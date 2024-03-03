https://ria.ru/20240303/spetsoperatsiya-1930828478.html

Российские военные поразили украинский склад авиационных боеприпасов

Российские военные поразили украинский склад авиационных боеприпасов - РИА Новости, 03.03.2024

Российские военные поразили украинский склад авиационных боеприпасов

Российские военные за сутки поразили украинский склад авиационных боеприпасов, сообщило в воскресенье министерство обороны РФ. РИА Новости, 03.03.2024

2024-03-03T13:44

2024-03-03T13:44

2024-03-03T13:44

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вооруженные силы украины

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/1b/1929833591_0:0:2945:1658_1920x0_80_0_0_4efbd6d8d4f9b652f2a446396cad08ec.jpg

МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Российские военные за сутки поразили украинский склад авиационных боеприпасов, сообщило в воскресенье министерство обороны РФ. "Поражен склад авиационных боеприпасов, а также живая сила и военная техника ВСУ в 106 районах", - говорится в сводке военного ведомства.

https://ria.ru/20240229/obstanovka-1930030710.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, россия, вооруженные силы украины