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ВСУ сбросили взрывоопасный предмет с БПЛА на Горловку
ВСУ сбросили взрывоопасный предмет с БПЛА на Горловку - РИА Новости, 03.03.2024
ВСУ сбросили взрывоопасный предмет с БПЛА на Горловку
Украинские войска в 16.45 (совпадает с мск) сбросили взрывоопасный предмет (ВОП) с БПЛА на Горловку, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по... РИА Новости, 03.03.2024
2024-03-03T17:15
2024-03-03T17:15
2024-03-03T17:15
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ДОНЕЦК, 3 мар - РИА Новости. Украинские войска в 16.45 (совпадает с мск) сбросили взрывоопасный предмет (ВОП) с БПЛА на Горловку, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Атака ударным БПЛА со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.): 16.45 - населенный пункт Горловка (Никитовский район): сброшен ВОП с БПЛА", - говорится в сообщении представительства во "Вконтакте".По данным представительства, с 15.15 по 16.00 по Горловке также было выпущено шесть снарядов калибра 155 миллиметров. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
https://ria.ru/20240302/nato-1930749501.html
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в мире, горловка, украина, сцкк, стирол, донецкая народная республика
Специальная военная операция на Украине, В мире, Горловка, Украина, СЦКК, Стирол, Донецкая Народная Республика
ВСУ сбросили взрывоопасный предмет с БПЛА на Горловку
Украинские войска сбросили взрывоопасный предмет с БПЛА на Горловку