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Российские военные отразили пять атак ВСУ на Купянском направлении
Российские военные отразили пять атак ВСУ на Купянском направлении - РИА Новости, 03.03.2024
Российские военные отразили пять атак ВСУ на Купянском направлении
Украинские войска за сутки потеряли на купянском направлении около 30 военнослужащих, сообщили в воскресенье в Минобороны РФ. РИА Новости, 03.03.2024
2024-03-03T13:33
2024-03-03T13:33
2024-03-03T13:53
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МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Украинские войска за сутки потеряли на купянском направлении около 30 военнослужащих, сообщили в воскресенье в Минобороны РФ.На купянском направлении подразделения "Западной" группировки войск нанесли огневое поражение скоплениям живой силы и техники 25-й воздушно-десантной, 95-й десантно-штурмовой и 141-й пехотной бригад ВСУ в районах населенных пунктов Терны Донецкой народной республики, Купянск, Песчаное, Берестовое и Петровское Харьковской области. Кроме того, отражено пять атак штурмовых групп 57-й мотопехотной и 32-й механизированной бригад ВСУ в районе населенного пункта Синьковка Харьковской области."Потери противника составили до 35 военнослужащих, два автомобиля, две гаубицы М777 и М198 производства США, а также орудие Д-20", - сказали в ведомстве.
https://ria.ru/20240229/obstanovka-1930030710.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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киев, россия, вооруженные силы украины, безопасность, донецкая народная республика, харьковская область
Специальная военная операция на Украине, Киев, Россия, Вооруженные силы Украины, Безопасность, Донецкая Народная Республика, Харьковская область
Российские военные отразили пять атак ВСУ на Купянском направлении
Минобороны: ВСУ потеряли до 35 военных на Купянском направлении