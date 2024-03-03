В Берлине отпустили задержанных во время операции спецназа, пишут СМИ
Bild: полиция отпустила задержанных во время операции спецназа в Берлине
© AFP 2024 / TOBIAS SCHWARZСотрудники полиции во время операции в Берлине по делу о террористах "Фракции Красной армии" (RAF)
Сотрудники полиции во время операции в Берлине по делу о террористах "Фракции Красной армии" (RAF)
МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Задержанные в ходе операции немецкого спецназа в Берлине по делу о террористах "Фракции Красной армии" (RAF) были отпущены, сообщило издание Bild.
Ранее в воскресенье полиция Нижней Саксонии, которая занимается делом "Фракции Красной армии", подтвердила проведение операции в Берлине совместно с местной полицией и федеральным управлением уголовной полиции. Сначала СМИ сообщали о двух задержанных, позднее - о пяти. Операция проводилась в районе Фридрихсхайн.
"Ближе к полудню пять человек были доставлены из приёмника назад к месту расположения бытовок (в районе Фридрихсхайн)", - пишет Bild.
Также издание сообщает, что первоначальные сообщения о стрельбе не подтвердились: громкие звуки были вызваны выбиванием дверей.
В свою очередь, издание RBB24 сообщило, что в операции приняли участие до 130 оперативников.
Ранее на этой неделе в Берлине была арестована террористка RAF Даниэла Клетте, предположительно, участвовавшая в подрыве тюрьмы в Вайтерштадте в 1993 году и нападении на посольство США в Бонне в 1991 году. Сообщалось, что теперь полиция сосредоточена на поиске двух ее сообщников: Буркхарда Гарвега и Эрнста-Фолькера Штауба.
"Фракция Красной армии" - немецкая леворадикальная террористическая организация, которая действовала в ФРГ и Западном Берлине с 1968 года. Ее участники занимались убийствами, похищениями людей, захватами заложников и взрывами. Считается, что с 1970 года до начала 1990-х годов жертвами террористов стали не менее 34 человек, в том числе многочисленные полицейские и высокопоставленные представители бизнеса и политики. О самороспуске "Фракции Красной армии" было объявлено в 1998 году.