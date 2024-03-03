https://ria.ru/20240303/zakonoproekt-1930847232.html

Проект о выплате взрослым детям погибших на СВО направили в правительство

Проект о выплате взрослым детям погибших на СВО направили в правительство - РИА Новости, 03.03.2024

Проект о выплате взрослым детям погибших на СВО направили в правительство

Законопроект ЛДПР о праве совершеннолетних детей погибших участников СВО на получение единовременной выплаты направлен в правительство РФ, сообщается в... РИА Новости, 03.03.2024

2024-03-03T15:59

2024-03-03T15:59

2024-03-03T15:59

общество

россия

леонид слуцкий (политик)

лдпр

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/16/1853691054_0:0:3180:1789_1920x0_80_0_0_0c94256e2dfe9bda8990200e35cf4b07.jpg

МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Законопроект ЛДПР о праве совершеннолетних детей погибших участников СВО на получение единовременной выплаты направлен в правительство РФ, сообщается в Telegram-канале фракции. Отмечается, что сейчас установлена единовременная выплата в размере 5 миллионов рублей в случае гибели участника СВО, на которую вправе рассчитывать члены семьи погибшего: супруги, родители, дети, при этом совершеннолетние дети погибших военнослужащих в случае обращения за выплатой получают отказ. "ЛДПР предлагает снять возрастные ограничения на получение единовременной выплаты для детей военнослужащих, погибших в зоне проведения СВО, законопроект направлен в правительство", - следует из сообщения. По словам председателя ЛДПР Леонида Слуцкого, приведенным в сообщении, ситуаций, когда взрослые дети участников СВО обращаются за выплатами и получают отказ, хотя являются ближайшими родственниками, быть не должно, если боец геройски погиб, все его дети должны получить положенные выплаты.

https://ria.ru/20240221/invalidy-1928691544.html

россия

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

общество, россия, леонид слуцкий (политик), лдпр