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Участник ВФМ из Сербии рассказал, что в России чувствует себя как дома - РИА Новости, 03.03.2024
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06:51 03.03.2024
https://ria.ru/20240303/vfm-2024-1930793031.html
Участник ВФМ из Сербии рассказал, что в России чувствует себя как дома
Участник ВФМ из Сербии рассказал, что в России чувствует себя как дома - РИА Новости, 03.03.2024
Участник ВФМ из Сербии рассказал, что в России чувствует себя как дома
Сербский журналист Никола Раданович, ставший участником Всемирного фестиваля молодежи в Сириусе, рассказал РИА Новости, что в России чувствует себя как дома, а... РИА Новости, 03.03.2024
2024-03-03T06:51
2024-03-03T06:51
владимир путин
россия
сербия
федеральное агентство по делам молодежи (росмолодежь)
всемирный фестиваль молодежи — 2024
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СИРИУС, 3 мар – РИА Новости. Сербский журналист Никола Раданович, ставший участником Всемирного фестиваля молодежи в Сириусе, рассказал РИА Новости, что в России чувствует себя как дома, а его друзья и окружение знают, что эта страна борется за правильную информацию. Всемирный фестиваль молодежи проходит на федеральной территории Сириус. Главные события проводятся на двух площадках - в университете "Сириус" и на Медальной площади в так называемом Городе молодёжи и мира, который развернули специально к международному мероприятию. Ежедневно в рамках фестиваля проводятся открытые диалоги, встречи, пресс-конференции, обсуждение экспертов, знакомство с выставочными экспозициями. В зоне университета "Сириус" формируется деловая часть программы, она же проводится в Городе молодёжи, а близ сцены на Медальной площади, временно переименованной в "Душа России" собираются участники из самых разных стран. Сегодня на федеральной территории можно одновременно услышать французскую, английскую, испанскую, мексиканскую, сербскую речь. "Я был рад откликнуться на приглашение посольства Российской Федерации и Российского дома культуры в Сербии, и я действительно благодарю вас за оказанное доверие &lt;…&gt; Россия - братская страна для сербского народа, и я чувствую себя здесь как дома. Я приехал знакомиться с людьми, ощущать культурное разнообразие и распространять любовь по-сербски. Я очень счастлив", - сказал Раданович. Он поделился, что его семья и окружение любят все лучшее в России. "Моя семья, друзья и все те, кто меня окружает, любят слушать все прекрасное из России. Они знают, что Россия борется за правильную информацию, за культуру, ценности, но также и за то, что Россия - земля всех тех, у кого большое сердце. Россия учит нас братству, единству, сплоченности, учит нас больше знать обо всех сторонах жизни, но прежде всего тому, что красивое слово и культура открывают все двери этого мира. Я никогда не забуду Город молодежи и Сириус", - заключил Раданович. Всемирный фестиваль молодежи проходит с 1 по 7 марта на федеральной территории Сириус по указу президента России Владимира Путина. Организатором фестиваля выступает Росмолодежь. РИА Новости - генеральный информационный партнер Всемирного фестиваля молодежи-2024.
https://ria.ru/20240303/vfm-2024-1930792428.html
https://ria.ru/20240303/festival-1930783434.html
https://ria.ru/20240302/uchastniki-1930724740.html
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владимир путин, россия, сербия, федеральное агентство по делам молодежи (росмолодежь), всемирный фестиваль молодежи — 2024
Владимир Путин, Россия, Сербия, Федеральное агентство по делам молодежи (Росмолодежь), Всемирный фестиваль молодежи — 2024
Участник ВФМ из Сербии рассказал, что в России чувствует себя как дома

Посетивший ВФМ сербский журналист сообщил, что в России чувствует себя как дома

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкЦеремония открытия Всемирного фестиваля молодёжи 2024
Церемония открытия Всемирного фестиваля молодёжи 2024 - РИА Новости, 1920, 03.03.2024
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Церемония открытия Всемирного фестиваля молодёжи 2024. Архивное фото
Читать ria.ru в
СИРИУС, 3 мар – РИА Новости. Сербский журналист Никола Раданович, ставший участником Всемирного фестиваля молодежи в Сириусе, рассказал РИА Новости, что в России чувствует себя как дома, а его друзья и окружение знают, что эта страна борется за правильную информацию.
Всемирный фестиваль молодежи проходит на федеральной территории Сириус. Главные события проводятся на двух площадках - в университете "Сириус" и на Медальной площади в так называемом Городе молодёжи и мира, который развернули специально к международному мероприятию.
Участники Всемирного фестиваля молодежи на федеральной территории Сириус - РИА Новости, 1920, 03.03.2024
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Ежедневно в рамках фестиваля проводятся открытые диалоги, встречи, пресс-конференции, обсуждение экспертов, знакомство с выставочными экспозициями.
В зоне университета "Сириус" формируется деловая часть программы, она же проводится в Городе молодёжи, а близ сцены на Медальной площади, временно переименованной в "Душа России" собираются участники из самых разных стран. Сегодня на федеральной территории можно одновременно услышать французскую, английскую, испанскую, мексиканскую, сербскую речь.
"Я был рад откликнуться на приглашение посольства Российской Федерации и Российского дома культуры в Сербии, и я действительно благодарю вас за оказанное доверие <…> Россия - братская страна для сербского народа, и я чувствую себя здесь как дома. Я приехал знакомиться с людьми, ощущать культурное разнообразие и распространять любовь по-сербски. Я очень счастлив", - сказал Раданович.
Участники ВФМ поделились своими эмоциями и впечатлениями - РИА Новости, 1920, 03.03.2024
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Он поделился, что его семья и окружение любят все лучшее в России. "Моя семья, друзья и все те, кто меня окружает, любят слушать все прекрасное из России. Они знают, что Россия борется за правильную информацию, за культуру, ценности, но также и за то, что Россия - земля всех тех, у кого большое сердце. Россия учит нас братству, единству, сплоченности, учит нас больше знать обо всех сторонах жизни, но прежде всего тому, что красивое слово и культура открывают все двери этого мира. Я никогда не забуду Город молодежи и Сириус", - заключил Раданович.
Всемирный фестиваль молодежи проходит с 1 по 7 марта на федеральной территории Сириус по указу президента России Владимира Путина. Организатором фестиваля выступает Росмолодежь.
РИА Новости - генеральный информационный партнер Всемирного фестиваля молодежи-2024.
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