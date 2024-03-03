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Африканец рассказал о планах ознакомиться на ВФМ с российской наукой - РИА Новости, 03.03.2024
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06:39 03.03.2024
https://ria.ru/20240303/vfm-2024-1930792428.html
Африканец рассказал о планах ознакомиться на ВФМ с российской наукой
Африканец рассказал о планах ознакомиться на ВФМ с российской наукой - РИА Новости, 03.03.2024
Африканец рассказал о планах ознакомиться на ВФМ с российской наукой
Африканский участник Всемирного фестиваля молодежи Жан Реми, приехавший из республики Габон, рассказал РИА Новости, что приехал на международное мероприятие с... РИА Новости, 03.03.2024
2024-03-03T06:39
2024-03-03T06:39
владимир путин
россия
африка
федеральное агентство по делам молодежи (росмолодежь)
всемирный фестиваль молодежи — 2024
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СИРИУС, 3 мар - РИА Новости. Африканский участник Всемирного фестиваля молодежи Жан Реми, приехавший из республики Габон, рассказал РИА Новости, что приехал на международное мероприятие с целью ознакомления с научной деятельностью России, а также с возможностями страны, участвующей в кардинальном изменении мира. Он прилетел из Африки со своими друзьями, он посетил уже несколько мероприятий, которые проходят на федеральной территории Сириус, а также в Городе молодежи мира. Африканские гости также успели поучаствовать в открытом диалоге с бойцами специальной военной операции, который состоялся в субботу, они пришли поддержать тех, кто задействован на передовой. "Мы приехали на фестиваль, я сам учился в России. Я приехал, потому что это научное дело, мне интересно, как наука в России влияет на мир. Сейчас есть кардинальные изменения в мире и мне интересно видеть то, что Россия делает в разных планах для изменения мира", - сказал Реми. Он отметил, что российская физика - наиболее привлекательный с точки зрения науки предмет. Реми сказал, что в его стране плохо развита энергетика, с этим возникают проблемы, ему бы хотелось увидеть, как в этой сфере работает Россия и перенять некоторый опыт, чтобы начать делать нечто похожее в своем государстве. Реми также задал ряд вопросов, касающихся сложной геополитической обстановки, и заявил, что о войне нужно говорить только ради того, чтобы прийти к общему единогласию. "Надо говорить о войне, потому что мы все действуем для мира, мы хотим спокойствия в мире и для этого все должны нормально жить, нормально кушать, и я думаю, все средства Россия дает сейчас для этого мира в мире", - заключил Реми. Всемирный фестиваль молодежи проходит с 1 по 7 марта на федеральной территории Сириус по указу президента России Владимира Путина. Организатором фестиваля выступает Росмолодежь. РИА Новости - генеральный информационный партнер Всемирного фестиваля молодежи-2024.
https://ria.ru/20240303/festival-1930783434.html
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владимир путин, россия, африка, федеральное агентство по делам молодежи (росмолодежь), всемирный фестиваль молодежи — 2024
Владимир Путин, Россия, Африка, Федеральное агентство по делам молодежи (Росмолодежь), Всемирный фестиваль молодежи — 2024
Африканец рассказал о планах ознакомиться на ВФМ с российской наукой

Габонец Реми рассказал, что приехал на ВФМ для ознакомления с российской наукой

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкУчастники Всемирного фестиваля молодежи на федеральной территории "Сириус"
Участники Всемирного фестиваля молодежи на федеральной территории Сириус - РИА Новости, 1920, 03.03.2024
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Участники Всемирного фестиваля молодежи на федеральной территории "Сириус". Архивное фото
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СИРИУС, 3 мар - РИА Новости. Африканский участник Всемирного фестиваля молодежи Жан Реми, приехавший из республики Габон, рассказал РИА Новости, что приехал на международное мероприятие с целью ознакомления с научной деятельностью России, а также с возможностями страны, участвующей в кардинальном изменении мира.
Он прилетел из Африки со своими друзьями, он посетил уже несколько мероприятий, которые проходят на федеральной территории Сириус, а также в Городе молодежи мира. Африканские гости также успели поучаствовать в открытом диалоге с бойцами специальной военной операции, который состоялся в субботу, они пришли поддержать тех, кто задействован на передовой.
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"Мы приехали на фестиваль, я сам учился в России. Я приехал, потому что это научное дело, мне интересно, как наука в России влияет на мир. Сейчас есть кардинальные изменения в мире и мне интересно видеть то, что Россия делает в разных планах для изменения мира", - сказал Реми.
Он отметил, что российская физика - наиболее привлекательный с точки зрения науки предмет. Реми сказал, что в его стране плохо развита энергетика, с этим возникают проблемы, ему бы хотелось увидеть, как в этой сфере работает Россия и перенять некоторый опыт, чтобы начать делать нечто похожее в своем государстве.
Реми также задал ряд вопросов, касающихся сложной геополитической обстановки, и заявил, что о войне нужно говорить только ради того, чтобы прийти к общему единогласию. "Надо говорить о войне, потому что мы все действуем для мира, мы хотим спокойствия в мире и для этого все должны нормально жить, нормально кушать, и я думаю, все средства Россия дает сейчас для этого мира в мире", - заключил Реми.
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