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"Наша слабость". В Великобритании неожиданно высказались о России - РИА Новости, 03.03.2024
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13:56 03.03.2024 (обновлено: 14:20 03.03.2024)
https://ria.ru/20240303/velikobritaniya-1930830775.html
"Наша слабость". В Великобритании неожиданно высказались о России
"Наша слабость". В Великобритании неожиданно высказались о России - РИА Новости, 03.03.2024
"Наша слабость". В Великобритании неожиданно высказались о России
Великобритания не готова противостоять России, заявил парламентарий Джон Хили, чьи слова приводит газета Daily Express. РИА Новости, 03.03.2024
2024-03-03T13:56
2024-03-03T14:20
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великобритания
украина
в мире
политика
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МОСКВА, 3 мар — РИА Новости. Великобритания не готова противостоять России, заявил парламентарий Джон Хили, чьи слова приводит газета Daily Express.&quot;Наша самая большая слабость – это состояние наших вооруженных сил и система, которая не приспособлена для сдерживания и, при необходимости, для противостояния в угрожающих нам в этом веке конфликтах&quot;, — цитируют слова политика журналисты.Хили пожаловался на малую численность войск Великобритании, а также признал, что страна не готова к возможной войне с Россией.Он также заявил, что оборона Соединенного Королевства "начинается" на Украине.Россия в последние годы заявляет о беспрецедентной активности НАТО у западных границ. Блок расширяет инициативы и называет это "сдерживанием России". Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил альянса в Европе. В Кремле отмечали, что Россия никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов.
https://ria.ru/20240303/svo-1930819074.html
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россия, нато, великобритания, украина, в мире, политика
Россия, НАТО, Великобритания, Украина, В мире, Политика
"Наша слабость". В Великобритании неожиданно высказались о России

Парламентарий Хили: Великобритания слишком слаба, что противостоять России

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкРоссийские военные в зоне проведения спецоперации
Российские военные в зоне проведения спецоперации - РИА Новости, 1920, 03.03.2024
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Российские военные в зоне проведения спецоперации. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 3 мар — РИА Новости. Великобритания не готова противостоять России, заявил парламентарий Джон Хили, чьи слова приводит газета Daily Express.
«

"Наша самая большая слабость – это состояние наших вооруженных сил и система, которая не приспособлена для сдерживания и, при необходимости, для противостояния в угрожающих нам в этом веке конфликтах", — цитируют слова политика журналисты.

Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 03.03.2024
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12:26
Хили пожаловался на малую численность войск Великобритании, а также признал, что страна не готова к возможной войне с Россией.
Он также заявил, что оборона Соединенного Королевства "начинается" на Украине.
Россия в последние годы заявляет о беспрецедентной активности НАТО у западных границ. Блок расширяет инициативы и называет это "сдерживанием России". Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил альянса в Европе. В Кремле отмечали, что Россия никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов.
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