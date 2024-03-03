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Турецкие бизнесмены подадут в суд на американских чиновников - РИА Новости, 03.03.2024
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10:41 03.03.2024 (обновлено: 14:13 03.03.2024)
https://ria.ru/20240303/turtsiya-1930809737.html
Турецкие бизнесмены подадут в суд на американских чиновников
Турецкие бизнесмены подадут в суд на американских чиновников - РИА Новости, 03.03.2024
Турецкие бизнесмены подадут в суд на американских чиновников
Несколько турецких бизнесменов намерены подать судебные иски против американских чиновников, угрожающих им санкциями за торговлю с Россией, пишет газета... РИА Новости, 03.03.2024
2024-03-03T10:41
2024-03-03T14:13
в мире
сша
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анкара (провинция)
догу перинчек
алексей ерхов
санкции в отношении россии
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АНТАЛЬЯ (Турция), 3 мар — РИА Новости. Несколько турецких бизнесменов намерены подать судебные иски против американских чиновников, угрожающих им санкциями за торговлю с Россией, пишет газета Aydınlık. &quot;Опрошенные нами турецкие бизнесмены заявили, что готовятся подать судебные иски против американских чиновников, которые посещают компании и финансовые учреждения и угрожают внести их в санкционный список, а также против банков и отделений банков, которые блокируют денежные переводы и сообщают всю личную информацию в США&quot;, — отметило издание.Также газета добавила, что Минторг США удалил всю информацию о дипломатах в генконсульстве в Стамбуле, которые угрожали турецким компаниям санкциями.В конце февраля Aydınlık сообщала, что дипломаты посольства и генконсульства США в Анкаре и Стамбуле посещают турецкие фирмы и финансовые учреждения, грозя им из-за торговых отношений с Россией. Посол Москвы в Анкаре Алексей Ерхов заявил РИА Новости, что представители Штатов "терроризируют" турецкий бизнес, работающий с Россией, а давление Вашингтона на эти компании противоречит нормам межгосударственного общения. Председатель турецкой партии VATAN ("Родина") Догу Перинчек в интервью РИА Новости призвал Анкару объявить персонами нон-грата американских дипломатов, угрожающих бизнесменам за торговлю с Москвой. По его словам, экономика находится в тупике из-за платежных проблем между Турцией и Россией.
https://ria.ru/20240301/turtsiya-1930393559.html
https://ria.ru/20231213/sanktsii_protiv_rossii-1915410737.html
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в мире, сша, россия, анкара (провинция), догу перинчек, алексей ерхов, санкции в отношении россии
В мире, США, Россия, Анкара (провинция), Догу Перинчек, Алексей Ерхов, Санкции в отношении России
Турецкие бизнесмены подадут в суд на американских чиновников

Турецкие бизнесмены подадут иск к чиновникам из США из-за угроз за торговлю с РФ

© РИА Новости / Алена ПалажченкоВид Анкары
Вид Анкары - РИА Новости, 1920, 03.03.2024
© РИА Новости / Алена Палажченко
Вид Анкары. Архивное фото
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АНТАЛЬЯ (Турция), 3 мар — РИА Новости. Несколько турецких бизнесменов намерены подать судебные иски против американских чиновников, угрожающих им санкциями за торговлю с Россией, пишет газета Aydınlık.
«

"Опрошенные нами турецкие бизнесмены заявили, что готовятся подать судебные иски против американских чиновников, которые посещают компании и финансовые учреждения и угрожают внести их в санкционный список, а также против банков и отделений банков, которые блокируют денежные переводы и сообщают всю личную информацию в США", — отметило издание.

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Также газета добавила, что Минторг США удалил всю информацию о дипломатах в генконсульстве в Стамбуле, которые угрожали турецким компаниям санкциями.
В конце февраля Aydınlık сообщала, что дипломаты посольства и генконсульства США в Анкаре и Стамбуле посещают турецкие фирмы и финансовые учреждения, грозя им из-за торговых отношений с Россией.
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Посол Москвы в Анкаре Алексей Ерхов заявил РИА Новости, что представители Штатов "терроризируют" турецкий бизнес, работающий с Россией, а давление Вашингтона на эти компании противоречит нормам межгосударственного общения.
Председатель турецкой партии VATAN ("Родина") Догу Перинчек в интервью РИА Новости призвал Анкару объявить персонами нон-грата американских дипломатов, угрожающих бизнесменам за торговлю с Москвой. По его словам, экономика находится в тупике из-за платежных проблем между Турцией и Россией.
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