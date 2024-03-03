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Спецоперация, 3 марта: Медведев уличил ФРГ в подготовке к войне с Россией - РИА Новости, 03.03.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
17:48 03.03.2024 (обновлено: 18:05 03.03.2024)
https://ria.ru/20240303/spetsoperatsiya-1930861224.html
Спецоперация, 3 марта: Медведев уличил ФРГ в подготовке к войне с Россией
Спецоперация, 3 марта: Медведев уличил ФРГ в подготовке к войне с Россией - РИА Новости, 03.03.2024
Спецоперация, 3 марта: Медведев уличил ФРГ в подготовке к войне с Россией
О заявлении Дмитрия Медведева по поводу разговора немецких офицеров об атаке на Крымский мост, ходе спецоперации и проблемах с помощью Киеву от Запада — в... РИА Новости, 03.03.2024
2024-03-03T17:48
2024-03-03T18:05
специальная военная операция на украине
россия
украина
киев
татьяна москалькова
дмитрий медведев
джорджа мелони
евросоюз
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МОСКВА, 3 мар — РИА Новости. О заявлении Дмитрия Медведева по поводу разговора немецких офицеров об атаке на Крымский мост, ходе спецоперации и проблемах с помощью Киеву от Запада — в материале РИА Новости.Медведев: Германия готовится к войне с РоссиейЗампредседателя Совбеза Дмитрий Медведев заявил, что Германия готовится к войне с Россией, а попытки представить разговор офицеров бундесвера "как игры в ракеты и танчики" — это злонамеренная ложь. Медведев подчеркнул, что даже если политическое руководство ФРГ не было в курсе планов бундесвера, история знает множество примеров, когда военные способны принимать решения за гражданских начальников о начале войн или стимулировать их. По мнению зампредседателя Совбеза, в обозримой перспективе начнется кампания по обелению правящего в Германии политического альянса, а планы по передаче Киеву ракет Taurus для нанесения ударов по Крымскому мосту представят как "происки военных". Ход спецоперацииЗа минувшие сутки Вооруженные силы России заняли более выгодные рубежи на Донецком и Южнодонецком направлениях. На Авдеевском удалось улучшить положение по переднему краю.Всего за сутки российские войска отразили 19 атак и контратак ВСУ, из них 13 — на Авдеевском, пять — на Купянском и одну — на Херсонском направлении.Силы ПВО сбили 143 украинских беспилотника, в том числе Bayraktar TB-2 турецкого производства. Совокупные потери противника на всех участках фронта составили: до 1025 солдат, 12 танков и других бронемашин, одна реактивная система залпового огня, 16 артиллерийских орудий, а также 41 военный автомобиль. "Дипломатический фронт"Спецпредставитель КНР по делам Евразии Ли Хуэй начал свое дипломатическое турне, посвященное украинскому урегулированию. Он посетит Россию, штаб-квартиру ЕС, Польшу, Украину, Германию и Францию. Первой остановкой китайского дипломата стала Москва, где он встретился с замглавы МИД Михаилом Галузиным. Среди прочего дипломаты отметили, что "продвигаемые Киевом и Западом ультимативные требования к России и связанные с ними "диалоговые" форматы только вредят перспективам урегулирования и не могут служить его основой". Стороны также констатировали, что любое обсуждение политико-дипломатического урегулирования невозможно без участия России и учета ее интересов в сфере безопасности. Получил развитие вопрос передачи тел украинских военных, погибших на борту Ил-76, сбитом ВСУ над Белгородской областью. Уполномоченная по правам человека Татьяна Москалькова заявила РИА Новости, что воля со стороны Москвы передать Киеву тела есть, но информация о возможных сроках не называется. Омбудсмен сообщила, что 29 февраля у нее были контакты с уполномоченным Верховной рады Украины по правам человека Дмитрием Лубинцом. В разговоре с ней он сообщил о готовности Киева принять тела погибших при крушении самолета солдат ВСУ. Москалькова также сказала, что все экспертные процедуры со стороны России завершились. ВСУ 24 января сбили российский военно-транспортный самолет Ил-76 над Белгородской областью, в котором везли на обмен 65 украинских пленных. Все они, а также трое сопровождавших российских офицеров и шесть членов экипажа, погибли. Факт их гибели подтвердили и экспертизы ДНК. Поддержка Украины ЗападомПродолжается "пробуксовка" западной помощи Киеву. Так, премьер-министр Италии Джорджа Мелони заявила СМИ в ходе своего визита в Канаду, что в использовании замороженных российских активов для Украины есть юридические и экономические сложности. Мелони добавила, что считает хорошим предложение ЕС об использовании процентов с заблокированных средств и его можно вынести на обсуждение на уровне G7. Использовать российские замороженные активы, по ее словам, можно также "под гарантии кредитов". Недружественные страны с февраля 2022 года вводят против России санкции, в результате были заморожены как суверенные активы, так и средства частных инвесторов. Валютные резервы страны были заморожены в объеме около 300 миллиардов долларов. Почти сразу начались разговоры о конфискации этих активов зарубежными странами на различные цели. В октябре 2022 года лидеры ЕС поручили Еврокомиссии подготовить предложения по использованию замороженных активов для финансирования восстановления Украины.
https://ria.ru/20240303/utechka-1930804848.html
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россия, украина, киев, татьяна москалькова, дмитрий медведев, джорджа мелони, евросоюз, верховная рада украины, вооруженные силы украины, b-2 (northrop grumman b2 spirit), ил-76, разговор немецких военных об атаке на крымский мост
Специальная военная операция на Украине, Россия, Украина, Киев, Татьяна Москалькова, Дмитрий Медведев, Джорджа Мелони, Евросоюз, Верховная Рада Украины, Вооруженные силы Украины, B-2 (Northrop Grumman B2 Spirit), Ил-76, Разговор немецких военных об атаке на Крымский мост
Спецоперация, 3 марта: Медведев уличил ФРГ в подготовке к войне с Россией

