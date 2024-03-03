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Иран и Алжир договорились о сотрудничестве - РИА Новости, 03.03.2024
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21:41 03.03.2024 (обновлено: 21:56 03.03.2024)
https://ria.ru/20240303/sotrudnichestvo-1930891278.html
Иран и Алжир договорились о сотрудничестве
Иран и Алжир договорились о сотрудничестве - РИА Новости, 03.03.2024
Иран и Алжир договорились о сотрудничестве
Представители высокопоставленных делегаций Ирана и Алжира в ходе официального визита президента Исламской Республики Иран Эбрахима Раиси в Алжир подписали шесть РИА Новости, 03.03.2024
2024-03-03T21:41
2024-03-03T21:56
в мире
алжир (провинция)
иран
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ТЕГЕРАН, 3 мар – РИА Новости. Представители высокопоставленных делегаций Ирана и Алжира в ходе официального визита президента Исламской Республики Иран Эбрахима Раиси в Алжир подписали шесть документов о сотрудничестве в различных областях, передает агентство ISNA. "В продолжение программы официального визита... Эбрахима Раиси в Алжир... после участия в совместном заседании высокопоставленных делегаций и официальные лица Исламской Республики Иран и Алжира при участии президентов двух стран подписали шесть документов о сотрудничестве в нефтяной и газовой, научной, технологической, наукоемкой, спортивной, туристической сферах и сфере СМИ", - говорится в сообщении. Эбрахим Раиси во главе высокопоставленной делегации принял участие в седьмом саммите Форума стран-экспортеров газа (ФСЭГ).
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алжир (провинция)
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в мире, алжир (провинция), иран
В мире, Алжир (провинция), Иран
Иран и Алжир договорились о сотрудничестве

ISNA: Иран и Алжир будут сотрудничать в нефтяной и газовой, научной и сферах

© РИА Новости / Надим ЗуауиМечеть Джамаа аль-Джазаир в Алжире
Мечеть Джамаа аль-Джазаир в Алжире - РИА Новости, 1920, 03.03.2024
© РИА Новости / Надим Зуауи
Мечеть Джамаа аль-Джазаир в Алжире. Архивное фото
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ТЕГЕРАН, 3 мар – РИА Новости. Представители высокопоставленных делегаций Ирана и Алжира в ходе официального визита президента Исламской Республики Иран Эбрахима Раиси в Алжир подписали шесть документов о сотрудничестве в различных областях, передает агентство ISNA.
"В продолжение программы официального визита... Эбрахима Раиси в Алжир... после участия в совместном заседании высокопоставленных делегаций и официальные лица Исламской Республики Иран и Алжира при участии президентов двух стран подписали шесть документов о сотрудничестве в нефтяной и газовой, научной, технологической, наукоемкой, спортивной, туристической сферах и сфере СМИ", - говорится в сообщении.
Эбрахим Раиси во главе высокопоставленной делегации принял участие в седьмом саммите Форума стран-экспортеров газа (ФСЭГ).
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В миреАлжир (провинция)Иран
 
 
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