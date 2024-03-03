https://ria.ru/20240303/yaponiya-1930823517.html

Японские военные обогнали американских по числу совместных учений

Японские военные обогнали американских по числу совместных учений - РИА Новости, 03.03.2024

Японские военные обогнали американских по числу совместных учений

Силы самообороны Японии за 2023 год приняли участие в большем числе совместных учениях с другими странами, чем США, Австралии или Южная Кореи, свидетельствуют... РИА Новости, 03.03.2024

2024-03-03T13:05

2024-03-03T13:05

2024-03-03T13:05

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ТОКИО, 3 мар – РИА Новости. Силы самообороны Японии за 2023 год приняли участие в большем числе совместных учениях с другими странами, чем США, Австралии или Южная Кореи, свидетельствуют проведенные газетой "Иомиури" подсчеты. Так, за прошлый год силы самообороны Японии приняли участие в 56 совместных учениях с другими странами, 60% из которых проводились в море. Это почти вдвое превышает показатель 2016 года, когда силы самообороны Японии участвовали в 30 совместных учениях, и в 18 раз больше показателей 2006 года, когда был создано объединенное командование и проведено 3 совместных учения. Газета отмечает, что в 18 случаях совместные учения на море проводились в акваториях вокруг японского архипелага, включая восточно-китайское и японское моря. Силы самообороны Японии приняли участие в 10 учениях в акваториях в юго-восточной Азии и 4 учениях в южно-китайском море. ВС США, в свою очередь, в 2023 году приняли участие в 50 совместных учениях, ВС Австралии – в 23, а вооруженные силы Южной Кореи – в 16.

https://ria.ru/20230728/yaponiya-1886753025.html

https://ria.ru/20240204/ucheniya-1925335404.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, япония, сша, австралия