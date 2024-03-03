https://ria.ru/20240303/trassa_tavrida-1930790796.html

Схему движения автобусов по трассе "Таврида" в районе Феодосии изменили

Схему движения автобусов по трассе "Таврида" в районе Феодосии изменили - РИА Новости, 03.03.2024

Схему движения автобусов по трассе "Таврида" в районе Феодосии изменили

В Крыму изменили схему движения автобусов по трассе "Таврида" в районе Феодосии, сообщил министр транспорта республики Николай Лукашенко. РИА Новости, 03.03.2024

2024-03-03T05:51

2024-03-03T05:51

2024-03-03T05:51

феодосия

николай лукашенко

кировский район

ленинский район

олег крючков

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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 мар – РИА Новости. В Крыму изменили схему движения автобусов по трассе "Таврида" в районе Феодосии, сообщил министр транспорта республики Николай Лукашенко. Ранее советник главы Крыма по информационной политике Олег Крючков сообщил, что движение по трассе "Таврида" временно ограничено в районе Феодосии, опубликовав пути объезда. Причины не назывались. "Схема движения автобусов по межрегиональным маршрутам регулярных перевозок временно изменена с объездом через город Феодосию, далее на Приморский и автомобильную дорогу "Тавриду" в прямом и обратном направлениях", - написал Лукашенко в своем Telegram-канале. По его словам, движение на трассе "Таврида" временно ограничили в районе 89 километра. Автомобили могут объехать этот участок по трем направлениям: "Таврида" - Владиславовка Кировский район - Семисотка Ленинский район - Батальное Ленинский район - "Таврида"; "Таврида" - Феодосия - Приморский – "Таврида"; "Таврида" - Первомайское Кировский район - Феодосия - Приморский - "Таврида".

https://ria.ru/20240302/sholts-1930701913.html

https://ria.ru/20240109/udary-1920211524.html

феодосия

кировский район

ленинский район

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феодосия, николай лукашенко, кировский район, ленинский район, олег крючков