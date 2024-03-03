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Российские военные за сутки уничтожили 143 беспилотника ВСУ - РИА Новости, 03.03.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
13:36 03.03.2024 (обновлено: 13:46 03.03.2024)
https://ria.ru/20240303/spetsoperatsiya-1930827838.html
Российские военные за сутки уничтожили 143 беспилотника ВСУ
Российские военные за сутки уничтожили 143 беспилотника ВСУ - РИА Новости, 03.03.2024
Российские военные за сутки уничтожили 143 беспилотника ВСУ
Российские системы ПВО за минувшие сутки сбили 143 украинских беспилотника, в том числе Bayraktar TB-2 турецкого производства, сообщили в воскресенье в... РИА Новости, 03.03.2024
2024-03-03T13:36
2024-03-03T13:46
специальная военная операция на украине
россия
безопасность
донецкая народная республика
сумская область
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МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Российские системы ПВО за минувшие сутки сбили 143 украинских беспилотника, в том числе Bayraktar TB-2 турецкого производства, сообщили в воскресенье в пресс-службе Минобороны РФ."Средствами противовоздушной обороны сбиты два реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS. Кроме того, в течение суток уничтожены 143 украинских беспилотных летательных аппарата, включая "Байрактар ТБ-2", - говорится в сообщении.Уточняется, что дроны были сбиты над ДНР, Харьковской, Херсонской, Запорожской и Сумской областью.Всего с начала спецоперации было уничтожено 575 украинских военных самолетов, 267 вертолетов, 14112 беспилотных летательных аппаратов, 476 зенитных ракетных комплексов, 15335 танков и других боевых бронированных машин, 1228 боевых машин реактивных систем залпового огня, 8275 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 19298 единиц специальной военной автомобильной техники.
https://ria.ru/20240228/ukraina-1930018540.html
https://ria.ru/20240229/obstanovka-1930030710.html
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донецкая народная республика
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россия, безопасность, донецкая народная республика, сумская область
Специальная военная операция на Украине, Россия, Безопасность, Донецкая Народная Республика, Сумская область
Российские военные за сутки уничтожили 143 беспилотника ВСУ

Минобороны: российские военные за сутки уничтожили 143 беспилотника ВСУ

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкБоевая стрельба зенитным дивизионом ПВО
Боевая стрельба зенитным дивизионом ПВО - РИА Новости, 1920, 03.03.2024
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Боевая стрельба зенитным дивизионом ПВО. Архивное фото
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МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Российские системы ПВО за минувшие сутки сбили 143 украинских беспилотника, в том числе Bayraktar TB-2 турецкого производства, сообщили в воскресенье в пресс-службе Минобороны РФ.
"Средствами противовоздушной обороны сбиты два реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS. Кроме того, в течение суток уничтожены 143 украинских беспилотных летательных аппарата, включая "Байрактар ТБ-2", - говорится в сообщении.
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Уточняется, что дроны были сбиты над ДНР, Харьковской, Херсонской, Запорожской и Сумской областью.
Всего с начала спецоперации было уничтожено 575 украинских военных самолетов, 267 вертолетов, 14112 беспилотных летательных аппаратов, 476 зенитных ракетных комплексов, 15335 танков и других боевых бронированных машин, 1228 боевых машин реактивных систем залпового огня, 8275 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 19298 единиц специальной военной автомобильной техники.
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияБезопасностьДонецкая Народная РеспубликаСумская область
 
 
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