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Российские военные отразили пять атак ВСУ на Купянском направлении - РИА Новости, 03.03.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
13:33 03.03.2024 (обновлено: 13:53 03.03.2024)
https://ria.ru/20240303/spetsoperatsiya-1930826319.html
Российские военные отразили пять атак ВСУ на Купянском направлении
Российские военные отразили пять атак ВСУ на Купянском направлении - РИА Новости, 03.03.2024
Российские военные отразили пять атак ВСУ на Купянском направлении
Украинские войска за сутки потеряли на купянском направлении около 30 военнослужащих, сообщили в воскресенье в Минобороны РФ. РИА Новости, 03.03.2024
2024-03-03T13:33
2024-03-03T13:53
специальная военная операция на украине
киев
россия
вооруженные силы украины
безопасность
донецкая народная республика
харьковская область
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МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Украинские войска за сутки потеряли на купянском направлении около 30 военнослужащих, сообщили в воскресенье в Минобороны РФ.На купянском направлении подразделения "Западной" группировки войск нанесли огневое поражение скоплениям живой силы и техники 25-й воздушно-десантной, 95-й десантно-штурмовой и 141-й пехотной бригад ВСУ в районах населенных пунктов Терны Донецкой народной республики, Купянск, Песчаное, Берестовое и Петровское Харьковской области. Кроме того, отражено пять атак штурмовых групп 57-й мотопехотной и 32-й механизированной бригад ВСУ в районе населенного пункта Синьковка Харьковской области."Потери противника составили до 35 военнослужащих, два автомобиля, две гаубицы М777 и М198 производства США, а также орудие Д-20", - сказали в ведомстве.
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Специальная военная операция на Украине, Киев, Россия, Вооруженные силы Украины, Безопасность, Донецкая Народная Республика, Харьковская область
Российские военные отразили пять атак ВСУ на Купянском направлении

Минобороны: ВСУ потеряли до 35 военных на Купянском направлении

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкВоеннослужащие ВС РФ переносят снаряд для РСЗО БМ-21 "Град"
Военнослужащие ВС РФ переносят снаряд для РСЗО БМ-21 Град - РИА Новости, 1920, 03.03.2024
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Военнослужащие ВС РФ переносят снаряд для РСЗО БМ-21 "Град". Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Украинские войска за сутки потеряли на купянском направлении около 30 военнослужащих, сообщили в воскресенье в Минобороны РФ.
На купянском направлении подразделения "Западной" группировки войск нанесли огневое поражение скоплениям живой силы и техники 25-й воздушно-десантной, 95-й десантно-штурмовой и 141-й пехотной бригад ВСУ в районах населенных пунктов Терны Донецкой народной республики, Купянск, Песчаное, Берестовое и Петровское Харьковской области. Кроме того, отражено пять атак штурмовых групп 57-й мотопехотной и 32-й механизированной бригад ВСУ в районе населенного пункта Синьковка Харьковской области.
"Потери противника составили до 35 военнослужащих, два автомобиля, две гаубицы М777 и М198 производства США, а также орудие Д-20", - сказали в ведомстве.
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Специальная военная операция на УкраинеКиевРоссияВооруженные силы УкраиныБезопасностьДонецкая Народная РеспубликаХарьковская область
 
 
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