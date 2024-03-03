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За рубежом сосредоточились на тактике терактов в России, заявили в Минске - РИА Новости, 03.03.2024
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20:39 03.03.2024
https://ria.ru/20240303/taktika-1930884206.html
За рубежом сосредоточились на тактике терактов в России, заявили в Минске
За рубежом сосредоточились на тактике терактов в России, заявили в Минске - РИА Новости, 03.03.2024
За рубежом сосредоточились на тактике терактов в России, заявили в Минске
Оппоненты белорусских властей за рубежом перешли к тактике терактов, в настоящее время ориентируются на их совершение в России, используя белорусскую территорию РИА Новости, 03.03.2024
2024-03-03T20:39
2024-03-03T20:39
россия
белоруссия
минск
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МИНСК, 3 мар – РИА Новости. Оппоненты белорусских властей за рубежом перешли к тактике терактов, в настоящее время ориентируются на их совершение в России, используя белорусскую территорию для подбора агентуры и транзита взрывчатки, заявил заместитель министра внутренних дел Белоруссии Геннадий Казакевич в интервью телеканалу СТВ, показанном в воскресенье. &quot;Анализ оперативной обстановки в настоящее время показывает, что наши беглые (выехавшая за рубеж оппозиция – ред.) не рассчитывают на массовые акции протеста. Почему? Потому что не поддерживаются населением Беларуси. Вместе с тем мы отмечаем крайнюю радикализацию их устремлений, и это проявляется в отдельных эпизодах экстремистских и, самое главное, террористических проявлений&quot;, - сказал Казакевич.Он пояснил, что оппонентами "используется тактика террористических ячеек, спящая агентура ..., которая приводится в действие при необходимости исполнения какого-либо теракта". "Анализ показывает, что в настоящее время страной назначения для совершения террористических актов является преимущественно Российская Федерация. При этом территория республики используется как с точки зрения приобретения агентуры, так и с точки зрения перевалочной базы для направления в Российскую Федерацию, допустим, самодельных взрывных устройств, взрывчатых веществ и так далее", - рассказал замминистра. Он добавил, что "только подразделениями по противодействию организованной преступности и коррупции (структура МВД – ред.) в прошлом году пресечено четыре таких теракта". "Плюс самым активным образом в этом направлении работают наши коллеги из КГБ, собственно, мы работаем вместе", - сказал Казакевич. Касаясь прошедших 25 февраля выборов в депутатов в стране, Казакевич отметил, что "процесс обеспечения общественного порядка и общественной безопасности в период электоральной кампании был непростым". "В период подготовки мы видели, что наши так называемые беглые, а именно деструктивные инициативы (оппозиционно настроенные по отношению к белорусской власти – ред.) за рубежом и курирующие их западные спецслужбы ставили себе целью сорвать эту электоральную кампанию. Отрадно, что их инициативы не получили широкого одобрения. Белорусы, осознавая важность это кампании, пришли на избирательные участки и не поддержали инициативы по срыву кампании", - сказал он. По словам замминистра, "те единичные случаи проявления экстремизма, которые мы отмечали в стране, были своевременно купированы и, соответственно, никакого влияния на проведение выборов не оказали". "Более того, осознавая важность электоральной кампании, которая предстоит в 2025 году (президентские выборы – ред.), мы уже начали к ней готовиться. И начали с информационного противодействия. Иными словами, любой деструктив, любые экстремистские либо террористические проявления начинаются в головах. Понимая это, активно работаем в этом направлении", - подчеркнул Казакевич.
https://ria.ru/20240301/terakt-1930408306.html
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россия, белоруссия, минск
Россия, Белоруссия, Минск
За рубежом сосредоточились на тактике терактов в России, заявили в Минске

МВД Белоруссии: оппоненты за рубежом сконцентрировались на тактике терактов в РФ

© РИА Новости / Иван Руднев | Перейти в медиабанкЗдание МВД и КГБ Белоруссии в Минске
Здание МВД и КГБ Белоруссии в Минске - РИА Новости, 1920, 03.03.2024
© РИА Новости / Иван Руднев
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Здание МВД и КГБ Белоруссии в Минске. Архивное фото
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МИНСК, 3 мар – РИА Новости. Оппоненты белорусских властей за рубежом перешли к тактике терактов, в настоящее время ориентируются на их совершение в России, используя белорусскую территорию для подбора агентуры и транзита взрывчатки, заявил заместитель министра внутренних дел Белоруссии Геннадий Казакевич в интервью телеканалу СТВ, показанном в воскресенье.
«

"Анализ оперативной обстановки в настоящее время показывает, что наши беглые (выехавшая за рубеж оппозиция – ред.) не рассчитывают на массовые акции протеста. Почему? Потому что не поддерживаются населением Беларуси. Вместе с тем мы отмечаем крайнюю радикализацию их устремлений, и это проявляется в отдельных эпизодах экстремистских и, самое главное, террористических проявлений", - сказал Казакевич.

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Он пояснил, что оппонентами "используется тактика террористических ячеек, спящая агентура ..., которая приводится в действие при необходимости исполнения какого-либо теракта". "Анализ показывает, что в настоящее время страной назначения для совершения террористических актов является преимущественно Российская Федерация. При этом территория республики используется как с точки зрения приобретения агентуры, так и с точки зрения перевалочной базы для направления в Российскую Федерацию, допустим, самодельных взрывных устройств, взрывчатых веществ и так далее", - рассказал замминистра.
Он добавил, что "только подразделениями по противодействию организованной преступности и коррупции (структура МВД – ред.) в прошлом году пресечено четыре таких теракта". "Плюс самым активным образом в этом направлении работают наши коллеги из КГБ, собственно, мы работаем вместе", - сказал Казакевич.
Касаясь прошедших 25 февраля выборов в депутатов в стране, Казакевич отметил, что "процесс обеспечения общественного порядка и общественной безопасности в период электоральной кампании был непростым". "В период подготовки мы видели, что наши так называемые беглые, а именно деструктивные инициативы (оппозиционно настроенные по отношению к белорусской власти – ред.) за рубежом и курирующие их западные спецслужбы ставили себе целью сорвать эту электоральную кампанию. Отрадно, что их инициативы не получили широкого одобрения. Белорусы, осознавая важность это кампании, пришли на избирательные участки и не поддержали инициативы по срыву кампании", - сказал он.
По словам замминистра, "те единичные случаи проявления экстремизма, которые мы отмечали в стране, были своевременно купированы и, соответственно, никакого влияния на проведение выборов не оказали".
«
"Более того, осознавая важность электоральной кампании, которая предстоит в 2025 году (президентские выборы – ред.), мы уже начали к ней готовиться. И начали с информационного противодействия. Иными словами, любой деструктив, любые экстремистские либо террористические проявления начинаются в головах. Понимая это, активно работаем в этом направлении", - подчеркнул Казакевич.
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