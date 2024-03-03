Японские военные обогнали американских по числу совместных учений
Японские военные в 2023 году участвовали в большем числе учений, чем ВС США
© AP Photo / Haven Daley, FileЯпонские солдаты во время военных учений
© AP Photo / Haven Daley, File
Японские солдаты во время военных учений. Архивное фото
ТОКИО, 3 мар – РИА Новости. Силы самообороны Японии за 2023 год приняли участие в большем числе совместных учениях с другими странами, чем США, Австралии или Южная Кореи, свидетельствуют проведенные газетой "Иомиури" подсчеты.
Так, за прошлый год силы самообороны Японии приняли участие в 56 совместных учениях с другими странами, 60% из которых проводились в море. Это почти вдвое превышает показатель 2016 года, когда силы самообороны Японии участвовали в 30 совместных учениях, и в 18 раз больше показателей 2006 года, когда был создано объединенное командование и проведено 3 совместных учения.
Газета отмечает, что в 18 случаях совместные учения на море проводились в акваториях вокруг японского архипелага, включая восточно-китайское и японское моря. Силы самообороны Японии приняли участие в 10 учениях в акваториях в юго-восточной Азии и 4 учениях в южно-китайском море.
ВС США, в свою очередь, в 2023 году приняли участие в 50 совместных учениях, ВС Австралии – в 23, а вооруженные силы Южной Кореи – в 16.