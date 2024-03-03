https://ria.ru/20240303/tsvety-1930849975.html
В Москве распустились первые цветы
В Москве распустились первые цветы - РИА Новости, 03.03.2024
В Москве распустились первые цветы
Первые цветы показались из-под снега в Аптекарском огороде в Москве, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 03.03.2024
2024-03-03T16:21
2024-03-03T16:21
2024-03-03T16:49
хорошие новости
москва
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/03/1930849041_0:221:1280:941_1920x0_80_0_0_95cc1f613f32a06ae4dabf0340189434.jpg
МОСКВА, 3 мар — РИА Новости. Первые цветы показались из-под снега в Аптекарском огороде в Москве, передает корреспондент РИА Новости. Под деревьями и на дорожках сада еще лежат сугробы снега, но на проталинах из-под земли уже прорываются зеленые ростки.В последний день зимы в "Аптекарский огород" вернулась первая пара красных уток-огарей. Их можно увидеть на канале возле Выставочной оранжереи, где 2 марта стартовал праздник тюльпанов "Репетиция весны". Как заявили в пресс-службе, возвращение этих птиц — верный признак наступления весны.
https://ria.ru/20240229/surki-1930129927.html
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/03/1930849041_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_ff0e75190ec022ada2449512d4df7d5e.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва
В Москве распустились первые цветы
В Аптекарском огороде в Москве распустились первые цветы
МОСКВА, 3 мар — РИА Новости. Первые цветы показались из-под снега в Аптекарском огороде в Москве, передает корреспондент РИА Новости.
Под деревьями и на дорожках сада еще лежат сугробы снега, но на проталинах из-под земли уже прорываются зеленые ростки.
В последний день зимы в "Аптекарский огород" вернулась первая пара красных уток-огарей. Их можно увидеть на канале возле Выставочной оранжереи, где 2 марта стартовал праздник тюльпанов "Репетиция весны". Как заявили в пресс-службе, возвращение этих птиц — верный признак наступления весны.
Крымские сурки-байбаки предсказали скорое наступление весны