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Украинские СМИ сообщили о взрыве в Николаеве
Украинские СМИ сообщили о взрыве в Николаеве - РИА Новости, 03.03.2024
Украинские СМИ сообщили о взрыве в Николаеве
В Николаеве прозвучал взрыв на фоне объявленной ранее в регионе воздушной тревоги, сообщил украинский телеканал "Общественное" в Telegram-канале. РИА Новости, 03.03.2024
2024-03-03T21:08
2024-03-03T21:08
2024-03-03T21:08
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МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. В Николаеве прозвучал взрыв на фоне объявленной ранее в регионе воздушной тревоги, сообщил украинский телеканал "Общественное" в Telegram-канале. "В Николаеве слышен звук взрыва", - говорится в сообщении "Общественного". Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Специальная военная операция на Украине, Николаев (Украина), В мире, Россия, Вооруженные силы Украины
Украинские СМИ сообщили о взрыве в Николаеве
"Общественное": в Николаеве прозвучал взрыв на фоне воздушной тревоги