https://ria.ru/20240303/yakutiya-1930795928.html

Якутия ждет Путина в любое время года, заявил глава республики Николаев

Якутия ждет Путина в любое время года, заявил глава республики Николаев - РИА Новости, 03.03.2024

Якутия ждет Путина в любое время года, заявил глава республики Николаев

Якутия всегда ждет в гости президента России Владимира Путина, в любое время года, заявил РИА Новости глава республики Айсен Николаев. РИА Новости, 03.03.2024

2024-03-03T08:09

2024-03-03T08:09

2024-03-03T08:09

политика

россия

дальний восток

владимир путин

айсен николаев

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МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Якутия всегда ждет в гости президента России Владимира Путина, в любое время года, заявил РИА Новости глава республики Айсен Николаев. "Мы всегда ждем нашего президента на нашей территории, в любое время года", - сказал Николаев РИА Новости в ответ на вопрос, ждут ли Путина в регионе весной. Ранее Путин рассказал журналистам, что весной или летом планирует посетить Якутию. Визит в республику был в графике поездки главы государства по Дальнему Востоку в январе, но его пришлось отложить из-за нелетной погоды.

https://ria.ru/20240227/yakutiya-1929812213.html

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россия

дальний восток

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

политика, россия, дальний восток, владимир путин, айсен николаев