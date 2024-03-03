https://ria.ru/20240303/spetsoperatsiya-1930826319.html

Российские военные отразили пять атак ВСУ на Купянском направлении

Российские военные отразили пять атак ВСУ на Купянском направлении - РИА Новости, 03.03.2024

Российские военные отразили пять атак ВСУ на Купянском направлении

Украинские войска за сутки потеряли на купянском направлении около 30 военнослужащих, сообщили в воскресенье в Минобороны РФ. РИА Новости, 03.03.2024

2024-03-03T13:33

2024-03-03T13:33

2024-03-03T13:53

специальная военная операция на украине

киев

россия

вооруженные силы украины

безопасность

донецкая народная республика

харьковская область

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МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Украинские войска за сутки потеряли на купянском направлении около 30 военнослужащих, сообщили в воскресенье в Минобороны РФ.На купянском направлении подразделения "Западной" группировки войск нанесли огневое поражение скоплениям живой силы и техники 25-й воздушно-десантной, 95-й десантно-штурмовой и 141-й пехотной бригад ВСУ в районах населенных пунктов Терны Донецкой народной республики, Купянск, Песчаное, Берестовое и Петровское Харьковской области. Кроме того, отражено пять атак штурмовых групп 57-й мотопехотной и 32-й механизированной бригад ВСУ в районе населенного пункта Синьковка Харьковской области."Потери противника составили до 35 военнослужащих, два автомобиля, две гаубицы М777 и М198 производства США, а также орудие Д-20", - сказали в ведомстве.

https://ria.ru/20240229/obstanovka-1930030710.html

киев

россия

донецкая народная республика

харьковская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

киев, россия, вооруженные силы украины, безопасность, донецкая народная республика, харьковская область