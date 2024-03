https://ria.ru/20240303/vsu-1930797948.html

"Вспыхнула огнем". ВСУ сделали шокирующее заявление об Авдеевке

"Вспыхнула огнем". ВСУ сделали шокирующее заявление об Авдеевке - РИА Новости, 03.03.2024

"Вспыхнула огнем". ВСУ сделали шокирующее заявление об Авдеевке

Отступление ВСУ из Авдеевки было паническим и неорганизованным, сообщает The Washington Post со ссылкой на заявления опрошенных украинских солдат. РИА Новости, 03.03.2024

МОСКВА, 3 мар — РИА Новости. Отступление ВСУ из Авдеевки было паническим и неорганизованным, сообщает The Washington Post со ссылкой на заявления опрошенных украинских солдат."Это была дорога смерти", — цитируют журналисты высказывание военного.По его словам, он наблюдал за тем, как после выхода из города колонна ВСУ перед ним вспыхнула огнем под ударами артиллерии российских сил.Другой опрошенный обозревателями украинский солдат утверждает, что не все военнослужащие в городе знали о приказе об отступлении, поскольку потеряли связь с командованием.Как заявил в субботу секретарь комитета Верховной рады Украины по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки Роман Костенко, ВСУ при сдаче Авдеевки не имели никаких оборонительных укреплений, на которых войска должны были закрепиться, они не были заранее подготовлены. Газета The New York Times писала, что оборонительные укрепления Украины к западу от Авдеевки слабые, это способствует успехам российской армии.Авдеевка — северный пригород Донецка, превращенный ВСУ в мощный укрепрайон. С его территории украинские войска с 2014 года обстреливали мирные кварталы Донецка. В ночь на 17 февраля главком ВСУ Александр Сырский отдал приказ оставить Авдеевку. Однако позже Минобороны России заявило, что приказ вышел спустя сутки после начала неконтролируемого бегства украинских подразделений из города. Первого марта ведомство отчиталось о взятии под контроль на Авдеевском направлении населенных пунктов Ласточкино, Северное и Петровское, войска продолжили продвижение в западном направлении.

2024

