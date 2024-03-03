https://ria.ru/20240303/zapros-1930891747.html

Судан опроверг сообщения о запросе Ирана на строительство базы ВМС

Судан опроверг сообщения о запросе Ирана на строительство базы ВМС - РИА Новости, 03.03.2024

Судан опроверг сообщения о запросе Ирана на строительство базы ВМС

Иран никогда не обращался к Судану с запросом о строительстве своей базы ВМС в стране, заявил в интервью РИА Новости министр иностранных дел Судана Али Садик... РИА Новости, 03.03.2024

2024-03-03T21:50

2024-03-03T21:50

2024-03-03T22:03

в мире

судан

иран

красное море

союз биатлонистов россии (сбр)

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АНТАЛЬЯ (Турция), 3 мар - РИА Новости, Заман Рамазанов. Иран никогда не обращался к Судану с запросом о строительстве своей базы ВМС в стране, заявил в интервью РИА Новости министр иностранных дел Судана Али Садик Али. Издание Wall Street Journal сообщило в воскресенье со ссылкой на высокопоставленного представителя суданской разведки, что Иран якобы запрашивал у Судана разрешение на строительство постоянной военно-морской базы на побережье Красного моря в обмен на предоставление военной техники, однако так и не получил согласия Хартума. WSJ утверждала, что Иран хотел использовать военно-морскую базу на побережье Красного моря для сбора разведывательной информации и размещения там военных кораблей, однако Хартум отклонил предложение Тегерана, чтобы избежать разрыва связей с США и Израилем. "Я ознакомился сегодня со статьей Wall Street Journal, эта новость некорректна", - заявил Али агентству на полях Дипломатического форума в Анталье. "Иран никогда не просил Судан о строительстве иранской базы. Я недавно был с визитом в Иране, эта тема не была предметом обсуждений", - подчеркнул министр. С 15 апреля 2023 года в Судане идут бои между Силами быстрого реагирования (СБР) под командованием Мухаммеда Хамдана Дагло и регулярной армией. Стороны обмениваются противоречивыми заявлениями по поводу успехов в боевых действиях и контроля над объектами, развернув масштабную информационную войну в СМИ и соцсетях.

https://ria.ru/20240218/iran-1928045628.html

https://ria.ru/20240213/sudan-1926980011.html

судан

иран

красное море

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, судан, иран, красное море, союз биатлонистов россии (сбр)