https://ria.ru/20240303/ukraina-1930889065.html
"Сильно подрывает". На Украине сделали неожиданное заявление о России
"Сильно подрывает". На Украине сделали неожиданное заявление о России - РИА Новости, 04.03.2024
"Сильно подрывает". На Украине сделали неожиданное заявление о России
Украина начинает проигрывать в энергетической войне с Россией из-за отсутствия помощи со стороны США, заявил гендиректор ДТЭК Максим Тимченко в интервью... РИА Новости, 04.03.2024
2024-03-03T21:23
2024-03-03T21:23
2024-03-04T00:17
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МОСКВА, 3 мар — РИА Новости. Украина начинает проигрывать в энергетической войне с Россией из-за отсутствия помощи со стороны США, заявил гендиректор ДТЭК Максим Тимченко в интервью Financial Times."Украина может проиграть энергетическую войну против России, если в ближайшее время не поступит помощь от США", — заявил он.По словам киевского чиновника, поражение может наступить скоро, поскольку все, что было обещано западными партнерами, не было поставлено Украине."Возникает ощущение, что мы становимся еще более незащищенными, это сильно подрывает нашу уверенность", — резюмировал Тимченко.Российская армия начала ликвидацию критической инфраструктуры Украины после теракта на Крымском мосту 10 октября 2022 года, а также других террористических атак, за которыми стоят спецслужбы Киева. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране.Президент России Владимир Путин подчеркивал, что взрывом на мосту киевские власти поставили себя на одну доску с самыми одиозными террористическими группировками и оставлять без ответа преступления подобного рода уже просто невозможно.
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политика, украина, россия, сша, владимир путин, дтэк
Политика, Украина, Россия, США, Владимир Путин, ДТЭК
"Сильно подрывает". На Украине сделали неожиданное заявление о России
Глава ДТЭК Тимченко не исключил поражения Украины в энергетической войне с РФ