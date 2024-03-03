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Глава Гагаузии заявила о многоплановом сотрудничестве с Пензенской областью - РИА Новости, 03.03.2024
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15:08 03.03.2024 (обновлено: 19:51 03.03.2024)
https://ria.ru/20240303/sotrudnichestvo-1930840077.html
Глава Гагаузии заявила о многоплановом сотрудничестве с Пензенской областью
Глава Гагаузии заявила о многоплановом сотрудничестве с Пензенской областью - РИА Новости, 03.03.2024
Глава Гагаузии заявила о многоплановом сотрудничестве с Пензенской областью
Гагаузская автономия Молдавии и Пензенская область будут сотрудничать в сфере экономики, образования, культуры и спорта, сообщила в Telegram глава (башкан)... РИА Новости, 03.03.2024
2024-03-03T15:08
2024-03-03T19:51
гагаузия
пензенская область
молдавия
майя санду
олег мельниченко
евгения гуцул
таможенный союз
всемирный фестиваль молодежи — 2024
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КИШИНЕВ, 3 мар — РИА Новости. Гагаузская автономия Молдавии и Пензенская область будут сотрудничать в сфере экономики, образования, культуры и спорта, сообщила в Telegram глава (башкан) автономии Евгения Гуцул, которая находится с визитом в России. &quot;На полях Всемирного фестиваля молодежи в Сочи встретилась с губернатором Пензенской области Олегом Мельниченко. Мы обсудили сотрудничество между Гагаузией и Пензенской областью в сфере экономики, образования, культуры и спорта. Отдельное внимание уделили налаживанию прямых экономических контактов между регионами&quot;, — написала она.По словам башкана, гагаузские производители готовы поставлять аграрную и винодельческую продукцию, соответствующую высоким стандартам качества, в крупные торговые сети Пензенской области.Также главы регионов обсуждали реализацию совместных образовательных программ для повышения качества преподавания русского языка и литературы в школах Гагаузии, а также оснащения школьных библиотек и аудиторий современной дидактической и художественной литературой и цифровой техникой. &quot;Мы рассчитываем, что представительная делегация Пензенской области прибудет в Гагаузию с официальным визитом уже в начале мая для участия в национальном празднике гагаузов &quot;Хедерлез&quot;. Гагаузию и Пензенскую область связывает давняя и богатая история межрегионального сотрудничества. Соглашение об экономическом, научно-техническом и культурном сотрудничестве между регионами действует с 2003 года&quot;, — добавила Гуцул.Выборы главы Гагаузии прошли весной 2023-го, Гуцул баллотировалась кандидатом от оппозиционной партии "Шор", которую в июне того же года власти Молдавии объявили антиконституционной. Президент республики Майя Санду до сих пор не подписала указ об утверждении Гуцул членом правительства, хотя этого требует законодательство страны.Гагаузия — автономия на юге Молдавии, регион традиционно выступает за сближение с Россией, тогда как Кишинев провозгласил курс на европейскую интеграцию. В феврале 2014 года в Гагаузии прошел референдум по вопросу определения вектора внешней политики страны. Более 98 процентов его участников высказались за интеграцию Молдавии в Таможенный союз.
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гагаузия, пензенская область, молдавия, майя санду, олег мельниченко, евгения гуцул, таможенный союз, всемирный фестиваль молодежи — 2024
Гагаузия, Пензенская область, Молдавия, Майя Санду, Олег Мельниченко, Евгения Гуцул, Таможенный союз, Всемирный фестиваль молодежи — 2024
Глава Гагаузии заявила о многоплановом сотрудничестве с Пензенской областью

Евгения Гуцул: Гагаузию и Пензенскую область ждет многоплановое сотрудничество

© Фото : пресс-служба главы ГагаузииГлава Гагаузии Евгения Гуцул и губернатор Пензенской области Олег Мельниченко во время встречи
Глава Гагаузии Евгения Гуцул и губернатор Пензенской области Олег Мельниченко во время встречи - РИА Новости, 1920, 03.03.2024
© Фото : пресс-служба главы Гагаузии
Глава Гагаузии Евгения Гуцул и губернатор Пензенской области Олег Мельниченко во время встречи
Читать ria.ru в
КИШИНЕВ, 3 мар — РИА Новости. Гагаузская автономия Молдавии и Пензенская область будут сотрудничать в сфере экономики, образования, культуры и спорта, сообщила в Telegram глава (башкан) автономии Евгения Гуцул, которая находится с визитом в России.
«

"На полях Всемирного фестиваля молодежи в Сочи встретилась с губернатором Пензенской области Олегом Мельниченко. Мы обсудили сотрудничество между Гагаузией и Пензенской областью в сфере экономики, образования, культуры и спорта. Отдельное внимание уделили налаживанию прямых экономических контактов между регионами", — написала она.

