https://ria.ru/20240303/spetsoperatsiya-1930828478.html
Российские военные поразили украинский склад авиационных боеприпасов
Российские военные поразили украинский склад авиационных боеприпасов - РИА Новости, 03.03.2024
Российские военные поразили украинский склад авиационных боеприпасов
Российские военные за сутки поразили украинский склад авиационных боеприпасов, сообщило в воскресенье министерство обороны РФ. РИА Новости, 03.03.2024
2024-03-03T13:44
2024-03-03T13:44
2024-03-03T13:44
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МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Российские военные за сутки поразили украинский склад авиационных боеприпасов, сообщило в воскресенье министерство обороны РФ. "Поражен склад авиационных боеприпасов, а также живая сила и военная техника ВСУ в 106 районах", - говорится в сводке военного ведомства.
https://ria.ru/20240229/obstanovka-1930030710.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, вооруженные силы украины
В мире, Россия, Вооруженные силы Украины
Российские военные поразили украинский склад авиационных боеприпасов
Минобороны: российские военные нанесли огневое поражение складу боеприпасов ВСУ