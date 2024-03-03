https://ria.ru/20240303/trassa_tavrida-1930792004.html

Транспорт в объезд участка "Тавриды" запустили транзитом через Феодосию

Транспорт в объезд участка "Тавриды" запустили транзитом через Феодосию - РИА Новости, 03.03.2024

Транспорт в объезд участка "Тавриды" запустили транзитом через Феодосию

В Крыму изменили схему объезда участка трассы "Таврида", пустив транспорт транзитом через Феодосию, сообщил советник главы республики по информационной политике РИА Новости, 03.03.2024

2024-03-03T06:19

2024-03-03T06:19

2024-03-03T06:22

олег крючков

феодосия

ленинский район

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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 мар - РИА Новости. В Крыму изменили схему объезда участка трассы "Таврида", пустив транспорт транзитом через Феодосию, сообщил советник главы республики по информационной политике Олег Крючков. Движение по трассе "Таврида" временно ограничили ночью в воскресенье в районе Феодосии, опубликовав три пути объезда через села в Кировском и Ленинском районах. Причины не назывались. "Изменился маршрут объезда участка трассы "Таврида", где введены ограничения: Движение транспорта осуществляется транзитом через город Феодосия", - написал Крючков в своем Telegram-канале.

https://ria.ru/20240303/krym-1930790966.html

феодосия

ленинский район

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олег крючков, феодосия, ленинский район