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В Берлине отпустили задержанных во время операции спецназа, пишут СМИ - РИА Новости, 03.03.2024
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14:45 03.03.2024
https://ria.ru/20240303/zaderzhannye-1930837362.html
В Берлине отпустили задержанных во время операции спецназа, пишут СМИ
В Берлине отпустили задержанных во время операции спецназа, пишут СМИ - РИА Новости, 03.03.2024
В Берлине отпустили задержанных во время операции спецназа, пишут СМИ
Задержанные в ходе операции немецкого спецназа в Берлине по делу о террористах "Фракции Красной армии" (RAF) были отпущены, сообщило издание Bild. РИА Новости, 03.03.2024
2024-03-03T14:45
2024-03-03T14:45
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МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Задержанные в ходе операции немецкого спецназа в Берлине по делу о террористах "Фракции Красной армии" (RAF) были отпущены, сообщило издание Bild. Ранее в воскресенье полиция Нижней Саксонии, которая занимается делом "Фракции Красной армии", подтвердила проведение операции в Берлине совместно с местной полицией и федеральным управлением уголовной полиции. Сначала СМИ сообщали о двух задержанных, позднее - о пяти. Операция проводилась в районе Фридрихсхайн. "Ближе к полудню пять человек были доставлены из приёмника назад к месту расположения бытовок (в районе Фридрихсхайн)", - пишет Bild. Также издание сообщает, что первоначальные сообщения о стрельбе не подтвердились: громкие звуки были вызваны выбиванием дверей. В свою очередь, издание RBB24 сообщило, что в операции приняли участие до 130 оперативников. Ранее на этой неделе в Берлине была арестована террористка RAF Даниэла Клетте, предположительно, участвовавшая в подрыве тюрьмы в Вайтерштадте в 1993 году и нападении на посольство США в Бонне в 1991 году. Сообщалось, что теперь полиция сосредоточена на поиске двух ее сообщников: Буркхарда Гарвега и Эрнста-Фолькера Штауба. "Фракция Красной армии" - немецкая леворадикальная террористическая организация, которая действовала в ФРГ и Западном Берлине с 1968 года. Ее участники занимались убийствами, похищениями людей, захватами заложников и взрывами. Считается, что с 1970 года до начала 1990-х годов жертвами террористов стали не менее 34 человек, в том числе многочисленные полицейские и высокопоставленные представители бизнеса и политики. О самороспуске "Фракции Красной армии" было объявлено в 1998 году.
https://ria.ru/20231112/osada-1908980703.html
https://ria.ru/20240301/germaniya-1930456158.html
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в мире, берлин (город), германия
В мире, Берлин (город), Германия
В Берлине отпустили задержанных во время операции спецназа, пишут СМИ

Bild: полиция отпустила задержанных во время операции спецназа в Берлине

© AFP 2024 / TOBIAS SCHWARZСотрудники полиции во время операции в Берлине по делу о террористах "Фракции Красной армии" (RAF)
Сотрудники полиции во время операции в Берлине по делу о террористах Фракции Красной армии (RAF) - РИА Новости, 1920, 03.03.2024
© AFP 2024 / TOBIAS SCHWARZ
Сотрудники полиции во время операции в Берлине по делу о террористах "Фракции Красной армии" (RAF)
Читать ria.ru в
МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Задержанные в ходе операции немецкого спецназа в Берлине по делу о террористах "Фракции Красной армии" (RAF) были отпущены, сообщило издание Bild.
Ранее в воскресенье полиция Нижней Саксонии, которая занимается делом "Фракции Красной армии", подтвердила проведение операции в Берлине совместно с местной полицией и федеральным управлением уголовной полиции. Сначала СМИ сообщали о двух задержанных, позднее - о пяти. Операция проводилась в районе Фридрихсхайн.
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"Ближе к полудню пять человек были доставлены из приёмника назад к месту расположения бытовок (в районе Фридрихсхайн)", - пишет Bild.
Также издание сообщает, что первоначальные сообщения о стрельбе не подтвердились: громкие звуки были вызваны выбиванием дверей.
В свою очередь, издание RBB24 сообщило, что в операции приняли участие до 130 оперативников.
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Ранее на этой неделе в Берлине была арестована террористка RAF Даниэла Клетте, предположительно, участвовавшая в подрыве тюрьмы в Вайтерштадте в 1993 году и нападении на посольство США в Бонне в 1991 году. Сообщалось, что теперь полиция сосредоточена на поиске двух ее сообщников: Буркхарда Гарвега и Эрнста-Фолькера Штауба.
"Фракция Красной армии" - немецкая леворадикальная террористическая организация, которая действовала в ФРГ и Западном Берлине с 1968 года. Ее участники занимались убийствами, похищениями людей, захватами заложников и взрывами. Считается, что с 1970 года до начала 1990-х годов жертвами террористов стали не менее 34 человек, в том числе многочисленные полицейские и высокопоставленные представители бизнеса и политики. О самороспуске "Фракции Красной армии" было объявлено в 1998 году.
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