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"Наша слабость". В Великобритании неожиданно высказались о России
"Наша слабость". В Великобритании неожиданно высказались о России - РИА Новости, 03.03.2024
"Наша слабость". В Великобритании неожиданно высказались о России
Великобритания не готова противостоять России, заявил парламентарий Джон Хили, чьи слова приводит газета Daily Express. РИА Новости, 03.03.2024
2024-03-03T13:56
2024-03-03T13:56
2024-03-03T14:20
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МОСКВА, 3 мар — РИА Новости. Великобритания не готова противостоять России, заявил парламентарий Джон Хили, чьи слова приводит газета Daily Express."Наша самая большая слабость – это состояние наших вооруженных сил и система, которая не приспособлена для сдерживания и, при необходимости, для противостояния в угрожающих нам в этом веке конфликтах", — цитируют слова политика журналисты.Хили пожаловался на малую численность войск Великобритании, а также признал, что страна не готова к возможной войне с Россией.Он также заявил, что оборона Соединенного Королевства "начинается" на Украине.Россия в последние годы заявляет о беспрецедентной активности НАТО у западных границ. Блок расширяет инициативы и называет это "сдерживанием России". Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил альянса в Европе. В Кремле отмечали, что Россия никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов.
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россия, нато, великобритания, украина, в мире, политика
Россия, НАТО, Великобритания, Украина, В мире, Политика
"Наша слабость". В Великобритании неожиданно высказались о России
Парламентарий Хили: Великобритания слишком слаба, что противостоять России