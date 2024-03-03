https://ria.ru/20240303/zaderzhannye-1930837362.html

В Берлине отпустили задержанных во время операции спецназа, пишут СМИ

В Берлине отпустили задержанных во время операции спецназа, пишут СМИ - РИА Новости, 03.03.2024

В Берлине отпустили задержанных во время операции спецназа, пишут СМИ

Задержанные в ходе операции немецкого спецназа в Берлине по делу о террористах "Фракции Красной армии" (RAF) были отпущены, сообщило издание Bild. РИА Новости, 03.03.2024

2024-03-03T14:45

2024-03-03T14:45

2024-03-03T14:45

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берлин (город)

германия

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МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Задержанные в ходе операции немецкого спецназа в Берлине по делу о террористах "Фракции Красной армии" (RAF) были отпущены, сообщило издание Bild. Ранее в воскресенье полиция Нижней Саксонии, которая занимается делом "Фракции Красной армии", подтвердила проведение операции в Берлине совместно с местной полицией и федеральным управлением уголовной полиции. Сначала СМИ сообщали о двух задержанных, позднее - о пяти. Операция проводилась в районе Фридрихсхайн. "Ближе к полудню пять человек были доставлены из приёмника назад к месту расположения бытовок (в районе Фридрихсхайн)", - пишет Bild. Также издание сообщает, что первоначальные сообщения о стрельбе не подтвердились: громкие звуки были вызваны выбиванием дверей. В свою очередь, издание RBB24 сообщило, что в операции приняли участие до 130 оперативников. Ранее на этой неделе в Берлине была арестована террористка RAF Даниэла Клетте, предположительно, участвовавшая в подрыве тюрьмы в Вайтерштадте в 1993 году и нападении на посольство США в Бонне в 1991 году. Сообщалось, что теперь полиция сосредоточена на поиске двух ее сообщников: Буркхарда Гарвега и Эрнста-Фолькера Штауба. "Фракция Красной армии" - немецкая леворадикальная террористическая организация, которая действовала в ФРГ и Западном Берлине с 1968 года. Ее участники занимались убийствами, похищениями людей, захватами заложников и взрывами. Считается, что с 1970 года до начала 1990-х годов жертвами террористов стали не менее 34 человек, в том числе многочисленные полицейские и высокопоставленные представители бизнеса и политики. О самороспуске "Фракции Красной армии" было объявлено в 1998 году.

https://ria.ru/20231112/osada-1908980703.html

https://ria.ru/20240301/germaniya-1930456158.html

https://ria.ru/20230729/napadenie-1887015015.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, берлин (город), германия