Спецоперация, 3 марта: Медведев заявил, что Германия готовится к войне с Россией

© Фото : Bundeswehr/Dana KazdaТанки Leopard 2 армии Германии
Танки Leopard 2 армии Германии - РИА Новости, 1920, 03.03.2024
© Фото : Bundeswehr/Dana Kazda
Танки Leopard 2 армии Германии. Архивное фото
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МОСКВА, 3 мар — РИА Новости. О заявлении Дмитрия Медведева по поводу разговора немецких офицеров об атаке на Крымский мост, ходе спецоперации и проблемах с помощью Киеву от Запада — в материале РИА Новости.

Медведев: Германия готовится к войне с Россией

Зампредседателя Совбеза Дмитрий Медведев заявил, что Германия готовится к войне с Россией, а попытки представить разговор офицеров бундесвера "как игры в ракеты и танчики" — это злонамеренная ложь.
Медведев подчеркнул, что даже если политическое руководство ФРГ не было в курсе планов бундесвера, история знает множество примеров, когда военные способны принимать решения за гражданских начальников о начале войн или стимулировать их.
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По мнению зампредседателя Совбеза, в обозримой перспективе начнется кампания по обелению правящего в Германии политического альянса, а планы по передаче Киеву ракет Taurus для нанесения ударов по Крымскому мосту представят как "происки военных".

Ход спецоперации

За минувшие сутки Вооруженные силы России заняли более выгодные рубежи на Донецком и Южнодонецком направлениях. На Авдеевском удалось улучшить положение по переднему краю.
Всего за сутки российские войска отразили 19 атак и контратак ВСУ, из них 13 — на Авдеевском, пять — на Купянском и одну — на Херсонском направлении.
Силы ПВО сбили 143 украинских беспилотника, в том числе Bayraktar TB-2 турецкого производства.
Совокупные потери противника на всех участках фронта составили: до 1025 солдат, 12 танков и других бронемашин, одна реактивная система залпового огня, 16 артиллерийских орудий, а также 41 военный автомобиль.

"Дипломатический фронт"

Спецпредставитель КНР по делам Евразии Ли Хуэй начал свое дипломатическое турне, посвященное украинскому урегулированию. Он посетит Россию, штаб-квартиру ЕС, Польшу, Украину, Германию и Францию.
Первой остановкой китайского дипломата стала Москва, где он встретился с замглавы МИД Михаилом Галузиным. Среди прочего дипломаты отметили, что "продвигаемые Киевом и Западом ультимативные требования к России и связанные с ними "диалоговые" форматы только вредят перспективам урегулирования и не могут служить его основой".
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Стороны также констатировали, что любое обсуждение политико-дипломатического урегулирования невозможно без участия России и учета ее интересов в сфере безопасности.
Получил развитие вопрос передачи тел украинских военных, погибших на борту Ил-76, сбитом ВСУ над Белгородской областью. Уполномоченная по правам человека Татьяна Москалькова заявила РИА Новости, что воля со стороны Москвы передать Киеву тела есть, но информация о возможных сроках не называется.
Омбудсмен сообщила, что 29 февраля у нее были контакты с уполномоченным Верховной рады Украины по правам человека Дмитрием Лубинцом. В разговоре с ней он сообщил о готовности Киева принять тела погибших при крушении самолета солдат ВСУ. Москалькова также сказала, что все экспертные процедуры со стороны России завершились.
ВСУ 24 января сбили российский военно-транспортный самолет Ил-76 над Белгородской областью, в котором везли на обмен 65 украинских пленных. Все они, а также трое сопровождавших российских офицеров и шесть членов экипажа, погибли. Факт их гибели подтвердили и экспертизы ДНК.
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Поддержка Украины Западом

Продолжается "пробуксовка" западной помощи Киеву. Так, премьер-министр Италии Джорджа Мелони заявила СМИ в ходе своего визита в Канаду, что в использовании замороженных российских активов для Украины есть юридические и экономические сложности.
Мелони добавила, что считает хорошим предложение ЕС об использовании процентов с заблокированных средств и его можно вынести на обсуждение на уровне G7. Использовать российские замороженные активы, по ее словам, можно также "под гарантии кредитов".
Недружественные страны с февраля 2022 года вводят против России санкции, в результате были заморожены как суверенные активы, так и средства частных инвесторов. Валютные резервы страны были заморожены в объеме около 300 миллиардов долларов. Почти сразу начались разговоры о конфискации этих активов зарубежными странами на различные цели. В октябре 2022 года лидеры ЕС поручили Еврокомиссии подготовить предложения по использованию замороженных активов для финансирования восстановления Украины.
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияУкраинаКиевТатьяна МоскальковаДмитрий МедведевДжорджа МелониЕвросоюзВерховная Рада УкраиныВооруженные силы УкраиныB-2 (Northrop Grumman B2 Spirit)Ил-76Разговор немецких военных об атаке на Крымский мост
 
 
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