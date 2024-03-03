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ЛДПР готовит проект о регулировании риэлторской деятельности
ЛДПР готовит проект о регулировании риэлторской деятельности - РИА Новости, 03.03.2024
ЛДПР готовит проект о регулировании риэлторской деятельности
ЛДПР готовит законопроект о регулировании риэлторской деятельности, первое заседание соответствующей рабочей группы состоится в ближайшее время, заявил первый... РИА Новости, 03.03.2024
2024-03-03T22:36
2024-03-03T22:36
2024-03-03T22:36
владимир кошелев
лдпр
госдума рф
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МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. ЛДПР готовит законопроект о регулировании риэлторской деятельности, первое заседание соответствующей рабочей группы состоится в ближайшее время, заявил первый зампред комитета ГД по ЖКХ Владимир Кошелев. "ЛДПР готовит законопроект о регулировании риэлторской деятельности, который раз и навсегда покончит с таким явлением, как "черные" риэлторы… Сейчас мы собираем рабочую группу с участием профессионалов рынка недвижимости и профильных экспертов, в рамках которой проработаем все нюансы и детали будущего закона. Первое заседание состоится в самое ближайшее время", - написал Кошелев в своем Telegram-канале. По его словам, законодательная инициатива предполагает создание государственного реестра риэлторов с закреплением самого понятия "риэлтор", а так же перечнем услуг, которые он может и обязан оказывать. Все специалисты должны будут проходить квалификационную оценку и получать лицензию на работу, также риэлторы будут нести ответственность в суде за все совершенные сделки, сообщил Кошелев. "Сегодня риэлтор, даже самый добросовестный, не несет практически никакой ответственности перед тем человеком, с которым он работает. Сложившаяся ситуация дает мошенникам простор для "творчества". Изменить ее можно только поставив рынок риэлторских услуг под контроль", - подчеркнул депутат.
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владимир кошелев, лдпр, госдума рф
Владимир Кошелев, ЛДПР, Госдума РФ
ЛДПР готовит проект о регулировании риэлторской деятельности
ЛДПР готовит законопроект о регулировании риэлторской деятельности