Всемирный фестиваль молодежи в Сочи
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанк

Всемирный фестиваль молодежи (ВФМ) стартовал 1 марта на федеральной территории "Сириус" в Краснодарском крае.

Молодые люди фотографируются у официального талисмана Всемирного фестиваля молодежи Чебурашки на федеральной территории Сириус

Всемирный фестиваль молодежи (ВФМ) стартовал 1 марта на федеральной территории "Сириус" в Краснодарском крае.

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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1 из 11
© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанк

В ВФМ примут участие 20 тысяч молодых лидеров, в том числе 10 тысяч иностранных, в таких областях, как образование, наука, международное сотрудничество, культура, волонтерство и благотворительность, спорт, бизнес и другие.

Участники Всемирного фестиваля молодежи на федеральной территории Сириус

В ВФМ примут участие 20 тысяч молодых лидеров, в том числе 10 тысяч иностранных, в таких областях, как образование, наука, международное сотрудничество, культура, волонтерство и благотворительность, спорт, бизнес и другие.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
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2 из 11
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанк

Помимо участников, на фестивале будут эксперты, гости, партнеры, представители медиасообщества. Всего, по данным главы Росмолодежи, более 90 тысяч человек будут находиться на площадке фестиваля.

Первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко на Всемирном фестивале молодежи на федеральной территории Сириус

Помимо участников, на фестивале будут эксперты, гости, партнеры, представители медиасообщества. Всего, по данным главы Росмолодежи, более 90 тысяч человек будут находиться на площадке фестиваля.

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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3 из 11
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанк

На площадке представлены пять павильонов-регионов, парк миниатюр и сцена для выступлений.

Девушка фотографируется у официального талисмана Всемирного фестиваля молодежи Чебурашки на федеральной территории Сириус

На площадке представлены пять павильонов-регионов, парк миниатюр и сцена для выступлений.

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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4 из 11
© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанк

Помогать участникам и гостям фестиваля будут волонтеры, которые прошли масштабное обучение. Всего будет задействовано четыре тысячи добровольцев.

Символика Всемирного фестиваля молодежи на федеральной территории Сириус

Помогать участникам и гостям фестиваля будут волонтеры, которые прошли масштабное обучение. Всего будет задействовано четыре тысячи добровольцев.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
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5 из 11
© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанк

Организаторы обещают участникам фестиваля насыщенную программу, которая будет строиться вокруг таких тем, как "Ответственность за судьбы мира", "Многонациональное единство", "Мир возможностей для каждого", "Мы — вместе с Россией!".

Руководитель Федерального агентства по делам молодежи Ксения Разуваева во время пресс-конференции, посвященной открытию Всемирного фестиваля молодежи 2024 на федеральной территории Сириус

Организаторы обещают участникам фестиваля насыщенную программу, которая будет строиться вокруг таких тем, как "Ответственность за судьбы мира", "Многонациональное единство", "Мир возможностей для каждого", "Мы — вместе с Россией!".

© РИА Новости / Евгений Биятов
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6 из 11
© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанк

Гости фестиваля смогут принять участие в мастер-классах, дискуссиях, панельных сессиях и тренировках, увидят выступления лучших творческих коллективов, а по вечерам проведут время на концертах и ток-шоу вместе с известными артистами.

Жители Уганды на Всемирном фестивале молодежи на федеральной территории Сириус

Гости фестиваля смогут принять участие в мастер-классах, дискуссиях, панельных сессиях и тренировках, увидят выступления лучших творческих коллективов, а по вечерам проведут время на концертах и ток-шоу вместе с известными артистами.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
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7 из 11
© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанк

Программа Росмолодежи "Больше, чем путешествие" подготовила для участников фестиваля 12 экскурсионных маршрутов, которые познакомят участников с Россией. Они будут доступны на шести языках.

Участницы Всемирного фестиваля молодежи на федеральной территории Сириус

Программа Росмолодежи "Больше, чем путешествие" подготовила для участников фестиваля 12 экскурсионных маршрутов, которые познакомят участников с Россией. Они будут доступны на шести языках.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
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8 из 11
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанк

В рамках культурной программы ВМФ представят мультикультурный спектакль "Чехов", а "Союзмультфильм" проведет кинопоказы.

Официальный талисман Всемирного фестиваля молодежи Чебурашка на федеральной территории Сириус

В рамках культурной программы ВМФ представят мультикультурный спектакль "Чехов", а "Союзмультфильм" проведет кинопоказы.

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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9 из 11
© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанк

А на выставке промышленных проектов "Мы — будущее" будет представлена продукция 50 предприятий молодых промышленников из 37 регионов.

Участники Всемирного фестиваля молодежи на федеральной территории Сириус

А на выставке промышленных проектов "Мы — будущее" будет представлена продукция 50 предприятий молодых промышленников из 37 регионов.

