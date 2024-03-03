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Проект о выплате взрослым детям погибших на СВО направили в правительство
Проект о выплате взрослым детям погибших на СВО направили в правительство - РИА Новости, 03.03.2024
Проект о выплате взрослым детям погибших на СВО направили в правительство
Законопроект ЛДПР о праве совершеннолетних детей погибших участников СВО на получение единовременной выплаты направлен в правительство РФ, сообщается в... РИА Новости, 03.03.2024
2024-03-03T15:59
2024-03-03T15:59
2024-03-03T15:59
общество
россия
леонид слуцкий (политик)
лдпр
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МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Законопроект ЛДПР о праве совершеннолетних детей погибших участников СВО на получение единовременной выплаты направлен в правительство РФ, сообщается в Telegram-канале фракции. Отмечается, что сейчас установлена единовременная выплата в размере 5 миллионов рублей в случае гибели участника СВО, на которую вправе рассчитывать члены семьи погибшего: супруги, родители, дети, при этом совершеннолетние дети погибших военнослужащих в случае обращения за выплатой получают отказ. "ЛДПР предлагает снять возрастные ограничения на получение единовременной выплаты для детей военнослужащих, погибших в зоне проведения СВО, законопроект направлен в правительство", - следует из сообщения. По словам председателя ЛДПР Леонида Слуцкого, приведенным в сообщении, ситуаций, когда взрослые дети участников СВО обращаются за выплатами и получают отказ, хотя являются ближайшими родственниками, быть не должно, если боец геройски погиб, все его дети должны получить положенные выплаты.
https://ria.ru/20240221/invalidy-1928691544.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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общество, россия, леонид слуцкий (политик), лдпр
Общество, Россия, Леонид Слуцкий (политик), ЛДПР
Проект о выплате взрослым детям погибших на СВО направили в правительство
ЛДПР направила в правительство проект о выплате взрослым детям погибших бойцов