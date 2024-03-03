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В Москве распустились первые цветы - РИА Новости, 03.03.2024
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16:21 03.03.2024 (обновлено: 16:49 03.03.2024)
https://ria.ru/20240303/tsvety-1930849975.html
В Москве распустились первые цветы
В Москве распустились первые цветы - РИА Новости, 03.03.2024
В Москве распустились первые цветы
Первые цветы показались из-под снега в Аптекарском огороде в Москве, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 03.03.2024
2024-03-03T16:21
2024-03-03T16:49
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МОСКВА, 3 мар — РИА Новости. Первые цветы показались из-под снега в Аптекарском огороде в Москве, передает корреспондент РИА Новости. Под деревьями и на дорожках сада еще лежат сугробы снега, но на проталинах из-под земли уже прорываются зеленые ростки.В последний день зимы в "Аптекарский огород" вернулась первая пара красных уток-огарей. Их можно увидеть на канале возле Выставочной оранжереи, где 2 марта стартовал праздник тюльпанов "Репетиция весны". Как заявили в пресс-службе, возвращение этих птиц — верный признак наступления весны.
https://ria.ru/20240229/surki-1930129927.html
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москва
Хорошие новости, Москва
В Москве распустились первые цветы

В Аптекарском огороде в Москве распустились первые цветы

© РИА Новости / Ольга СамсоноваПервые весенние цветы в Аптекарском огороде в Москве
Первые весенние цветы в Аптекарском огороде в Москве - РИА Новости, 1920, 03.03.2024
© РИА Новости / Ольга Самсонова
Первые весенние цветы в Аптекарском огороде в Москве
Читать ria.ru в
МОСКВА, 3 мар — РИА Новости. Первые цветы показались из-под снега в Аптекарском огороде в Москве, передает корреспондент РИА Новости.
Под деревьями и на дорожках сада еще лежат сугробы снега, но на проталинах из-под земли уже прорываются зеленые ростки.
В последний день зимы в "Аптекарский огород" вернулась первая пара красных уток-огарей. Их можно увидеть на канале возле Выставочной оранжереи, где 2 марта стартовал праздник тюльпанов "Репетиция весны". Как заявили в пресс-службе, возвращение этих птиц — верный признак наступления весны.
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