© РИА Новости / Евгений Биятов
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10 из 11
© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанк

Также ожидаются шоу-дебаты "Критика искусственного разума, или Ночь с Иммануилом Кантом", дискуссии о БРИКС и первый этап церемонии награждения III Национальной премии интернет-контента.

Руководитель официального видеоагентства Всемирного фестиваля молодежи 2024 Ruptly России Индира Жарова во время брифинга о специальной платформе, созданной для удобства работы СМИ в рамках ВФМ-2024 на Всемирном фестивале молодежи

Также ожидаются шоу-дебаты "Критика искусственного разума, или Ночь с Иммануилом Кантом", дискуссии о БРИКС и первый этап церемонии награждения III Национальной премии интернет-контента.

© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
11 из 11

Всемирный фестиваль молодежи (ВФМ) стартовал 1 марта на федеральной территории "Сириус" в Краснодарском крае.

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в медиабанк
1 из 11

В ВФМ примут участие 20 тысяч молодых лидеров, в том числе 10 тысяч иностранных, в таких областях, как образование, наука, международное сотрудничество, культура, волонтерство и благотворительность, спорт, бизнес и другие.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
2 из 11

Помимо участников, на фестивале будут эксперты, гости, партнеры, представители медиасообщества. Всего, по данным главы Росмолодежи, более 90 тысяч человек будут находиться на площадке фестиваля.

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в медиабанк
3 из 11

На площадке представлены пять павильонов-регионов, парк миниатюр и сцена для выступлений.

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в медиабанк
4 из 11

Помогать участникам и гостям фестиваля будут волонтеры, которые прошли масштабное обучение. Всего будет задействовано четыре тысячи добровольцев.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
5 из 11

Организаторы обещают участникам фестиваля насыщенную программу, которая будет строиться вокруг таких тем, как "Ответственность за судьбы мира", "Многонациональное единство", "Мир возможностей для каждого", "Мы — вместе с Россией!".

© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
6 из 11

Гости фестиваля смогут принять участие в мастер-классах, дискуссиях, панельных сессиях и тренировках, увидят выступления лучших творческих коллективов, а по вечерам проведут время на концертах и ток-шоу вместе с известными артистами.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
7 из 11

Программа Росмолодежи "Больше, чем путешествие" подготовила для участников фестиваля 12 экскурсионных маршрутов, которые познакомят участников с Россией. Они будут доступны на шести языках.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
8 из 11

В рамках культурной программы ВМФ представят мультикультурный спектакль "Чехов", а "Союзмультфильм" проведет кинопоказы.

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в медиабанк
9 из 11

А на выставке промышленных проектов "Мы — будущее" будет представлена продукция 50 предприятий молодых промышленников из 37 регионов.

© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
10 из 11

Также ожидаются шоу-дебаты "Критика искусственного разума, или Ночь с Иммануилом Кантом", дискуссии о БРИКС и первый этап церемонии награждения III Национальной премии интернет-контента.

© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
11 из 11
По словам башкана, гагаузские производители готовы поставлять аграрную и винодельческую продукцию, соответствующую высоким стандартам качества, в крупные торговые сети Пензенской области.
Также главы регионов обсуждали реализацию совместных образовательных программ для повышения качества преподавания русского языка и литературы в школах Гагаузии, а также оснащения школьных библиотек и аудиторий современной дидактической и художественной литературой и цифровой техникой.
«

"Мы рассчитываем, что представительная делегация Пензенской области прибудет в Гагаузию с официальным визитом уже в начале мая для участия в национальном празднике гагаузов "Хедерлез". Гагаузию и Пензенскую область связывает давняя и богатая история межрегионального сотрудничества. Соглашение об экономическом, научно-техническом и культурном сотрудничестве между регионами действует с 2003 года", — добавила Гуцул.

Выборы главы Гагаузии прошли весной 2023-го, Гуцул баллотировалась кандидатом от оппозиционной партии "Шор", которую в июне того же года власти Молдавии объявили антиконституционной. Президент республики Майя Санду до сих пор не подписала указ об утверждении Гуцул членом правительства, хотя этого требует законодательство страны.
Гагаузия — автономия на юге Молдавии, регион традиционно выступает за сближение с Россией, тогда как Кишинев провозгласил курс на европейскую интеграцию. В феврале 2014 года в Гагаузии прошел референдум по вопросу определения вектора внешней политики страны. Более 98 процентов его участников высказались за интеграцию Молдавии в Таможенный союз.
Кнайсль: Я переехала в Россию, потому что это по-настоящему свободная страна - РИА Новости, 1920, 03.03.2024
Кнайсль призналась, что не уехала бы из России, где есть свобода
14:39
 
ГагаузияПензенская областьМолдавияМайя СандуОлег МельниченкоЕвгения ГуцулТаможенный союзВсемирный фестиваль молодежи — 2024
 
 
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