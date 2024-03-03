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Российские военные поразили украинский склад авиационных боеприпасов - РИА Новости, 03.03.2024
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13:44 03.03.2024
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Российские военные поразили украинский склад авиационных боеприпасов
Российские военные поразили украинский склад авиационных боеприпасов - РИА Новости, 03.03.2024
Российские военные поразили украинский склад авиационных боеприпасов
Российские военные за сутки поразили украинский склад авиационных боеприпасов, сообщило в воскресенье министерство обороны РФ. РИА Новости, 03.03.2024
2024-03-03T13:44
2024-03-03T13:44
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МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Российские военные за сутки поразили украинский склад авиационных боеприпасов, сообщило в воскресенье министерство обороны РФ. "Поражен склад авиационных боеприпасов, а также живая сила и военная техника ВСУ в 106 районах", - говорится в сводке военного ведомства.
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в мире, россия, вооруженные силы украины
В мире, Россия, Вооруженные силы Украины
Российские военные поразили украинский склад авиационных боеприпасов

Минобороны: российские военные нанесли огневое поражение складу боеприпасов ВСУ

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкАртиллерийское подразделение Центрального военного округа ведет боевую работу с использованием САУ "Гиацинт-С" в ходе контрбатарейной борьбы на Авдеевском направлении спецоперации
Артиллерийское подразделение Центрального военного округа ведет боевую работу с использованием САУ Гиацинт-С в ходе контрбатарейной борьбы на Авдеевском направлении спецоперации - РИА Новости, 1920, 03.03.2024
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Артиллерийское подразделение Центрального военного округа ведет боевую работу с использованием САУ "Гиацинт-С" в ходе контрбатарейной борьбы на Авдеевском направлении спецоперации. Архивное фото
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МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Российские военные за сутки поразили украинский склад авиационных боеприпасов, сообщило в воскресенье министерство обороны РФ.
"Поражен склад авиационных боеприпасов, а также живая сила и военная техника ВСУ в 106 районах", - говорится в сводке военного ведомства.
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