https://ria.ru/20240303/voyska-1930814888.html

СМИ назвали причину, по которой в НАТО обсуждают отправку войск на Украину

СМИ назвали причину, по которой в НАТО обсуждают отправку войск на Украину - РИА Новости, 03.03.2024

СМИ назвали причину, по которой в НАТО обсуждают отправку войск на Украину

Западные лидеры говорят о возможной отправке войск НАТО на Украину из-за ее потерь территорий и боевых провалов, пишет американский журнал Military Watch. РИА Новости, 03.03.2024

2024-03-03T11:36

2024-03-03T11:36

2024-03-03T15:55

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МОСКВА, 3 мар — РИА Новости. Западные лидеры говорят о возможной отправке войск НАТО на Украину из-за ее потерь территорий и боевых провалов, пишет американский журнал Military Watch."Заявление Макрона было сделано после серьезных украинских провалов и продолжающейся потери территории из-за быстрого сокращения боевых возможностей страны", — говорится в материале.Как указали журналисты, украинские военные испытывают острую нехватку оружия, боеприпасов и живой силы, причем эта проблема затронула даже самые элитные подразделения на фронте."Ситуация на поле боя повысила актуальность призывов на Западе к более прямому вмешательству, включая размещение наземных сил, c целью предотвратить победу России, которая, судя по всему, все больше кажется неизбежной", — резюмировали обозреватели.Ранее Макрон сообщил, что ЕС договорился создать "девятую коалицию для глубоких ударов" — поставок Украине ракет среднего и дальнего действия. Он также заявил, что Франция сделает все, чтобы Россия "не выиграла эту войну". По его словам, лидеры западных стран обсудили возможность отправки войск на Украину, но консенсус пока не достигнут. Вскоре после заявлений Макрона канцлер ФРГ Олаф Шольц и министр обороны Борис Писториус заявили, что Германия не будет отправлять своих военнослужащих на Украину, а Шольц подчеркнул, что этого не собираются делать страны НАТО в целом. Кроме того, канцлер снова заявил об отсутствии планов по отправке дальнобойных крылатых ракет Taurus Украине.Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте не только поставками оружия, но и подготовкой кадров в Великобритании, Германии, Италии и других странах. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.

https://ria.ru/20240303/luchshie-1930800242.html

https://ria.ru/20240303/utechka-1930804848.html

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в мире, украина, россия, германия, борис писториус, олаф шольц, сергей лавров, евросоюз, нато, политика