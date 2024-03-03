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Якутия ждет Путина в любое время года, заявил глава республики Николаев - РИА Новости, 03.03.2024
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08:09 03.03.2024
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Якутия ждет Путина в любое время года, заявил глава республики Николаев
Якутия ждет Путина в любое время года, заявил глава республики Николаев - РИА Новости, 03.03.2024
Якутия ждет Путина в любое время года, заявил глава республики Николаев
Якутия всегда ждет в гости президента России Владимира Путина, в любое время года, заявил РИА Новости глава республики Айсен Николаев. РИА Новости, 03.03.2024
2024-03-03T08:09
2024-03-03T08:09
политика
россия
дальний восток
владимир путин
айсен николаев
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МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Якутия всегда ждет в гости президента России Владимира Путина, в любое время года, заявил РИА Новости глава республики Айсен Николаев. "Мы всегда ждем нашего президента на нашей территории, в любое время года", - сказал Николаев РИА Новости в ответ на вопрос, ждут ли Путина в регионе весной. Ранее Путин рассказал журналистам, что весной или летом планирует посетить Якутию. Визит в республику был в графике поездки главы государства по Дальнему Востоку в январе, но его пришлось отложить из-за нелетной погоды.
https://ria.ru/20240227/yakutiya-1929812213.html
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политика, россия, дальний восток, владимир путин, айсен николаев
Политика, Россия, Дальний Восток, Владимир Путин, Айсен Николаев
Якутия ждет Путина в любое время года, заявил глава республики Николаев

Глава Якутии Николаев: республика всегда ждет в гости Владимира Путина

CC BY 4.0 / Степанов Слава, geliovostok.ru / Якутск с высоты
Якутск с высоты - РИА Новости, 1920, 03.03.2024
CC BY 4.0 / Степанов Слава, geliovostok.ru /
Якутск с высоты. Архивное фото
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МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Якутия всегда ждет в гости президента России Владимира Путина, в любое время года, заявил РИА Новости глава республики Айсен Николаев.
"Мы всегда ждем нашего президента на нашей территории, в любое время года", - сказал Николаев РИА Новости в ответ на вопрос, ждут ли Путина в регионе весной.
Якутия
Свыше десяти тысяч гостей и участников ожидается на Ысыахе Олонхо в Якутии
27 февраля, 16:11
Ранее Путин рассказал журналистам, что весной или летом планирует посетить Якутию.
Визит в республику был в графике поездки главы государства по Дальнему Востоку в январе, но его пришлось отложить из-за нелетной погоды.
Город Якутск
Путин заявил, что погода не позволила ему прилететь в Якутию
10 января, 12:24
 
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