https://ria.ru/20240303/yakutiya-1930795928.html
Якутия ждет Путина в любое время года, заявил глава республики Николаев
Якутия ждет Путина в любое время года, заявил глава республики Николаев - РИА Новости, 03.03.2024
Якутия ждет Путина в любое время года, заявил глава республики Николаев
Якутия всегда ждет в гости президента России Владимира Путина, в любое время года, заявил РИА Новости глава республики Айсен Николаев. РИА Новости, 03.03.2024
2024-03-03T08:09
2024-03-03T08:09
2024-03-03T08:09
политика
россия
дальний восток
владимир путин
айсен николаев
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МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Якутия всегда ждет в гости президента России Владимира Путина, в любое время года, заявил РИА Новости глава республики Айсен Николаев. "Мы всегда ждем нашего президента на нашей территории, в любое время года", - сказал Николаев РИА Новости в ответ на вопрос, ждут ли Путина в регионе весной. Ранее Путин рассказал журналистам, что весной или летом планирует посетить Якутию. Визит в республику был в графике поездки главы государства по Дальнему Востоку в январе, но его пришлось отложить из-за нелетной погоды.
https://ria.ru/20240227/yakutiya-1929812213.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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политика, россия, дальний восток, владимир путин, айсен николаев
Политика, Россия, Дальний Восток, Владимир Путин, Айсен Николаев
Якутия ждет Путина в любое время года, заявил глава республики Николаев
Глава Якутии Николаев: республика всегда ждет в гости Владимира Путина
МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Якутия всегда ждет в гости президента России Владимира Путина, в любое время года, заявил РИА Новости глава республики Айсен Николаев.
"Мы всегда ждем нашего президента на нашей территории, в любое время года", - сказал Николаев РИА Новости в ответ на вопрос, ждут ли Путина в регионе весной.
Свыше десяти тысяч гостей и участников ожидается на Ысыахе Олонхо в Якутии
Ранее Путин рассказал журналистам, что весной или летом планирует посетить Якутию.
Визит в республику был в графике поездки главы государства по Дальнему Востоку
в январе, но его пришлось отложить из-за нелетной погоды.
Путин заявил, что погода не позволила ему прилететь в Якутию