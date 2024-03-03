https://ria.ru/20240303/sotrudnichestvo-1930891278.html

Иран и Алжир договорились о сотрудничестве

Иран и Алжир договорились о сотрудничестве - РИА Новости, 03.03.2024

Иран и Алжир договорились о сотрудничестве

Представители высокопоставленных делегаций Ирана и Алжира в ходе официального визита президента Исламской Республики Иран Эбрахима Раиси в Алжир подписали шесть РИА Новости, 03.03.2024

2024-03-03T21:41

2024-03-03T21:41

2024-03-03T21:56

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алжир (провинция)

иран

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ТЕГЕРАН, 3 мар – РИА Новости. Представители высокопоставленных делегаций Ирана и Алжира в ходе официального визита президента Исламской Республики Иран Эбрахима Раиси в Алжир подписали шесть документов о сотрудничестве в различных областях, передает агентство ISNA. "В продолжение программы официального визита... Эбрахима Раиси в Алжир... после участия в совместном заседании высокопоставленных делегаций и официальные лица Исламской Республики Иран и Алжира при участии президентов двух стран подписали шесть документов о сотрудничестве в нефтяной и газовой, научной, технологической, наукоемкой, спортивной, туристической сферах и сфере СМИ", - говорится в сообщении. Эбрахим Раиси во главе высокопоставленной делегации принял участие в седьмом саммите Форума стран-экспортеров газа (ФСЭГ).

https://ria.ru/20240303/iran-1930805662.html

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, алжир (провинция), иран