https://ria.ru/20240304/arashukov-1931051346.html

Суд вынес приговор родственникам бывшего сенатора Арашукова

Суд вынес приговор родственникам бывшего сенатора Арашукова - РИА Новости, 04.03.2024

Суд вынес приговор родственникам бывшего сенатора Арашукова

Преображенский суд Москвы отправил в колонию на 16,5 и 16 лет двух братьев бывшего сенатора от Карачаево-Черкесии Рауфа Арашукова по делу о преступном... РИА Новости, 04.03.2024

2024-03-04T16:25

2024-03-04T16:25

2024-03-04T17:52

происшествия

россия

рауф арашуков

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МОСКВА, 4 мар — РИА Новости. Преображенский суд Москвы отправил в колонию на 16,5 и 16 лет двух братьев бывшего сенатора от Карачаево-Черкесии Рауфа Арашукова по делу о преступном сообществе на юге России, передает корреспондент РИА Новости из зала суда. "Окончательно назначить Арашукову Руслану Михайловичу… 16 лет 6 месяцев с отбыванием в колонии строгого режима", - огласила решение судья Вероника Сиратегян. Руслан Арашуков - двоюродный брат бывшего сенатора Рауфа Арашукова. Он занимал пост генерального директора ООО "Газпром межрегионгаз Майкоп" и АО "Газпром газораспределение Майкоп". Троюродный брат экс-сенатора Беслан Арашуков осужден на 16 лет. Остальным 12 фигурантам суд назначил сроки от 5 лет условно до 19 лет колонии строгого режима.От отбывания наказания суд освободил бывшего инженера-метролога Юрия Акулича, оправдав его по статье об участии в ОПГ и сочтя назначенные 6 лет лишения свободы отбытыми. Также из суда восвояси отправится экс-менеджер филиала ООО "Газпром межрегионгаз Ставрополь" в Минераловодском районе Ирина Валешная.Алан Кятов и Уали Евгамуков, напротив, были взяты под стражу в зале суда.Подсудимые, в зависимости от их роли, были признаны виновными в участии в преступном сообществе, хищениях у структур "Газпрома" на юге России и превышении полномочий. Преображенский райсуд рассматривает дело с сентября 2021 года. Рауфа Арашукова его отца Рауля уже осудили к пожизненным срокам за заказные убийства, их дело слушалось отдельно, еще четверо фигурантов получили сроки от 5 до 22 лет. Приговор вступил в законную силу.

https://ria.ru/20220923/draka-1819082572.html

https://ria.ru/20221227/arashukovy-1841724747.html

https://ria.ru/20240109/sud-1920273063.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, россия, рауф арашуков