экс-сенатора Арашукова

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкФигуранты дела бывшего сенатора Совета Федерации РФ от Карачаево-Черкесии Рауфа Арашукова в Преображенском суде Москвы. 4 марта 2024
Фигуранты дела бывшего сенатора Совета Федерации РФ от Карачаево-Черкесии Рауфа Арашукова в Преображенском суде Москвы. 4 марта 2024 - РИА Новости, 1920, 04.03.2024
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Фигуранты дела бывшего сенатора Совета Федерации РФ от Карачаево-Черкесии Рауфа Арашукова в Преображенском суде Москвы. 4 марта 2024
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МОСКВА, 4 мар — РИА Новости. Преображенский суд Москвы отправил в колонию на 16,5 и 16 лет двух братьев бывшего сенатора от Карачаево-Черкесии Рауфа Арашукова по делу о преступном сообществе на юге России, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
"Окончательно назначить Арашукову Руслану Михайловичу… 16 лет 6 месяцев с отбыванием в колонии строгого режима", - огласила решение судья Вероника Сиратегян.
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Руслан Арашуков - двоюродный брат бывшего сенатора Рауфа Арашукова. Он занимал пост генерального директора ООО "Газпром межрегионгаз Майкоп" и АО "Газпром газораспределение Майкоп".
Троюродный брат экс-сенатора Беслан Арашуков осужден на 16 лет.
Остальным 12 фигурантам суд назначил сроки от 5 лет условно до 19 лет колонии строгого режима.
От отбывания наказания суд освободил бывшего инженера-метролога Юрия Акулича, оправдав его по статье об участии в ОПГ и сочтя назначенные 6 лет лишения свободы отбытыми. Также из суда восвояси отправится экс-менеджер филиала ООО "Газпром межрегионгаз Ставрополь" в Минераловодском районе Ирина Валешная.
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Алан Кятов и Уали Евгамуков, напротив, были взяты под стражу в зале суда.
Подсудимые, в зависимости от их роли, были признаны виновными в участии в преступном сообществе, хищениях у структур "Газпрома" на юге России и превышении полномочий. Преображенский райсуд рассматривает дело с сентября 2021 года.
Рауфа Арашукова его отца Рауля уже осудили к пожизненным срокам за заказные убийства, их дело слушалось отдельно, еще четверо фигурантов получили сроки от 5 до 22 лет. Приговор вступил в законную силу.
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