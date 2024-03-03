https://ria.ru/20240303/spetsoperatsiya-1930147352.html

Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 03.03.2024

Карта боевых действий на Украине сейчас: военная спецоперация на сегодня

Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 03.03.2024

С 24 февраля 2022 года Россия проводит на Украине спецоперацию. Смотрите на карте РИА Новости, где сейчас идут военные действия, какие города страдают от... РИА Новости, 03.03.2024

2024-03-03T15:18

2024-03-03T15:18

2024-03-03T15:18

инфографика

украина

луганская народная республика

россия

донецкая народная республика

херсонская область

запорожская область

вооруженные силы рф

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С 24 февраля 2022 года Россия проводит на Украине спецоперацию. Смотрите на карте РИА Новости, где сейчас идут военные действия, какие города страдают от обстрелов, а также как продвигаются подразделения сторон.Карта спецоперацииО спецоперации Вооруженных сил России на УкраинеРоссийская армия с 24 февраля 2022 года проводит на Украине специальную военную операцию. Ее главной целью является помощь Донецкой и Луганской народным республикам, на территории которых с 2014 года не прекращались обстрелы. Перед российскими военными поставлена задача минимизировать потери личного состава и мирного населения при выполнении боевых заданий.Данные Минобороны, ДНР и ЛНР на 3 марта 2024 годаЗа прошедшие сутки российские подразделения отразили 23 атаки и контратаки на Купянском, Донецком, Авдеевском и Херсонском направлениях. Поражены 106 районов скопления живой силы и техники, два склада боеприпасов. Средства ПВО сбили 143 беспилотника и два реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS.С начала спецоперации Вооруженные силы России вывели из строя 575 самолетов, 267 вертолетов, 14112 беспилотников, 476 зенитных ракетных комплексов, 1228 реактивных систем залпового огня, 15335 танков и других бронемашин, 8275 орудий полевой артиллерии и 19298 единиц автомобильной техники.

украина

луганская народная республика

россия

донецкая народная республика

херсонская область

запорожская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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