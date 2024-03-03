https://ria.ru/20240303/ssha-1930783662.html

Губернатор штата Айдахо заявил, что пришло время избавиться от Байдена

Губернатор штата Айдахо заявил, что пришло время избавиться от Байдена - РИА Новости, 03.03.2024

Губернатор штата Айдахо заявил, что пришло время избавиться от Байдена

Губернатор американского штата Айдахо Брэд Литтл поддержал экс-президента США Дональда Трампа в день голосования на партийном собрании (кокусов) в регионе. РИА Новости, 03.03.2024

2024-03-03T01:26

2024-03-03T01:26

2024-03-03T05:33

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ВАШИНГТОН, 3 мар - РИА Новости. Губернатор американского штата Айдахо Брэд Литтл поддержал экс-президента США Дональда Трампа в день голосования на партийном собрании (кокусов) в регионе."Нам нужно исправить нашу открытую границу, сократить вышедшие из-под контроля расходы и дать отпор либеральным политикам. Пришло время избавиться от Джо Байдена и вернуть Дональда Трампа обратно в Белый дом", - написал Литтл в социальной сети X. По прогнозам американских СМИ, Трамп уже одержал победу на субботних кокусах в Миссури с результатом 100% голосов делегатов и почти 98% в Мичигане.Голосование на партийном собрании (кокусах) определяет, за кого будут отдавать свои голоса делегаты от каждого штат на съезде Республиканской партии в июле 2024 года. Именно там партия определит своего номинанта на предстоящих президентских выборах в США 5 ноября 2024 года.

https://ria.ru/20240302/opros-1930732978.html

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айдахо, сша, миссури, дональд трамп, джо байден, выборы президента сша, в мире