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Российские военные отразили атаку ВСУ в районе Работино
Российские военные отразили атаку ВСУ в районе Работино - РИА Новости, 03.03.2024
Российские военные отразили атаку ВСУ в районе Работино
Российские подразделения уничтожили на херсонском направлении за сутки свыше 40 военнослужащих, две артиллерийские системы М777, сообщило в воскресенье... РИА Новости, 03.03.2024
2024-03-03T13:34
2024-03-03T13:34
2024-03-03T13:47
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МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Российские подразделения уничтожили на херсонском направлении за сутки свыше 40 военнослужащих, две артиллерийские системы М777, сообщило в воскресенье Минобороны РФ."На херсонском направлении в результате активных действий подразделений группировки войск "Днепр" нанесено поражение скоплениям живой силы и техники 128-й горно-штурмовой бригады, 35-й и 36-й бригад морской пехоты в районах населенных пунктов Нестерянка Запорожской области, Антоновка и Ивановка Херсонской области. В районе населенного пункта Работино Запорожской области отражена атака штурмовой группы 118-й механизированной бригады ВСУ. Потери противника составили свыше 40 военнослужащих и пять автомобилей. Кроме того, в ходе контрбатарейной борьбы поражены: две артиллерийские системы М777 производства США, орудие Д-20, гаубица Д-30, а также станция радиоэлектронной борьбы "Анклав-Н", - говорится в сообщении российского оборонного ведомства.
https://ria.ru/20240229/obstanovka-1930030710.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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россия, вооруженные силы украины, безопасность, запорожская область, херсонская область
Специальная военная операция на Украине, Россия, Вооруженные силы Украины, Безопасность, Запорожская область, Херсонская область
Российские военные отразили атаку ВСУ в районе Работино
Минобороны: ВСУ потеряли свыше 40 военных на Херсонском направлении