https://ria.ru/20240303/spetsoperatsiya-1930827838.html

Российские военные за сутки уничтожили 143 беспилотника ВСУ

Российские военные за сутки уничтожили 143 беспилотника ВСУ - РИА Новости, 03.03.2024

Российские военные за сутки уничтожили 143 беспилотника ВСУ

Российские системы ПВО за минувшие сутки сбили 143 украинских беспилотника, в том числе Bayraktar TB-2 турецкого производства, сообщили в воскресенье в... РИА Новости, 03.03.2024

2024-03-03T13:36

2024-03-03T13:36

2024-03-03T13:46

специальная военная операция на украине

россия

безопасность

донецкая народная республика

сумская область

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МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Российские системы ПВО за минувшие сутки сбили 143 украинских беспилотника, в том числе Bayraktar TB-2 турецкого производства, сообщили в воскресенье в пресс-службе Минобороны РФ."Средствами противовоздушной обороны сбиты два реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS. Кроме того, в течение суток уничтожены 143 украинских беспилотных летательных аппарата, включая "Байрактар ТБ-2", - говорится в сообщении.Уточняется, что дроны были сбиты над ДНР, Харьковской, Херсонской, Запорожской и Сумской областью.Всего с начала спецоперации было уничтожено 575 украинских военных самолетов, 267 вертолетов, 14112 беспилотных летательных аппаратов, 476 зенитных ракетных комплексов, 15335 танков и других боевых бронированных машин, 1228 боевых машин реактивных систем залпового огня, 8275 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 19298 единиц специальной военной автомобильной техники.

https://ria.ru/20240228/ukraina-1930018540.html

https://ria.ru/20240229/obstanovka-1930030710.html

россия

донецкая народная республика

сумская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, безопасность, донецкая народная республика, сумская область