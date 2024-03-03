https://ria.ru/20240303/vzaimoobmen-1930864082.html

Чувашия и Абхазия договорились в Сириусе о культурном взаимообмене

Чувашия и Абхазия договорились в Сириусе о культурном взаимообмене - РИА Новости, 03.03.2024

Чувашия и Абхазия договорились в Сириусе о культурном взаимообмене

Культурный взаимообмен между студентами обсудили делегации Чувашии и Абхазской республикой на полях Всемирного фестиваля молодежи, который проходит в Сириусе,... РИА Новости, 03.03.2024

2024-03-03T18:09

2024-03-03T18:09

2024-03-03T18:13

абхазия

чувашская республика (чувашия)

байконур (город)

олег николаев (политик)

владимир путин

федеральное агентство по делам молодежи (росмолодежь)

всемирный фестиваль молодежи — 2024

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СИРИУС, 3 мар – РИА Новости. Культурный взаимообмен между студентами обсудили делегации Чувашии и Абхазской республикой на полях Всемирного фестиваля молодежи, который проходит в Сириусе, передает корреспондент РИА Новости. Беседа прошла в форме диалога между Абхазией, Чувашией, а также с участием представителей из Байконура. "Мы договорились о том, что продолжим дальнейшее взаимодействие, а самое главное, провели этот диалог с молодежью, мы договорились, что в ближайшее время мы будем ожидать каких-то конкретных предложений. В частности, одно из предложений уже поступило, чтобы мы акцентировали внимание на теме обмена прежде всего студентов, которые учатся в направлении культуры, искусства, ну, и конечно же, мы учтем это пожелание и соответствующим образом оформим все наши планы и дальше будем над ними работать", - сказал журналистам глава Чувашской республики Олег Николаев на полях фестиваля. Предметно сотрудничество, уточнил он, будет выражено в коммуникации между учебными заведениями и творческими коллективами. "Скорее всего это будет взаимодействие прежде всего высших учебных заведений и средне-специальных учебных заведений, которые по этому направлению работают и на базе этого обеспечивают культурный обмен действующих коллективов", - отметил Николаев, дополнив, что главное, положить начало сотрудничеству, далее будут рождены новые проектные идеи и их реализация. Говоря об участии Чувашской республики во Всемирном фестивале молодежи, губернатор отметил вклад в создание книжного фонда в библиотеки "Сириус", которая открылась днем в воскресенье. Чувашия представила два экземпляра книг, которые были выпущены в рамках большой работы по увековечиванию трудового подвига народа в годы Великой Отечественной войны. Всемирный фестиваль молодежи проходят с 1 по 7 марта на федеральной территории Сириус по указу президента России Владимира Путина. Организатором фестиваля выступает Росмолодёжь. РИА Новости – генеральный информационный партнер Всемирного фестиваля молодежи-2024.

https://ria.ru/20240303/komnata-1930842050.html

https://ria.ru/20240303/biblioteka-1930837576.html

абхазия

чувашская республика (чувашия)

байконур (город)

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абхазия, чувашская республика (чувашия), байконур (город), олег николаев (политик), владимир путин, федеральное агентство по делам молодежи (росмолодежь), всемирный фестиваль молодежи — 2024