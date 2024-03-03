https://ria.ru/20240303/trevoga-1930884456.html
В десяти областях Украины объявили воздушную тревогу
В десяти областях Украины объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 03.03.2024
В десяти областях Украины объявили воздушную тревогу
Воздушная тревога объявлена в Киевской, Тернопольской, Хмельницкой, Винницкой, Черкасской, Кировоградской, Николаевской, Сумской, Полтавской, Днепропетровской... РИА Новости, 03.03.2024
2024-03-03T20:43
2024-03-03T20:43
2024-03-03T20:43
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МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Воздушная тревога объявлена в Киевской, Тернопольской, Хмельницкой, Винницкой, Черкасской, Кировоградской, Николаевской, Сумской, Полтавской, Днепропетровской областях Украины, а также в подконтрольных Киеву частях Херсонской и Запорожской областей РФ, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации. Согласно данным карты, сигнал тревоги был объявлен в Сумской области в 19.59 мск, а уже в 20.31 мск прозвучал в Киевской области. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
https://ria.ru/20240303/vsu-1930883767.html
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в мире, россия, украина, хмельницкий (город), дмитрий песков, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Украина, Хмельницкий (город), Дмитрий Песков, Вооруженные силы Украины
В десяти областях Украины объявили воздушную тревогу
В Киевской и еще девяти областях Украины звучит воздушная тревога