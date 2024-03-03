https://ria.ru/20240303/tekhas-1930841505.html

Техасские политики пообещали работать над референдумом о независимости

Техасские политики пообещали работать над референдумом о независимости - РИА Новости, 03.03.2024

Техасские политики пообещали работать над референдумом о независимости

Более 150 политиков Техаса на фоне миграционного кризиса подписали документ, обязующий ставить интересы штата превыше интересов любой нации или политического... РИА Новости, 03.03.2024

2024-03-03T15:17

2024-03-03T15:17

2024-03-03T15:17

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МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Более 150 политиков Техаса на фоне миграционного кризиса подписали документ, обязующий ставить интересы штата превыше интересов любой нации или политического образования, в документе содержится и обещание в случае избрания продвигать закон о референдуме о независимости Техаса, если в нем будет заинтересовано большинство жителей, сообщает издание Dallas Morning News. "Обязательство требует от кандидатов пообещать, что в случае избрания они будут ставить интересы Техаса выше интересов любой нации или политического образования..., кандидаты обязуются продвигать закон о проведении референдума для техасцев, чтобы утвердить статус Техаса как независимого государства, если большинство жителей будет в этом заинтересовано", - говорится в публикации издания. Отмечается, что на текущий момент документ подписали более 150 политиков. Издание также подчеркивает, что такую риторику якобы "широко поддерживают крайне правые", а не демократические течения. Среди подписантов документа Dallas Morning News называет, например, кандидатов в палату представителей Митча Литтла и Дарена Мейса. Миграционный кризис на южной границе США пошел на новый виток обострения после того, как верховный суд США по запросу администрации разрешил убрать забор из колючей проволоки, который власти Техаса разместили вдоль границы с Мексикой. Губернатор штата Грег Эбботт в ответ объявил о "вторжении" и мерах по самозащите из-за ситуации с наплывом мигрантов. Он подчеркнул, что штат будет реализовывать собственную политику, пока федеральные власти не справляются с охраной границы. Губернаторы-республиканцы 25 американских штатов, в том числе губернатор Флориды, обвинили президента США Джо Байдена в нежелании бороться с нелегальной миграцией и заявили о своей солидарности с властями Техаса. США фиксируют рекордные показатели нелегальной миграции, в декабре прошлого года сотрудники пограничной службы зафиксировали 302 тысячи незаконных пересечений границы, что стало крупнейшим числом за один месяц. Кроме того, рекордное число нелегалов фиксируется все три года, когда США возглавляет Байден.

https://ria.ru/20240303/tekhas-1930791543.html

https://ria.ru/20240129/tekhas-1924026443.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, техас, сша, мексика, джо байден