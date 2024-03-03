https://ria.ru/20240303/tsvety-1930849975.html

В Москве распустились первые цветы

В Москве распустились первые цветы - РИА Новости, 03.03.2024

В Москве распустились первые цветы

Первые цветы показались из-под снега в Аптекарском огороде в Москве, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 03.03.2024

2024-03-03T16:21

2024-03-03T16:21

2024-03-03T16:49

хорошие новости

москва

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МОСКВА, 3 мар — РИА Новости. Первые цветы показались из-под снега в Аптекарском огороде в Москве, передает корреспондент РИА Новости. Под деревьями и на дорожках сада еще лежат сугробы снега, но на проталинах из-под земли уже прорываются зеленые ростки.В последний день зимы в "Аптекарский огород" вернулась первая пара красных уток-огарей. Их можно увидеть на канале возле Выставочной оранжереи, где 2 марта стартовал праздник тюльпанов "Репетиция весны". Как заявили в пресс-службе, возвращение этих птиц — верный признак наступления весны.

https://ria.ru/20240229/surki-1930129927.html

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

москва