Чувашия и Абхазия договорились в Сириусе о культурном взаимообмене
Делегации Чувашии и Абхазии договорились в Сириусе о культурном взаимообмене
© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкПлощадка проведения Всемирного фестиваля молодежи на федеральной территории "Сириус"
Площадка проведения Всемирного фестиваля молодежи на федеральной территории "Сириус"
СИРИУС, 3 мар – РИА Новости. Культурный взаимообмен между студентами обсудили делегации Чувашии и Абхазской республикой на полях Всемирного фестиваля молодежи, который проходит в Сириусе, передает корреспондент РИА Новости.
Беседа прошла в форме диалога между Абхазией, Чувашией, а также с участием представителей из Байконура.
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"Мы договорились о том, что продолжим дальнейшее взаимодействие, а самое главное, провели этот диалог с молодежью, мы договорились, что в ближайшее время мы будем ожидать каких-то конкретных предложений. В частности, одно из предложений уже поступило, чтобы мы акцентировали внимание на теме обмена прежде всего студентов, которые учатся в направлении культуры, искусства, ну, и конечно же, мы учтем это пожелание и соответствующим образом оформим все наши планы и дальше будем над ними работать", - сказал журналистам глава Чувашской республики Олег Николаев на полях фестиваля.
Предметно сотрудничество, уточнил он, будет выражено в коммуникации между учебными заведениями и творческими коллективами. "Скорее всего это будет взаимодействие прежде всего высших учебных заведений и средне-специальных учебных заведений, которые по этому направлению работают и на базе этого обеспечивают культурный обмен действующих коллективов", - отметил Николаев, дополнив, что главное, положить начало сотрудничеству, далее будут рождены новые проектные идеи и их реализация.
Говоря об участии Чувашской республики во Всемирном фестивале молодежи, губернатор отметил вклад в создание книжного фонда в библиотеки "Сириус", которая открылась днем в воскресенье. Чувашия представила два экземпляра книг, которые были выпущены в рамках большой работы по увековечиванию трудового подвига народа в годы Великой Отечественной войны.
Всемирный фестиваль молодежи проходят с 1 по 7 марта на федеральной территории Сириус по указу президента России Владимира Путина. Организатором фестиваля выступает Росмолодёжь.
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