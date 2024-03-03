https://ria.ru/20240303/volontery-1930855365.html

На Всемирном фестивале молодежи работают около 600 волонтеров

На Всемирном фестивале молодежи работают около 600 волонтеров - РИА Новости, 03.03.2024

На Всемирном фестивале молодежи работают около 600 волонтеров

Около 600 волонтёров подготовлены в Сочи для работы на Всемирном фестивале молодежи, который проходит на федеральной территории Сириус, сообщает администрация... РИА Новости, 03.03.2024

2024-03-03T17:04

2024-03-03T17:04

2024-03-03T17:26

общество

сочи

россия

владимир путин

рудн

федеральное агентство по делам молодежи (росмолодежь)

всемирный фестиваль молодежи — 2024

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СИРИУС, 3 мар - РИА Новости. Около 600 волонтёров подготовлены в Сочи для работы на Всемирном фестивале молодежи, который проходит на федеральной территории Сириус, сообщает администрация курорта. Отмечается, что волонтерский корпус курорта приступил к работе 29 февраля. Так, были организованы тематические площадки и встреча делегаций в аэропорту и на железнодорожных вокзалах. "Ресурсным центром волонтерства "Форвард" Сочинского государственного университета совместно с управлением молодежной политики администрации курорта отобрано и подготовлено 350 человек для оргкомитета и 150 для встречи и сопровождения международных делегаций. Также 100 студентов Сочинского медицинского колледжа и Сочинского филиала Межрегионального медицинского колледжа было привлечено для проведения ПЦР-тестирования участников и персонала площадок фестиваля. Студенты высшего и среднего профессионального образования института РУДН работают в центрах выдачи аккредитаций и печати, выдают форму участникам фестиваля", - говорится в сообщении. Уточняется, что волонтеры Сочи помогают в организации и проведении ВФМ-2024 практически по всем направлениям: это транспортная логистика, аккредитация и административная деятельность, управление потоками, сопровождение делегаций, протокол, обеспечение работы СМИ, проведение мероприятий и церемоний. Всемирный фестиваль молодежи проходит с 1 по 7 марта на федеральной территории Сириус по указу президента России Владимира Путина. Организатором фестиваля выступает Росмолодёжь. РИА Новости – генеральный информационный партнер Всемирного фестиваля молодежи-2024.

https://ria.ru/20240303/festival-1930783434.html

сочи

россия

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

общество, сочи, россия, владимир путин, рудн, федеральное агентство по делам молодежи (росмолодежь), всемирный фестиваль молодежи — 2024