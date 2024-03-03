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В России изменят подход к оценке репродуктивного здоровья - РИА Новости, 03.03.2024
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14:58 03.03.2024 (обновлено: 15:59 03.03.2024)
https://ria.ru/20240303/zdorove-1930838738.html
В России изменят подход к оценке репродуктивного здоровья
В России изменят подход к оценке репродуктивного здоровья - РИА Новости, 03.03.2024
В России изменят подход к оценке репродуктивного здоровья
Министр здравоохранения России Михаил Мурашко заявил, что в стране изменят подходы к оценке репродуктивного здоровья. РИА Новости, 03.03.2024
2024-03-03T14:58
2024-03-03T15:59
здоровье - общество
михаил мурашко
россия
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СЕВАСТОПОЛЬ, 3 мар - РИА Новости. Министр здравоохранения России Михаил Мурашко заявил, что в стране изменят подходы к оценке репродуктивного здоровья. Мурашко находится в Крыму с рабочим визитом, в рамках которого посетил ряд медицинских учреждений. "Здесь работа не только улучшения внешнего вида (женских консультаций - ред.), закупки оборудования, это технологические подходы определенные, изменение подходов к оценке репродуктивного здоровья, сохранения. В этом году в программу госгарантий уже включены дополнительные исследования", - сказал Мурашко журналистам. По его словам, важно сохранить репродуктивное здоровье женщин и мужчин, так как счастье семьи - это дети.
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здоровье - общество, михаил мурашко, россия
Здоровье - Общество, Михаил Мурашко, Россия
В России изменят подход к оценке репродуктивного здоровья

Мурашко пообещал, что в России изменят подход к оценке репродуктивного здоровья

© РИА Новости / Алексей Филиппов | Перейти в медиабанкРабота новой поликлиники в Москве
Работа новой поликлиники в Москве - РИА Новости, 1920, 03.03.2024
© РИА Новости / Алексей Филиппов
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Работа новой поликлиники в Москве . Архивное фото
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СЕВАСТОПОЛЬ, 3 мар - РИА Новости. Министр здравоохранения России Михаил Мурашко заявил, что в стране изменят подходы к оценке репродуктивного здоровья.
Мурашко находится в Крыму с рабочим визитом, в рамках которого посетил ряд медицинских учреждений.
"Здесь работа не только улучшения внешнего вида (женских консультаций - ред.), закупки оборудования, это технологические подходы определенные, изменение подходов к оценке репродуктивного здоровья, сохранения. В этом году в программу госгарантий уже включены дополнительные исследования", - сказал Мурашко журналистам.
По его словам, важно сохранить репродуктивное здоровье женщин и мужчин, так как счастье семьи - это дети.
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