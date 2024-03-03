https://ria.ru/20240303/vop-1930856760.html

ВСУ сбросили взрывоопасный предмет с БПЛА на Горловку

ВСУ сбросили взрывоопасный предмет с БПЛА на Горловку - РИА Новости, 03.03.2024

ВСУ сбросили взрывоопасный предмет с БПЛА на Горловку

Украинские войска в 16.45 (совпадает с мск) сбросили взрывоопасный предмет (ВОП) с БПЛА на Горловку, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по... РИА Новости, 03.03.2024

2024-03-03T17:15

2024-03-03T17:15

2024-03-03T17:15

специальная военная операция на украине

в мире

горловка

украина

сцкк

стирол

донецкая народная республика

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ДОНЕЦК, 3 мар - РИА Новости. Украинские войска в 16.45 (совпадает с мск) сбросили взрывоопасный предмет (ВОП) с БПЛА на Горловку, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Атака ударным БПЛА со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.): 16.45 - населенный пункт Горловка (Никитовский район): сброшен ВОП с БПЛА", - говорится в сообщении представительства во "Вконтакте".По данным представительства, с 15.15 по 16.00 по Горловке также было выпущено шесть снарядов калибра 155 миллиметров. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.

https://ria.ru/20240302/nato-1930749501.html

горловка

украина

донецкая народная республика

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в мире, горловка, украина, сцкк, стирол, донецкая народная республика