https://ria.ru/20240303/tsakhal-1930851716.html

ЦАХАЛ отрицает обстрел гуманитарной колонны в Газе

ЦАХАЛ отрицает обстрел гуманитарной колонны в Газе - РИА Новости, 03.03.2024

ЦАХАЛ отрицает обстрел гуманитарной колонны в Газе

Пресс-секретарь Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) Даниэль Хагари по результатам проведенной проверки заявил, что армия не наносила удары по толпе палестинцев,... РИА Новости, 03.03.2024

2024-03-03T16:35

2024-03-03T16:35

2024-03-03T16:35

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МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Пресс-секретарь Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) Даниэль Хагари по результатам проведенной проверки заявил, что армия не наносила удары по толпе палестинцев, собравшихся за получением гуманитарной помощи, большинство из них погибли или пострадали из-за образовавшейся давки. Палестинские СМИ ранее сообщали, что Израиль 29 февраля нанес удар по улице Ар-Рашид на западе города Газа, где сотни голодающих палестинцев собрались, чтобы получить гуманитарную помощь. Министерство здравоохранения анклава сообщило, что по меньшей мере 112 человек погибли, 760 пострадали в результате израильского обстрела. Позднее Хагари на брифинге заявил, что израильские солдаты открыли огонь, когда возникла угроза из-за надвигающейся на них толпы. "Наша первоначальная проверка подтвердила, что ЦАХАЛ не наносила ударов по колонне с гуманитарной помощью. Большинство палестинцев были убиты или ранены в результате давки", - заявление Хагари было опубликовано в Telegram-канале ЦАХАЛ. По его словам, после начала давки израильские солдаты сделали нескольких предупредительных выстрелов, после чего в их сторону направились несколько мародеров, создав непосредственную угрозу. В результате, солдаты ЦАХАЛ нанесли ответные удары по отдельным лицам. Хагари заявил, что ЦАХАЛ открыта к проведению тщательного расследования происшествия, чтобы снизить вероятность повторения подобных трагических инцидентов в будущем. Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа в рамках объявленной военным крылом палестинского движения ХАМАС операции "Потоп Аль-Аксы". После этого бойцы организации проникли в приграничные районы на юге Израиля, где открывали огонь как по военным, так и по гражданским, а также взяли более 200 заложников. В Израиле, по последним данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек, это число включает гражданских лиц, солдат, иностранных граждан и рабочих, также сообщалось, что пострадали более 5 тысяч. В ответ армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" против ХАМАС в секторе Газа. За несколько дней израильские военные взяли под контроль все населенные пункты у границы с Газой и начали наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории сектора. Также Израиль объявил о полной блокаде сектора Газа: остановлена поставка воды, продуктов питания, электричества, медикаментов, топлива. В конце октября началась наземная фаза израильской операции в анклаве. ХАМАС утверждало, что в секторе Газа находятся порядка 200-250 заложников. К этому моменту, по израильским официальным данным, были освобождены 112 заложников, более 30 считаются погибшими и порядка 100 до сих пор удерживаются в палестинском анклаве. Минздрав анклава сообщал, что с 7 октября 2023 года в секторе Газа погибли 30 410 человек, пострадали 71 700. МИД России призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции президента России Владимира Путина, урегулирование ближневосточного кризиса возможно исключительно на основе утвержденной Советом Безопасности ООН "двугосударственной" формулы, которая предусматривает создание независимого палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме. Палестино-израильский конфликт, связанный с территориальными интересами сторон, много десятилетий является источником напряженности и боестолкновений в регионе. Решением ООН при активной роли СССР в 1947 году было определено создание двух государств - Израиля и Палестины, но создано было только израильское.

https://ria.ru/20240302/gaza-1930730581.html

https://ria.ru/20240303/konflikt-1915630213.html

https://ria.ru/20240302/lavrov-1930703969.html

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