https://ria.ru/20240303/zakonoproekt-1930893944.html

ЛДПР готовит проект о регулировании риэлторской деятельности

ЛДПР готовит проект о регулировании риэлторской деятельности - РИА Новости, 03.03.2024

ЛДПР готовит проект о регулировании риэлторской деятельности

ЛДПР готовит законопроект о регулировании риэлторской деятельности, первое заседание соответствующей рабочей группы состоится в ближайшее время, заявил первый... РИА Новости, 03.03.2024

2024-03-03T22:36

2024-03-03T22:36

2024-03-03T22:36

владимир кошелев

лдпр

госдума рф

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/10/1839304224_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_29bc3e922a29393188029b081af9061c.jpg

МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. ЛДПР готовит законопроект о регулировании риэлторской деятельности, первое заседание соответствующей рабочей группы состоится в ближайшее время, заявил первый зампред комитета ГД по ЖКХ Владимир Кошелев. "ЛДПР готовит законопроект о регулировании риэлторской деятельности, который раз и навсегда покончит с таким явлением, как "черные" риэлторы… Сейчас мы собираем рабочую группу с участием профессионалов рынка недвижимости и профильных экспертов, в рамках которой проработаем все нюансы и детали будущего закона. Первое заседание состоится в самое ближайшее время", - написал Кошелев в своем Telegram-канале. По его словам, законодательная инициатива предполагает создание государственного реестра риэлторов с закреплением самого понятия "риэлтор", а так же перечнем услуг, которые он может и обязан оказывать. Все специалисты должны будут проходить квалификационную оценку и получать лицензию на работу, также риэлторы будут нести ответственность в суде за все совершенные сделки, сообщил Кошелев. "Сегодня риэлтор, даже самый добросовестный, не несет практически никакой ответственности перед тем человеком, с которым он работает. Сложившаяся ситуация дает мошенникам простор для "творчества". Изменить ее можно только поставив рынок риэлторских услуг под контроль", - подчеркнул депутат.

https://ria.ru/20240112/dolg-1920832635.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

владимир кошелев, лдпр, госдума рф