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Правительство выделило допфинансирование на выплаты матерям-героиням - РИА Новости, 03.03.2024
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10:21 03.03.2024 (обновлено: 10:22 03.03.2024)
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Правительство выделило допфинансирование на выплаты матерям-героиням
Правительство выделило допфинансирование на выплаты матерям-героиням - РИА Новости, 03.03.2024
Правительство выделило допфинансирование на выплаты матерям-героиням
Правительство РФ выделило дополнительное финансирование в размере более 30 миллионов рублей на выплаты матерям-героиням, сообщается на сайте кабмина. РИА Новости, 03.03.2024
2024-03-03T10:21
2024-03-03T10:22
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МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Правительство РФ выделило дополнительное финансирование в размере более 30 миллионов рублей на выплаты матерям-героиням, сообщается на сайте кабмина. "Социальная поддержка семей с детьми более 30 миллионов рублей будет дополнительно направлена из резервного фонда кабмина на выплаты единовременных денежных поощрений матерям-героиням, а также родителям, награждённым орденом "Родительская слава" или медалью этого ордена. Такое распоряжение подписал председатель правительства Михаил Мишустин. Решение принято в связи с увеличением числа получателей таких выплат", - говорится в сообщении. Из этой суммы 20 миллионов рублей будет направлено на денежное поощрение матерям-героиням, 5,5 миллиона рублей – награжденным орденом "Родительская слава", 5,2 миллиона рублей – награжденным медалью этого ордена. Матери-героини, родившие и воспитавшие 10 и более детей, получают 1 миллион рублей. Родители 7 и более детей, награжденные орденом "Родительская слава", получают 500 тысяч рублей, а награжденные медалью этого ордена, воспитывающие 4 и более детей, – 200 тысяч рублей. Звание "Мать-героиня" присваивается с 2022 года женщинам, родившим и воспитавшим 10 и более детей. Это звание отнесено к высшим государственным званиям, таким как "Герой Российской Федерации" и "Герой Труда Российской Федерации". Орден "Родительская слава" вручается родителям, воспитывающим семь или более детей, а медалью этого ордена награждаются родители, воспитывающие четырёх и более детей.
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общество, россия, михаил мишустин
Общество, Россия, Михаил Мишустин
Правительство выделило допфинансирование на выплаты матерям-героиням

На выплаты матерям-героиням выделили дополнительные 30 миллионов рублей

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкДом правительства РФ
Дом правительства РФ - РИА Новости, 1920, 03.03.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Правительство РФ выделило дополнительное финансирование в размере более 30 миллионов рублей на выплаты матерям-героиням, сообщается на сайте кабмина.
"Социальная поддержка семей с детьми более 30 миллионов рублей будет дополнительно направлена из резервного фонда кабмина на выплаты единовременных денежных поощрений матерям-героиням, а также родителям, награждённым орденом "Родительская слава" или медалью этого ордена. Такое распоряжение подписал председатель правительства Михаил Мишустин. Решение принято в связи с увеличением числа получателей таких выплат", - говорится в сообщении.
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Из этой суммы 20 миллионов рублей будет направлено на денежное поощрение матерям-героиням, 5,5 миллиона рублей – награжденным орденом "Родительская слава", 5,2 миллиона рублей – награжденным медалью этого ордена.
Матери-героини, родившие и воспитавшие 10 и более детей, получают 1 миллион рублей. Родители 7 и более детей, награжденные орденом "Родительская слава", получают 500 тысяч рублей, а награжденные медалью этого ордена, воспитывающие 4 и более детей, – 200 тысяч рублей.
Звание "Мать-героиня" присваивается с 2022 года женщинам, родившим и воспитавшим 10 и более детей. Это звание отнесено к высшим государственным званиям, таким как "Герой Российской Федерации" и "Герой Труда Российской Федерации". Орден "Родительская слава" вручается родителям, воспитывающим семь или более детей, а медалью этого ордена награждаются родители, воспитывающие четырёх и более детей.
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