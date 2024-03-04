https://ria.ru/20240304/agitpoezd-1930992107.html
Более 12500 человек посетили агитпоезд Минобороны России в Ростове-на-Дону
Более 12500 человек посетили агитпоезд Минобороны России в Ростове-на-Дону - РИА Новости, 04.03.2024
Более 12500 человек посетили агитпоезд Минобороны России в Ростове-на-Дону
Более 12,5 тысячи человек посетили экспозиции тематического поезда Минобороны России "Сила в правде", побывавшего в Ростове-на-Дону, сообщил журналистам... РИА Новости, 04.03.2024
2024-03-04T12:53
2024-03-04T12:53
2024-03-04T12:53
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 4 мар - РИА Новости. Более 12,5 тысячи человек посетили экспозиции тематического поезда Минобороны России "Сила в правде", побывавшего в Ростове-на-Дону, сообщил журналистам замгубернатора Ростовской области Вадим Артемов. Поезд выехал 23 февраля, до 8 мая он пройдет более 34 тысяч километров и сделает 75 остановок на железнодорожных станциях в субъектах РФ. В составе поезда тематические вагоны с экспозициями Сухопутных войск, Воздушно-космических сил, Военно-морского флота. В вагоне "Альянс обетованный", посвященном СВО, представлены пропагандистские материалы украинских неонацистов, образцы трофейного вооружения, элементы формы одежды и символики националистических батальонов. "Состав пробыл в городе четыре часа, за это время масштабную экспозицию из девяти тематических вагонов, трех платформ с вооружением и военной техникой, а также концертную программу творческих коллективов Вооруженных сил России посмотрели более 12,5 тысячи человек", - говорится в сообщении правительства Ростовской области. По словам Артемова, выступившего на торжественном митинге по случаю акции, СВО объединила миллионы людей, которые отправляют на фронт письма и посылки с теплыми вещами, окопные свечи и маскировочные сети. Не остаются в стороне и представители бизнеса и власти. В общей сложности в зону спецоперации от Ростовской области передано техники и оборудования на общую сумму около 1,7 миллиарда рублей. "Сегодня солдаты и офицеры выполняют великую историческую миссию, противостоят нашим врагам, цель которых - стереть с лица земли нашу страну, нашу культуру, нашу Родину. Сегодня вы своими глазами можете увидеть доказательства этого. Но враг будет повержен. Наша победа неизбежна, ведь сегодня с неонацизмом борются внуки солдат-победителей, водрузивших красное знамя над поверженным Рейхстагом. Каждый вагон поезда "Сила в правде" - яркое подтверждение тезиса о непобедимости нашей армии", - подчеркнул Артемов. Он вручил награды волонтерам, оказывающим поддержку военнослужащим, принимающим участие в СВО. Также начальник эшелона передал в городской музей боевое знамя 343-го Ростовского стрелкового полка. Посетители выставки приняли участие в мастер-классах по тактической медицине и плетению маскировочных сетей, пообщались с участниками специальной военной операции на развернутой дискуссионной площадке "Разговоры о самом важном", написали письма военнослужащим на передовую. Во время пребывания поезда на вокзале работал мобильный пункт отбора на военную службу по контракту.
https://ria.ru/20240223/poezd-1929141320.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ростовская область, ростов-на-дону, россия, министерство обороны рф (минобороны рф), сво
Ростовская область , Ростовская область, Ростов-на-Дону, Россия, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), СВО
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 4 мар - РИА Новости. Более 12,5 тысячи человек посетили экспозиции тематического поезда Минобороны России "Сила в правде", побывавшего в Ростове-на-Дону, сообщил журналистам замгубернатора Ростовской области Вадим Артемов.
Поезд выехал 23 февраля, до 8 мая он пройдет более 34 тысяч километров и сделает 75 остановок на железнодорожных станциях в субъектах РФ. В составе поезда тематические вагоны с экспозициями Сухопутных войск, Воздушно-космических сил, Военно-морского флота. В вагоне "Альянс обетованный", посвященном СВО, представлены пропагандистские материалы украинских неонацистов, образцы трофейного вооружения, элементы формы одежды и символики националистических батальонов.
«
"Состав пробыл в городе четыре часа, за это время масштабную экспозицию из девяти тематических вагонов, трех платформ с вооружением и военной техникой, а также концертную программу творческих коллективов Вооруженных сил России посмотрели более 12,5 тысячи человек", - говорится в сообщении правительства Ростовской области.
По словам Артемова, выступившего на торжественном митинге по случаю акции, СВО объединила миллионы людей, которые отправляют на фронт письма и посылки с теплыми вещами, окопные свечи и маскировочные сети. Не остаются в стороне и представители бизнеса и власти. В общей сложности в зону спецоперации от Ростовской области передано техники и оборудования на общую сумму около 1,7 миллиарда рублей.
Тематический поезд "Сила в правде" отправился по городам России
"Сегодня солдаты и офицеры выполняют великую историческую миссию, противостоят нашим врагам, цель которых - стереть с лица земли нашу страну, нашу культуру, нашу Родину. Сегодня вы своими глазами можете увидеть доказательства этого. Но враг будет повержен. Наша победа неизбежна, ведь сегодня с неонацизмом борются внуки солдат-победителей, водрузивших красное знамя над поверженным Рейхстагом. Каждый вагон поезда "Сила в правде" - яркое подтверждение тезиса о непобедимости нашей армии", - подчеркнул Артемов.
Он вручил награды волонтерам, оказывающим поддержку военнослужащим, принимающим участие в СВО. Также начальник эшелона передал в городской музей боевое знамя 343-го Ростовского стрелкового полка.
Посетители выставки приняли участие в мастер-классах по тактической медицине и плетению маскировочных сетей, пообщались с участниками специальной военной операции на развернутой дискуссионной площадке "Разговоры о самом важном", написали письма военнослужащим на передовую. Во время пребывания поезда на вокзале работал мобильный пункт отбора на военную службу по контракту.
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