Судан опроверг сообщения о запросе Ирана на строительство базы ВМС
МИД Судана: Иран никогда не обращался с запросом о строительстве своей базы ВМС
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ | Перейти в медиабанкЗдание Министерства иностранных дел Судана в Хартуме
Здание Министерства иностранных дел Судана в Хартуме. Архивное фото
АНТАЛЬЯ (Турция), 3 мар - РИА Новости, Заман Рамазанов. Иран никогда не обращался к Судану с запросом о строительстве своей базы ВМС в стране, заявил в интервью РИА Новости министр иностранных дел Судана Али Садик Али.
Издание Wall Street Journal сообщило в воскресенье со ссылкой на высокопоставленного представителя суданской разведки, что Иран якобы запрашивал у Судана разрешение на строительство постоянной военно-морской базы на побережье Красного моря в обмен на предоставление военной техники, однако так и не получил согласия Хартума. WSJ утверждала, что Иран хотел использовать военно-морскую базу на побережье Красного моря для сбора разведывательной информации и размещения там военных кораблей, однако Хартум отклонил предложение Тегерана, чтобы избежать разрыва связей с США и Израилем.
«
"Я ознакомился сегодня со статьей Wall Street Journal, эта новость некорректна", - заявил Али агентству на полях Дипломатического форума в Анталье.
"Иран никогда не просил Судан о строительстве иранской базы. Я недавно был с визитом в Иране, эта тема не была предметом обсуждений", - подчеркнул министр.
С 15 апреля 2023 года в Судане идут бои между Силами быстрого реагирования (СБР) под командованием Мухаммеда Хамдана Дагло и регулярной армией. Стороны обмениваются противоречивыми заявлениями по поводу успехов в боевых действиях и контроля над объектами, развернув масштабную информационную войну в СМИ и соцсетях.