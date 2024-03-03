https://ria.ru/20240303/turtsiya-1930809737.html

Турецкие бизнесмены подадут в суд на американских чиновников

Турецкие бизнесмены подадут в суд на американских чиновников - РИА Новости, 03.03.2024

Турецкие бизнесмены подадут в суд на американских чиновников

Несколько турецких бизнесменов намерены подать судебные иски против американских чиновников, угрожающих им санкциями за торговлю с Россией, пишет газета... РИА Новости, 03.03.2024

2024-03-03T10:41

2024-03-03T10:41

2024-03-03T14:13

в мире

сша

россия

анкара (провинция)

догу перинчек

алексей ерхов

санкции в отношении россии

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АНТАЛЬЯ (Турция), 3 мар — РИА Новости. Несколько турецких бизнесменов намерены подать судебные иски против американских чиновников, угрожающих им санкциями за торговлю с Россией, пишет газета Aydınlık. "Опрошенные нами турецкие бизнесмены заявили, что готовятся подать судебные иски против американских чиновников, которые посещают компании и финансовые учреждения и угрожают внести их в санкционный список, а также против банков и отделений банков, которые блокируют денежные переводы и сообщают всю личную информацию в США", — отметило издание.Также газета добавила, что Минторг США удалил всю информацию о дипломатах в генконсульстве в Стамбуле, которые угрожали турецким компаниям санкциями.В конце февраля Aydınlık сообщала, что дипломаты посольства и генконсульства США в Анкаре и Стамбуле посещают турецкие фирмы и финансовые учреждения, грозя им из-за торговых отношений с Россией. Посол Москвы в Анкаре Алексей Ерхов заявил РИА Новости, что представители Штатов "терроризируют" турецкий бизнес, работающий с Россией, а давление Вашингтона на эти компании противоречит нормам межгосударственного общения. Председатель турецкой партии VATAN ("Родина") Догу Перинчек в интервью РИА Новости призвал Анкару объявить персонами нон-грата американских дипломатов, угрожающих бизнесменам за торговлю с Москвой. По его словам, экономика находится в тупике из-за платежных проблем между Турцией и Россией.

https://ria.ru/20240301/turtsiya-1930393559.html

https://ria.ru/20231213/sanktsii_protiv_rossii-1915410737.html

https://ria.ru/20240229/sanktsii-1930114314.html

сша

россия

анкара (провинция)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, сша, россия, анкара (провинция), догу перинчек, алексей ерхов, санкции в отношении россии