https://ria.ru/20240303/sotrudnichestvo-1930840077.html

Глава Гагаузии заявила о многоплановом сотрудничестве с Пензенской областью

Глава Гагаузии заявила о многоплановом сотрудничестве с Пензенской областью - РИА Новости, 03.03.2024

Глава Гагаузии заявила о многоплановом сотрудничестве с Пензенской областью

Гагаузская автономия Молдавии и Пензенская область будут сотрудничать в сфере экономики, образования, культуры и спорта, сообщила в Telegram глава (башкан)... РИА Новости, 03.03.2024

2024-03-03T15:08

2024-03-03T15:08

2024-03-03T19:51

гагаузия

пензенская область

молдавия

майя санду

олег мельниченко

евгения гуцул

таможенный союз

всемирный фестиваль молодежи — 2024

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КИШИНЕВ, 3 мар — РИА Новости. Гагаузская автономия Молдавии и Пензенская область будут сотрудничать в сфере экономики, образования, культуры и спорта, сообщила в Telegram глава (башкан) автономии Евгения Гуцул, которая находится с визитом в России. "На полях Всемирного фестиваля молодежи в Сочи встретилась с губернатором Пензенской области Олегом Мельниченко. Мы обсудили сотрудничество между Гагаузией и Пензенской областью в сфере экономики, образования, культуры и спорта. Отдельное внимание уделили налаживанию прямых экономических контактов между регионами", — написала она.По словам башкана, гагаузские производители готовы поставлять аграрную и винодельческую продукцию, соответствующую высоким стандартам качества, в крупные торговые сети Пензенской области.Также главы регионов обсуждали реализацию совместных образовательных программ для повышения качества преподавания русского языка и литературы в школах Гагаузии, а также оснащения школьных библиотек и аудиторий современной дидактической и художественной литературой и цифровой техникой. "Мы рассчитываем, что представительная делегация Пензенской области прибудет в Гагаузию с официальным визитом уже в начале мая для участия в национальном празднике гагаузов "Хедерлез". Гагаузию и Пензенскую область связывает давняя и богатая история межрегионального сотрудничества. Соглашение об экономическом, научно-техническом и культурном сотрудничестве между регионами действует с 2003 года", — добавила Гуцул.Выборы главы Гагаузии прошли весной 2023-го, Гуцул баллотировалась кандидатом от оппозиционной партии "Шор", которую в июне того же года власти Молдавии объявили антиконституционной. Президент республики Майя Санду до сих пор не подписала указ об утверждении Гуцул членом правительства, хотя этого требует законодательство страны.Гагаузия — автономия на юге Молдавии, регион традиционно выступает за сближение с Россией, тогда как Кишинев провозгласил курс на европейскую интеграцию. В феврале 2014 года в Гагаузии прошел референдум по вопросу определения вектора внешней политики страны. Более 98 процентов его участников высказались за интеграцию Молдавии в Таможенный союз.

https://ria.ru/20240303/knaysl-1930836203.html

гагаузия

пензенская область

молдавия

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гагаузия, пензенская область, молдавия, майя санду, олег мельниченко, евгения гуцул, таможенный союз, всемирный фестиваль молодежи — 2024